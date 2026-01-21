Keçid linkləri

2026, 22 Yanvar, Cümə axşamı, Bakı vaxtı 00:42

Azərbaycanda insanlar etiraz ruhludurmu?

"Camaatın etirazı var. "Cənab prezident, bizi məmur özbaşınalığından qoru" deyən evi sökülən, "bizi ixtisar etməyin" deyən həkim, "maaşımızı vermirlər" deyən fəhlə var. Amma ümumi hamını birləşdirəm amal yoxdur, çünki səbəbkarın elə Əliyev olduğu, sistem olduğu fikri yaxına buraxılmır".

