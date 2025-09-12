Həbsdən buraxılan Statkeviç Belarusdan çıxmaqdan imtina edib

Belarus hakimiyyəti sentyabrın 11-də 52 siyasi məhbusu azadlığa buraxıb. Onların arasında siyasətçi Nikolay Statkeviç də olub. Amma o, ölkəni tərk etməkdən imtina edərək Belarusda qalmağa qərar verib.
"Vyasna" insan haqları mərkəzinin məlumatına görə, siyasi məhbusları məcburi şəkildə "Kamennıy Loq" nəzarət-buraxılış məntəqəsindən keçirərək Litvaya aparıblar. Statkeviç isə Belarusu tərk etməyə razı olmayıb, avtobusun qapısını ayağı ilə sındıraraq Belarusla Litva arasındakı neytral zonaya çıxıb.
Onu maskalı şəxslər aparıblar
"Statkeviç o tərəfdə (neytral zonada) qalıb, Litvaya keçməyib, sərhədi keçməyə cəhd göstərməyib. Hazırda artıq həmin ərazidə deyil, nəzarət-buraxılış məntəqəsinin dərinliklərinə doğru hərəkət edib", – Litva Dövlət Sərhəd Mühafizəsi Xidmətindən Qiedrius Mişutis LRT-yə deyib.
Statkeviçin silahdaşı Yevgeni Vilski AzadlıqRadiosunun Belarus xidmətinə deyib ki, o, Statkeviçi Litvaya keçməyə razı salmağa çalışıb. Amma Statkeviç öz taleyini özü həll edəcəyini bildirib. Onun qərarını dəyişməyəcəyi bilinəndən sonra naməlum istiqamətə aparılıb. Vilskinin sözlərinə görə, bunu daim onun yanında gəzən maskalı şəxslər edib: "Onlar daim onun yanında dayanırdılar, üç metr aralıda. Ona heç nə deyilmədi, hara aparılır, heç nə. Vaxt tamam oldu, biz çıxdıq, onu isə başqa tərəfə apardılar. Vəssalam".
Q.Mişutis isə Statkeviçin öz istəyi ilə getməsinə dair suala belə cavab verib ki, onu bir neçə Belarus əməkdaşı müşayiət edib, lakin özü piyada gedib.
Belarusun demokratik qüvvələrinin lideri Svetlana Tixanovskayanın müşaviri Denis Kuçinski sentyabrın 11-i axşam "Myadininkay" sərhəd-keçid məntəqəsinin Litva tərəfində olub. O, "Zerkalo"ya deyib ki, Statkeviç artıq neytral zonanı tərk edib: "Nikolay Statkeviçi neytral zonada görmürük. Bu isə, təbii ki, ciddi narahatlıq doğurur. Görünür, o, artıq Belarus tərəfinə keçib. Hər bir insanın nə edəcəyinə dair seçim haqqı olmalıdır".
Statkeviç kimdir
Belarusun tanınmış siyasi məhbuslarından olan Nikolay Statkeviç qeydə alınmamış Belarus Sosial-Demokrat Partiyasının (Xalq Həmrəyliyi) lideridir. O, 2019-cu ildə prezident seçkilərində namizəd olub, "işsizlər yürüşləri"ni təşkil edib.
2010-cu ilin prezident seçkilərindən sonra o, Minskdə etirazlarda iştirak edib, təhlükəsizlik qüvvələri onları yatırdıb. 2011-ci ilin mayında Statkeviçə kütləvi iğtişaşların təşkili ittihamı irəli sürülüb, 6 il həbs cəzası kəsilib. 2015-ci ilin avqustunda siyasətçi bir neçə siyasi məhbusla birlikdə əfv olunaraq azadlığa buraxılıb. Onu 2017 və 2020-ci illərdə (ikinci dəfə Sergey Tixanovski ilə birlikdə) həbs ediblər. 2021-ci ildə Statkeviç yenidən kütləvi iğtişaşların təşkilində ittiham olunaraq 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
S.Tixanovski bu ilin iyulunda azadlığa çıxıb.
2020-ci il etirzlarından sonra müxalifətçi Mariya Kolesnikova oxşar addım atmışdı, onun öz pasportunu cıraraq Ukraynaya deportasiya olunmasına imkan vermədiyi bildirilirdi.