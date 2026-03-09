Çin İrana gizlicə silah verir?
Ötən ilin yayında İsrail ilə İran arasındakı 12-günlük müharibədən sonra Çinin İrana zenit-raket batareyaları verdiyi xəbərləri yayılmışdı. Bu məsələni araşdıran "Middle East Eye" özünün etibarlı mənbələrindən öyrənib ki, Çin yaydan bəri İrana hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemlərinin tədarükünü davam edir. İranın əlində Çinə aid HQ16, HQ17AE sistemləri mövcuddur. İran Çinlə DF17 hipersəsli raketlərin alınması üçün də danışıqlar aparır. İran HHM sistemləri üçün Çinə ödəməni neft tədarükü şəklində həyata keçirib.
Arxiv
-
Mart 04, 2026
Kremlin ideoloqu: 'İran çöksə, növbəti bizik'
-
-
Fevral 20, 2026
Birinci vitse-prezident institutu Azərbaycana nə verdi?
-
-
Fevral 10, 2026
Azərbaycan Trampa görə İrandan idxalı dayandıracaqmı?
-
Fevral 05, 2026
Azərbaycan Avropaya Rusiya qazı satmadığını sübut etməlidir