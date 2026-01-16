Dünya xəbərləri
'Kavkaz.Realii': Adəm Kadırovun korteji qəzaya düşüb
Çeçenistan liderinin oğlu Adəm Kadırov avtomobil qəzasından sonra Qroznıdakı xəstəxanaya çatdırılıb. Bu barədə "Kavkaz.Realii" iki mənbəyə və müxalif Telegram-kanallara istinadən xəbər verir.
"Niyso" müxalif çeçen hərəkatının məlumatına görə, Kadırovun korteji yüksək sürətlə hərəkət edərkən qəfildən maneə ilə qarşılaşıb: "Maşınlar bir-birinə çırpılmağa başlayıb, xəsarət alanların çox olduğu barədə məlumatlar var, amma təlaş məhz Adəmə görədir".
"Fortanqa" kiçik Kadırovun təcili olaraq Moskva xəstəxanasına aparıldığını bildirir.
18 yaşlı Adəm Çeçenistan lideri Ramzan Kadırovun ən məşhur övladlarından biridir. 2023-cü ilin sentyabrında Kadırov o vaxtlar 15 yaşlı Adəmin Quranı yandırmaqda ittiham olunan Nikita Juraveli istintaq təcridxanasında döydüyünü göstərən video yayımlamışdı.
Bundan sonra kiçik Kadırov yüksək vəzifələr və mükafatlar almağa başlayıb. A.Kadırov habelə Çeçenistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi və respublika Daxili İşlər Nazirliyinin kuratorudur.
Cənubi Koreyanın keçmiş prezidenti 5 il azadlıqdan məhrum edilib
Cənubi Koreyanın keçmiş prezident Yun Sok Yol 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Seulun Mərkəzi Rayon Məhkəməsi bu cəzanı məhkəməyə mane olma işi üzrə kəsib. Prokuror 10 il cəza tələb etmişdi. Xəbəri Cənubi Koreyanın "Yonhap" agentliyi yayıb.
Keçmiş prezident 2025-ci ilin yanvarında özünün saxlanmasına mane olmaqda, hərbi vəziyyət elan etməkdə, parlamentin qərarından sonra bununla bağlı fərmanı ləğv etməkdə, hərbçilərin telefonlarından qeydləri silmək əmri verməkdə təqsirli bilinib.
İki gündən sonra keçmiş prezidentin həbs müddəti başa çatmalı idi. Onun vəkilləri deyirdilər ki, bu iş üzrə qərar hərbi üsyan məsələsi müzakirə olunandan sonra verilməlidir, amma hakim bu tələbə etiraz edib.
Agentliyin yazdığına görə, Y.S.Yola toplam səkkiz cinayət işi açılıb. O, hərbi vəziyyət tətbiq etmək cəhdi, xanımım yol verdiyi bildirilən korrupsiya, 2023-cü ildə dəniz piyadasının ölümündə ittiham olunur. Prokurorlar bu həftə hərbi üsyan işi üzrə ona ölüm cəzası kəsilməsini tələb ediblər.
Y.S.Yol "Şimali Koreyanın daxili tərəfdarları ilə mübarizə aparmaq" üçün ölkədə hərbi vəziyyət elan edəcəyini bildirib. Onun imzaladığı fərman partiyaların fəaliyyətini, etirazları, tətilləri qadağan edir, senzura qoyur, ölüm cəzası çıxara biləcək hərbi-səhra tribunalları təsis olunmalı idi. Lakin sənəd cəmi altı saat qüvvədə olub, deputatlar onun ləğvinə səs verib, hərbçilər isə parlament binasını basqın edirdilər.
2024-cü ilin dekabrında parlament Y.S.Yolun vəzifəsindən azad edilməsinə səs verib. Yanvarda istintaqçılar onu həbs edə bilməyib, daha sonra məhkəmə onun saxlanmasına qərar verib. Fevralda siyasətçi Seulun Mərkəzi Dairə Məhkəməsinə apellyasiya şikayəti verib, məhkəmə onun xeyrinə qərar qəbul edib, martın əvvəllərində o, azadlığa buraxılıb. Amma iyulda Y.S.Yolu yenidən həbs ediblər, tədqiqatçılar onun sübutları məhv edə biləcəyini bildiriblər.
Maçado Ağ evdə Trampa Nobel Sülh mükafatını 'təqdim etdi'
Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Korina Maçado yanvarın 15-də Ağ evdə ABŞ prezidenti Donald Tramp ilə görüşdə Nobel Sülh mükafatını ona təqdim etdiyini deyib. Amma Trampın mükafatı qəbul edib-etməməsi haqda bir söz deməyib.
Trampın mətbuat katibi Kerolayn Livitt isə jurnalistlərə deyib ki, Tramp Venesuelanın aralıq prezidenti Delsi Rodriqesin işini bəyənir, onun həddən artıq əməkdaşlıq etdiyini düşünür.
Trampın Maçado haqda fikri dəyişməyib, onu Venesuelanı idarə etməyə real alternativ saymır, - Livitt əlavə edib.
Maçado Trampla görüşdən sonra deyib ki, özü və tərəfdarları Trampa etibar edə bilər, Tramp Venesuela xalqının əziyyət çəkdiyini anlayır və ölkədə siyasi məhbusların buraxılmasına sadiqdir.
Maçado senatorlara deyib ki, Rodriqesin hakimiyyəti dövründə siyasi repressiya Maduro dövründən fərqlənmir, bəzi hallarda pisləşib. Venesuelanın insan haqları qrupları hakimiyyətin onların gözlədiyindən xeyli az məhbusu azad etdiyini deyir.
