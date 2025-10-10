Qızıl kranlar və asılqanlar: Berdiməhəmmədov ailəsinin VIP-təyyarəsi

Avtoritar Türkmənistanın əksər sakinləri üçün xaricə bircə təyyarə səyahəti belə əlçatan deyil. Amma hakim Berdiməhəmmədov ailəsinin şəxsi istifadəsinə beşinci VIP-təyyarə əlavə olunub. Jurnalistlərin korrupsiya araşdırmaları layihəsi olan OCCRP bunun Türkmənistanın dövlət resurslarının sülaləyə xərclənməsinin göstəricisi olduğunu yazır.
2023-cü il dekabrın 6-da "Türkmənistan Hava Yolları"na məxsus "Boeing 737" təyyarəsi Aşqabaddan ABŞ-yə birtərəfli reys edib. Bir il sonra isə qlamur dəyişikliklə yenilənmiş halda dönür. 118 ekonom yerlik standart təyyarə qızıl örtüklü aksesuarlar, şəxsi duş və ənənəvi türkmən ornamentləri ilə bəzədilmiş şahzadəyə çevrilmişdi.
OCCRP uçuş qeydlərinə əsasən bu təyyarənin Türkmənistanın hakim ailəsinin istifadə etdiyi digər dörd VIP təyyarənin cərgəsinə qoşulduğunu bildirir. Jurnalistlər təyyarənin izinə onu hakim ailənin səfərlərindən çəkilmiş fotoşəkillərdə görəndən sonra düşüblər.
Xalçalar, at heykəlləri
Təyyarənin ABŞ-də bəzədilməsi işinə "Citadel Completions" butiki baxıb. Şirkətin reklamlarında onun "ən seçici müştərilər üçün xüsusi interyerlər" hazırladığı vurğulanır. Ötən ilin iyulunda şirkətin Instagram səhifəsində Türkmənistanın yaşıl-ağ bayrağına boyanmış "Boeing 737"nin anqarda fotosu paylaşılıb.
"Citadel"in interyer dizaynı üzrə meneceri Konnor Oliver Vaysent şəxsi səhifəsində daha çox detal paylaşıb. Fotolarda təyyarənin içinin ultra-dəbdəbəli Orta Asiya ornamentləri, türkmən xalçaları, Axaltəkə atlarının heykəlləri ilə bəzədildiyi görünür.
Şirkət məsələni şərh etməyib. Vaysent isə jurnalistlər şərh üçün müraciət edəndən sonra fotoları saytından silib.
"Citadel" şirkətinin vitse-prezidenti 2023-cü ildə "Forbes" jurnalına deyib ki, bir təyyarənin lüks yenilənməsi 140 milyon dollara qədər başa gələ bilər: "Səmada saray qurmaq çox mürəkkəbdir".
"Türkmənqaz" və dövlət büdcəsinin milyonları
Türkmən mülki aviasiya orqanları bu layihə, onun qiyməti barədə şərh verməkdən imtina edib. Amma OCCRP ipucu verəcək bəzi rəqəmlər tapıb.
2008-ci ildə ovaxtkı prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun sərəncamı ilə 55 milyon dollara "Boeing 737-700" satın alınıb. Texasda yerləşən bir təyyarə interyeri dizayn şirkətinə VIP təmir üçün əlavə 21 milyon dollar ödənib. Ödənişləri "Türkmənqaz" milli qaz şirkəti gerçəkləşdirib.
2017-ci ildə prezident hava donanmasından daha bir "Boeing 737"də işlər üçün dövlət büdcəsindən 32 milyon dollardan çox vəsait Texasda başqa bir dizayn şirkətinə ödənilib və sairə.
Ata Q.Berdiməhəmmədov 2006-cı ildə Türkmənistan prezidenti postuna keçib. 2022-ci ildə hakimiyyəti oğlu Sərdara ötürüb. Berdiməhəmmədov özü və ailəsi ətrafında şəxsiyyətə pərəstiş yaratmaqda ittiham olunur.
Ən yeni "Boeing 757" təyyarəsini onun qızı, prezident Sərdar Berdiməhəmmədovun bacısı Oğulhacan Atabayeva istifadə edir. Amma bu səfərlər ictimaiyyətə açıqlanmır. OCCRP təyyarələrin uçuş xəttini izləyib. Məsələn, iyulun ortalarında Oğulcahan atası ilə birlikdə Bakıya səfər edib. Amma onlar birlikdə uçmayıblar. Ata Bakıya EZ-A777 qeydiyyat nişanlı "Boeing 777", qızı isə yeni təmir edilmiş "Boeing 757"də gedib.