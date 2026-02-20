Belarusda müxalifətçi Nikolay Statkeviç azadlığa buraxılıb

Belarus müxalifətinin liderlərindən biri Nikolay Statkeviç azad edilib. Onun Belarusda qalmasına icazə verilib. Bu haqda həyat yoldaşı Marina Adamoviç məlumat verib. O bildirib ki, Statkeviç insult keçirib, hazırda bərpa prosesi gedir, danışığında problemlər var.
Statkeviçlə eyni gündə rəssam Natalya Levaya da azadlığa buraxılıb. Xəbəri "Pul Pervoqo" Telegram kanalı yazıb. Rusiya Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı müharibəyə başlayanda o, Polşaya köçmüşdü. 2023-cü ildə vətəninə qayıdarkən sərhəddə saxlanılıb. O, müxalif təşkilatlara, eləcə də Ukrayna tərəfdə döyüşən "Kalınovski alayı"na ianələr etməkdə təqsirli bilinərək 6 il azadlıqdan məhrum olunub. Levaya koloniyada əri ilə görüşdən sonra hamilə qalıb.
Statkeviç 2025-ci il sentyabrın 11-də də azad edilmişdi. O zaman 50-dən çox siyasi məhbus məcburən Belarus-Litva sərhədinə aparılmışdı. Amma avtobus Litva ilə sərhədə çatanda N.Statkeviç ölkədən çıxmaqdan imtina edərək neytral zonada qalıb, sonradan Belarusa qayıdıb. Müxalifətçinin yenidən koloniyaya qaytarıldığı bildirilirdi.
Aleksandr Lukaşenkonun siyasi rəqiblərindən olan Statkeviç 2020-ci il seçkilərində də onunla mübarizə aparmağı planlayırdı. O, həmin il mayın 31-də, seçkidən bir neçə ay öncə saxlanılıb, 2021-ci ilin dekabrında 14 il azadlıqdan məhrum edilib. Ölkədə sabitliyin pozulmasını planlaşdırmaqda ittiham olunsa da, özü ittihamları "cəfəngiyat" adlandırıb.
"Vesna" insan haqları təşkilatı Statkeviçi siyasi məhbus kimi tanıyıb.