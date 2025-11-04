Böyük Britaniyada antiislam fəalı bəraət alıb, Maska təşəkkür edib

Noyabrın 4-də Britaniyada antiislam fəalı Tommi Robinson terrorla mübarizə qanunlarını pozmaq ittihamı üzrə bəraət alıb. O, milyarder İlon Maska onun müdafiəsini maliyyələşdirdiyinə görə təşəkkür edib.
Robinson polisə telefonunun parolunu verməkdən imtina etmişdi.
42 yaşlı fəalın əsl adı Stiven Yaksli-Lennondur. O, bəzi britaniyalı millətçilərin simvoluna çevrilib, ölkənin miqrasiya əleyhinə kampaniyalarının tanınmış simalarından biridir.
2024-cü ilin iyulunda İngiltərənin cənub-şərqindəki La-Manş tunelinin qatar terminalında sərhəd nəzarətindən keçərkən polis onu saxlayıb. Polis zabitinin onun davranışından şübhələndiyi bildirilir. O, dostuna məxsus bahalı "Bentley"də İspaniyanın cənubundakı Benidorma gedirmiş, bileti də elə həmin gün alıbmış.
Polis əməkdaşları Robinsonun telefonunu alıblar, onu açmaq üçün parolunu istəyiblər. Amma o, imtina edib, jurnalist olduğunu və telefonda gizli materiallar saxladığını deyib.
Məhkəmənin hökmündə deyilir ki, görünür, polis Robinsonu siyasi baxışlarına görə saxlayıb və bu səbəbdən də həmin qərar qanunsuz sayılıb.
"İlk növbədə İlon Maska təşəkkür edirəm... Nə üçün bizdə ədalət, jurnalistlərə qarşı terror ittihamlarına qarşı mübarizəmiz üçün bir amerikalı savaşmalı oldu?", – Robinson məhkəmədən çıxanda deyib.
Mask Robinsonun postlarını X platformasında (keçmiş Twitter) paylaşır. O, Robinsonun Londonda təşkil etdiyi, təxminən 150 min nəfərin qatıldığı son mitinqə videobağlantı ilə qoşulub. Məhkəmədən öncə Robinson Maskın onun müdafiəsini maliyyələşdirdiyini bildirmişdi.
Robinson pozuntuları ifşa etdiyi üçün dövlətin onu hədəfə aldığını iddia edir. Tənqidçiləri isə onu radikal sağçı təxribatçı adlandırırlar, bir sıra məhkumluğu olduğunu deyirlər.