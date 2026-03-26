Bəhruz Səmədovun saxlanma şəraitindən narazı olduğu bildirilir

Həbsdə olan politoloq Bəhruz Səmədovun saxlanma şəraitindən narazı olduğu və informasiyaya çıxışının məhdudlaşdırıldığı bildirilir.
B.Səmədovun adından yayılan müraciətdə deyilir ki, ona saxlandığı otaqdan gün ərzində cəmi iki saatlıq, çox kiçik, birmetrlik balkona çıxmağa icazə verirlər: "Otağımdan da televizoru və radionu götürüblər, heç nə yoxdur. Saxlanılma şəraitim çox bərbaddır. Həkimlərin mənə yazdığı bir neçə dərmanı da vermirlər".
Müraciətdə bank hesabından pul götürməsi üçün nənəsinə etibarnamə verməyə imkan verilmədiyi əlavə edilib. Vurğulandığına görə, "bəhanə edirlər ki", onun şəxsiyyət vəsiqəsi itib: "Mən gərək müraciət edəm, "ASAN Xidmət" işçiləri gələ, mən cərimə, rüsum ödəyəm, mənə təzə vəsiqə versinlər, sonra yenidən etibarnamə üçün rüsum ödəyib müraciət edəm. Mən nəyə görə bu pulları xərcləməliyəm? Mənim bu rüsumlara pulum yoxdur. Mənim vəsiqəm sizdədir. Verin vəsiqəmi. Mənim anamdan qalan 3-5 manat puldan əllərinizi və gözünüzü çəkin. İmkan verin, qoca nənəm o puldan istifadə edə bilsin. İmkan verin, qoca nənəm mənim yanıma azuqə gətirmək üçün o hesabdan pul çıxara bilsin".
B.Səmədovun yaşlı nənəsindən başqa ailə üzvünün olmadığı bildirilir. Müraciətdə yer alan iddialar ilə bağlı aidiyyəti qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Xatırlatma
Çexiyanın Karlov Universitetinin doktorantı olan B.Səmədovu Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) əməkdaşları 2024-cü il avqustun 21-də həbs edib.
Səmədov 2025-ci il iyunun 23-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, dövlətə xəyanətdə ittiham olunub. İstintaqın versiyasına görə, o, Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edib. Səmədov məhkəməsində ittihamı yalanlayıb. O, dövlətlər arasında müharibəyə və bunun nəticəsində insanların həlak olmasına qarşı olduğunu vurğulayıb.
Qarabağ münaqişəsi üzündən 30 ildən çox Azərbaycan və Ermənistan arasında gərginlik (bəzi illər silahlı toqquşmalar) baş verib. Azərbaycan ərazilərinin 20 faizinə nəzarəti itirsə də, sonradan bunu bərpa edib. Tərəflər ötən il Vaşinqtonda sülh sazişini də paraflayıblar. Orada tərəflərin bir-birinin ərazi bütövlüyü və suverenliyini tanıdıqları əks edilib.