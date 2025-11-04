Avropa Komissiyası Gürcüstan barədə: namizəd statusu formal qalır

AzadlıqRadiosu noyabrın 4-də Avropa Komissiyasının Gürcüstana dair dərc edəcəyi tövsiyələri ilə tanış olub. "Exo Kavkaza" yazır ki, sənəddə "dövlətin ələ keçirilməsi", Aİ-yə namizəd statusu haqda "yalnız formal qalmış" ifadələri işlədilib. Gürcüstan xalqı ilə hakimiyyət arasında fərq qoyulur. Sənəddə Avropa Komissiyası Gürcüstan hökumətini kursunu qətiyyətlə dəyişməyə və Avropa İttifaqına inteqrasiya yoluna qayıtmağa çağırır.
Komissiya tövsiyələr bölməsində bir daha Gürcüstan xalqı ilə "sarsılmaz" həmrəyliyini və Gürcüstanın Avropa gələcəyi yolunda dəstəyini davam etdirmək istəyini ifadə edir.
"Gürcüstan hakimiyyətinin atdığı addımlar Avropa İttifaqının üzvlüyə namizəd dövlətdən gözləntilərinə uyğun deyil", - sənəddə deyilir.
Avropa Komissiyası xatırladır ki, 2025-ci ilin əvvəlində Komissiyanın təklifi ilə Aİ Şurası gürcü diplomatik və xidməti pasport sahibləri üçün vizasız rejimi ləğv edib. Komissiya yenidən Gürcüstanın əsas prinsiplərdən uzaqlaşmaqda olduğunu qeyd edir. Aİ Şurası 2024-cü ilin dekabrında belə bir qənaətə gəlmişdi ki, Gürcüstan hökumətinin fəaliyyəti üzvlüyə hazırlıq prosesinin faktiki dayandırılmasına gətirib çıxarıb.
"Gürcüstan dərhal öz demokratik kursunu dəyişməli; əsas problemlərin həlli üzərində sistemli və konkret işləməli, islahatlar aparmalıdır. Bu, partiyalararası dəstək və cəmiyyətin səmərəli iştirakı ilə, namizəd ölkə üçün müəyyən edilmiş doqquz addıma, Avropa İttifaqının dəyərlərinə və prinsiplərinə tam uyğun gerçəkləşdirilməlidir", – Brüssel bildirir.
Noyabrın 4-də Brüsseldə "Euronews" telekanalının təşkilatçılığı ilə Avropa İttifaqının genişlənməsi üzrə sammit keçiriləcək. Tədbirdə namizəd ölkələrin liderləri iştirak edəcək.
Aİ liderlərinə Ukrayna, Moldova və Serbiya prezidentləri – Volodimir Zelenski, Maya Sandu və Aleksandr Vuçiç, eləcə də Albaniya, Monteneqro və Şimali Makedoniyanın baş nazirləri qoşulacaqlar.
Ötən il noyabrın sonunda Gürcüstan Avropaya inteqrasiyanın 2028-ci ilədək dayandırılmasını elan edib. O vaxtdan parlament binası qarşısında nümayişlər keçirilir. Etirazçılar növbədənkənar seçkilərin keçirilməsini, saxlanmış bütün nümayişçilərin buraxılmasını tələb edirlər.