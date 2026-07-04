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'Ayının qış yuxusu üçün şərait yoxdur, heyvanlar acdır' – 'Altıağac' zooparkından SOS

'Ayının qış yuxusu üçün şərait yoxdur, heyvanlar acdır' – 'Altıağac' zooparkından SOS
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'Ayının qış yuxusu üçün şərait yoxdur, heyvanlar acdır' – 'Altıağac' zooparkından SOS

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"Altıağac Cənnət Bağı" zooparkda heyvanların saxlama şəraiti narazılıq doğurur. Bakı sakini Aygül Qurbanova iddia edir ki, dar qəfəslərdə, beton və metal konstruksiyalar arasında qalan vəhşi heyvanlar yayın qızmar günlərində ciddi əziyyət çəkir. Sakin heyvanların bioloji tələblərinin nəzərə alınmadığını vurğulayıb: "Qışda ayının yatmasının öz bioloji əsasları var. Təəssüf ki, burada ayının həmin əsaslara uyğun elə bir şəraiti yoxdur ki, o, qış aylarında rahat istirahət edə bilsin. Bu qəfəslərin içərisində ayılar o dərəcədə süst düşüblər ki, görünür, bu heyvanlar acdırlar".

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