2026, 18 Fevral, çərşənbə, Bakı vaxtı 23:51

Rusiya indi də 'Azərbaycan tarixi'ndən narazıdır - Bakıya ittiham

Tarix elmləri doktoru Şəlalə Məmmədova AzadlıqRadiosuna deyib ki, Azərbaycan dərsliklərində rusofobiya yoxdur: "Mən deməzdim ki, Azərbaycanda dərsliklərdə rus dilinə, rus mədəniyyətinə, rus xalqına qarşı hər hansı bir rusofobiya hiss olunur. Amma Rusiyanın bir dövlət kimi siyasətinə, əlbəttə ki, mənfi münasibət bəslənir".

