Rusiya və müttəfiqlərindən Ermənistana referendum ultimatumu: 'Ya Aİ, ya Aİİ'

Avrasiya İqtisadi İttifaqının (Aİİ) dörd ölkəsinin liderləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Avropa İttifaqı (Aİ) ilə yaxınlaşma siyasətinə qarşı birgə bəyanat yayaraq Yerevanı birmənalı seçim etməyə çağırıb.
Astanada keçirilən Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının iclasının yekunlarına dair sənəddə Rusiya, Belarus, Qazaxıstan və Qırğızıstan Ermənistanın gələcək geosiyasi xəttini müəyyənləşdirmək üçün ümumxalq referendumunun keçirilməsini tələb edir.
Sənəddə Ermənistanın Aİ-yə üzvlük hazırlığının "Aİİ dövlətlərinin iqtisadi təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər" yaratdığı vurğulanır. Bəyanat müəlliflərinə görə, Yerevanın avrointeqrasiya istiqamətində atacağı növbəti addımlar ittifaq ölkələrinin iqtisadi maraqlarına birbaşa zərbə vura bilər.
Putinin Ukrayna müqayisəsi və xəbərdarlığı
Astana sammitinin yekunlarına dair mətbuat konfransında Vladimir Putin Ermənistandakı mövcud vəziyyəti Ukrayna böhranı ilə müqayisə edib. "Mən artıq bunu qeyd etmişdim. Ukraynadakı böhran vaxtilə bu ölkənin Aİ-yə qoşulmaq cəhdləri ilə başladı. Biz buna qarşı deyildik", – deyə Rusiya lideri vurğulayıb.
2025-ci ilin yazında Ermənistan parlamenti Aİ-yə qoşulma prosesinin başlanması haqqında qanun qəbul edib. Astanadakı mətbuat konfransında Putin bildirib ki, Yerevan Aİ standartlarına keçməyə başlasa, Ermənistanın ittifaqla inteqrasiyası dayandırılacaq.
Paşinyanın balans siyasəti
Ermənistanın baş naziri hələ ki, bu çağırışlara birbaşa cavab verməyib. Amma o, əvvəlki çıxışlarında rəsmi Yerevanın həm Aİ, həm də Aİİ ölkələri ilə münasibətləri paralel şəkildə inkişaf etdirməyə çalışdığını dəfələrlə diqqətə çatdırıb. Paşinyan etiraf edib ki, əgər bu tarazlığı qorumaq mümkün olmasa, son seçimi referendum vasitəsilə birbaşa Ermənistan xalqı etməlidir. Bununla belə, o, indiki mərhələdə Aİİ-dən çıxış məsələsinin səsverməyə çıxarılmasının əleyhinə olduğunu bildirib.
Yerevanın Qərblə yaxınlaşma kursu Ermənistanla Rusiya arasında münasibətlərdə kəskin gərginliyə yol açıb. Moskva Ermənistan rəhbərliyini qərbpərəst siyasətinə görə mütəmadi olaraq tənqid edir. Rusiyanın müvafiq qurumları isə Ermənistandan gələn bir sıra məhsulların idxalına birtərəfli qadağalar qoyur.