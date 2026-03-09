Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2026, 10 Mart, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 01:14

#Əslində

Çin İrana gizlicə silah verir?

Çin İrana gizlicə silah verir?
Embed
Çin İrana gizlicə silah verir?

No media source currently available

0:00 0:05:59 0:00

Ötən ilin yayında İsrail ilə İran arasındakı 12-günlük müharibədən sonra Çinin İrana zenit-raket batareyaları verdiyi xəbərləri yayılmışdı. Bu məsələni araşdıran "Middle East Eye" özünün etibarlı mənbələrindən öyrənib ki, Çin yaydan bəri İrana hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemlərinin tədarükünü davam edir. İranın əlində Çinə aid HQ16, HQ17AE sistemləri mövcuddur. İran Çinlə DF17 hipersəsli raketlərin alınması üçün də danışıqlar aparır. İran HHM sistemləri üçün Çinə ödəməni neft tədarükü şəklində həyata keçirib.

Arxiv

Bütün hissələrə bax
TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG