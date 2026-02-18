Rusiya indi də 'Azərbaycan tarixi'ndən narazıdır - Bakıya ittiham
Tarix elmləri doktoru Şəlalə Məmmədova AzadlıqRadiosuna deyib ki, Azərbaycan dərsliklərində rusofobiya yoxdur: "Mən deməzdim ki, Azərbaycanda dərsliklərdə rus dilinə, rus mədəniyyətinə, rus xalqına qarşı hər hansı bir rusofobiya hiss olunur. Amma Rusiyanın bir dövlət kimi siyasətinə, əlbəttə ki, mənfi münasibət bəslənir".
