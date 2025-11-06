Yerevan: Ermənistan Konstitusiyasında Azərbaycanı narahat edəcək hər hansı müddəa yoxdur

Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan deyir ki, Ermənistan Konstitusiyasında Azərbaycanı narahat edəcək hər hansı müddəa yoxdur. O, Bakının konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı tələblərini danışıqların mövzusu kimi qəbul etmədiyini bildirib.
"Konstitusiyamızda Azərbaycanı narahat edəcək hər hansı bir məsələ olduğunu düşünmürük", – Mirzoyan Yerevanda sülh quruculuğu və çoxtərəfli əməkdaşlığa dair beynəlxalq konfransa qatılan azərbaycanlı jurnalistin sualına cavabında bildirib.
"Ona görə də bunu danışıqlar gündəminin bir hissəsi kimi qəbul etmirik və bu mövzu üzrə danışıqlar aparmırıq. Sülh bərqərar olub, bir sıra razılaşmalar əldə edilib, dərc olunub və imzalanıb. Amma iki ölkə bəzi məsələlərlə bağlı razılığa gəlməyib. Bu da həmin məsələlərdən biridir", – o əlavə edib.
Mirzoyanın sözlərinə görə, Ermənistan və Azərbaycan arasında konstitusiyaların sülh danışıqlarının bir hissəsi olmasına dair bir anlaşma da yoxdur. O, Azərbaycanın Konstitusiyasında da Ermənistanın ərazi bütövlüyünə təhdid sayıla biləcək istinadlarla bağlı Yerevanın baxışını da yada salıb.
Nazir onu da deyib ki, Ermənistan hələ 2018-ci ildə Konstitusiyanı dəyişdirmək niyyətini açıq bəyan edib, bunun daxili məsələ olduğunu vurğulayıb: "Bu məsələ bu zalın erməni tərəfinə aiddir. Əvvəla və əsasən daxili gündəliyin bir hissəsidir, bəlkə də, yalnız daxili gündəliyin".
Bakının tələbi
Bakı Ermənistanın Konstitusiyasından 1990-cı il Müstəqillik Bəyannaməsinə istinadın yer aldığı preambulasının çıxarılmasını tələb edir. Həmin Bəyannamədə Sovet Ermənistanının və ovaxtkı Sovet Azərbaycanın tərkibində olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin (DQMV) qanunverici orqanlarının 1989-cu ildə qəbul etdiyi birləşmə aktına istinad var.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, digər rəsmilər bu tələbi təkrarlayıblar. Avqustun 8-də – Vaşinqtonda ABŞ prezidenti Donald Trampın iştirakı ilə Ermənistan və Azərbaycan sülh sazişini parafladıqdan sonra da tələb səsləndirilib. İ.Əliyev deyib ki, Ermənistanın konstitusiyanı dəyişməsi sülh üçün əsas şərtidir.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanın bu tələbi danışıqlara ilkin şərt kimi müzakirəsindən imtina edir. Amma o, hökumətinin qonşu ölkələrlə davamlı sülhün təmin edilməsinə yönəlik siyasəti çərçivəsində bu dəyişiklikləri gerçəkləşdirməyi faktiki vəd edib. Bunu qanuni şəkildə etməyin yeganə yolu yeni Konstitusiyanın ümumxalq referendumu ilə qəbuludur.
Avqustun 8-də Oval ofisdə ABŞ prezidentinin iştirakı ilə onlar görüşün nəticələri haqda bəyannamə imzalayıblar. Bəyannaməyə əsasən, Ermənistanın cənubundan keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqə yaranacaq. TRIPP adlanan bu marşrut Ermənistanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və yurisdiksiyasını qoruyub saxlayacaq.