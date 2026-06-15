Tarixi abidələr əvvəl siyahıdan çıxarılır, sonra sökülür – 'Bayırşəhər'in gizli üzü
"Bayırşəhər"də ötən ildən başlanan söküntülərə sakinlər etiraz edir. Onlar ərazidə tarixi əhəmiyyətli binaların dağıdıldığını desələr də, hökumət bunu qəbul etmir. Rəsmilər dəfələrlə açıqlama verərək ərazidə heç bir tarixi binanın sökülmədiyini vurğulayıblar. Amma memar Abdul Hüseynov bildirir ki, dağıdılan onlarla tikili əslində tarixi statusa malik olub. Sadəcə, həmin binalar hələ 11 il əvvəl tarixi abidələrin dövlət reyestrindən çıxarılıb.