Azərbaycanda insanlar etiraz ruhludurmu?
"Camaatın etirazı var. "Cənab prezident, bizi məmur özbaşınalığından qoru" deyən evi sökülən, "bizi ixtisar etməyin" deyən həkim, "maaşımızı vermirlər" deyən fəhlə var. Amma ümumi hamını birləşdirəm amal yoxdur, çünki səbəbkarın elə Əliyev olduğu, sistem olduğu fikri yaxına buraxılmır".
Arxiv
-
Yanvar 12, 2026
İran dərin böhran içində: Azərbaycan əslində nə edəcək?
-
Yanvar 07, 2026
Venesuela ssenarisi İranda təkrarlanacaq?
-
Yanvar 06, 2026
Tramp Maduronu əslində niyə 7 il sonra yaxalatdı?
-
Yanvar 01, 2026
'Bu il məhkəmələrdə qiyabi hökmlər daha sürətlə çıxarılacaq'
-
Dekabr 23, 2025
Parlament Daxili Qoşunları niyə prezidentə tabe etdi?
-
Dekabr 12, 2025
Azərbaycan-Ermənistan-Avropa İttifaqı üçbucağında nə baş verir?