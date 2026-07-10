Bayırşəhərdə 1887-ci ilin binası yandı: Sakinlər 'söküntüyə zəmin yaradılır' deyir
Bayırşəhərdə son həftələr dalbadal bir neçə yanğın olub. İki gün əvvəl yanan 1887-ci ilin yaşayış evi isə dövlət tərəfindən qorunan tarixi binalardan biridir. Tikilinin qorunduğuna şübhə ilə yanaşan sakinlər isə yanğına təəccüblənmədiklərini deyirlər: "Bu bina orada tək qalmışdı. Onsuz da binanı reyestrdən çıxarıb sökəcəklərini gözləyirdik. Amma sənədləşmə uzun çəkdiyi üçün bunu rəsmi yolla etmədilər. Birbaşa, dərhal söküntüyə zəmin yaradaraq... Birmənalı olaraq bildirirəm ki, bina qəsdən yandırılıb".