Tramp bir gün öncə telefonla Rodriqeslə danışıb, neft, minerallar, ticarət və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib, onun "möhtəşəm insan" olduğunu deyib.
Ağ ev Trampın mükafatı saxlamağı planlaşdırdığını təsdiqləyib
Tramp yanvarın 15-də axşam sosial şəbəkədə yazıb: "Mariya mənə gördüyüm işlərə görə Nobel Sülh mükafatını təqdim etdi. Bu, qarşılıqlı hörmətin gözəl bir jestidir. Təşəkkür edirəm, Mariya!".
Maçado görüşü "əla" adlandırıb, hədiyyənin Trampın Venesuela xalqının azadlığına sadiqliyini tanıdığı üçün verildiyini bildirib.
Venesuelanın müvəqqəti prezidenti D.Rodriqes isə yanvarın 15-də ölkənin karbohidrogen qanununu islah etmək üçün təklif verdiyini deyib. ABŞ-dən investorlar bu ölkənin neft sənayesinə daha asan çıxış əldə etmək istəyirlər.
Rodriqes neftdən əldə olunan vəsaitlərin işçilərə və ictimai xidmətlərə ayrılacağını qeyd edib.
ABŞ bildirir ki, Karakas ilə razılaşma çərçivəsində neft satışlarından artıq 500 milyon dollar əldə edilib və ABŞ-nin bank hesablarında saxlanır. Planla tanış bir sənaye mənbəyi əsas hesabın Qətərdə yerləşdiyini söyləyib.
Yanvarın 3-də ABŞ qüvvələri Venesuela lideri Nikolas Maduronu ələ keçirərək Nyu-Yorka aparıb, həbsxanaya yerləşdirib. O, özünə qarşı narkotik ittihamlarını rədd edir.
Avropa Qrenlandiyaya hərbi heyətlər göndərir
Yanvarın 15-də Fransa və Almaniyadan hərbi heyətlər Qrenlandiyaya yollanıb. Danimarka və müttəfiqləri bu il adada təlimə hazırlaşır. Onlar ABŞ prezidenti Donald Trampı Qrenlandiyanın təhlükəsizliyinin qorunduğuna əmin etmək istəyirlər.
Yanvarın 14-də Ağ evdə Danimarka və Qrenlandiya rəsmiləri ilə görüşdən elə bir nəticə əldə olunmayıb.
İsveç və Norveç də bu ilin sonuna gözlənən təlimlərə hazırlıq üçün Qrenlandiyaya hərbi heyət göndərəcəyini bildirib.
İlkin hərbi heyətlər böyük olmasa da, təhlilçilər bunun ABŞ administrasiyasına mesaj olduğunu deyiblər.
Ağ evdə dövlət katibi Marko Rubio və vitse-prezident Cey Di Vens ilə danışıqlardan sonra Danimarkanın xarici işlər naziri Lars Lökke Rasmussen və onun qrenlandiyalı həmkarı Vivian Motsfeldt deyiblər ki, ABŞ və Danimarka ada ilə bağlı geniş spektrli məsələlərin müzakirəsi üçün işçi qrup yaradacaq.
Amma onlar eyni zamanda etiraf ediblər ki, Vaşinqton mövqeyindən geri çəkilməyib, Qrenlandiyanı əldə etmək istəyir. Onların sözlərinə görə, belə bir nəticə suverenliyin qəbuledilməz şəkildə pozulması demək olardı.
D.Tramp Qrenlandiyanın ABŞ-nin təhlükəsizliyi üçün həyati əhəmiyyət daşıdığını deyir. Onun mövqeyincə, Rusiya və ya Çinin adanı ələ keçirməsinin qarşısını almaq üçün ABŞ ona sahib olmalıdır.
Qrenlandiya strateji baxımdan mühüm mövqedə yerləşir, zəngin mineral ehtiyatları var.
Zelenski energetikada fövqəladə vəziyyət elan edib
Ukraynada energetika sahəsində fövqəladə vəziyyət rejimi elan ediləcək. Bu addım kütləvi elektrik və istilik kəsintiləri, hava şəraitinin pisləşməsi fonunda atılır. Prezident Volodimir Zelenski xüsusi müşavirədə bu haqda məlumat verib.
Dövlət başçısı bildirib ki, bu rejim işıq və istilik təchizatının bərpası üçün daha geniş imkanlardan istifadəyə şərait yaradacaq.
Zelenski onu da deyib ki, digər ölkələrdən elektrik enerjisinin idxal həcmini artırmaq, komendant saatı qaydalarına yenidən baxmağa dair göstəriş verib.
“... Xüsusilə Kiyevdə durum çox çətindir. Paytaxtda çox az iş görülüb. Hətta son günlərdə də intensivlik görmürəm, bütün bunları indi təcili düzəltmək lazımdır", – Zelenski deyib. Paytaxtda vəziyyətin əlaqələndirilməsi üçün qərargah yaradılacaq.
Kiyevdə artıq altıncı gündür elektrik və istiliklə bağlı problemlər qalır. Təxminən 400 çoxmərtəbəli yaşayış binasında istilik yoxdur. Deputat Yaroslav Jeleznyak bildirib ki, "işıq hər üç saatdan bir gəlib-gedir".
Şəhər meri Vitali Kliçkonun sözlərinə görə, tammiqyaslı müharibənin dörd ili ərzində ilk dəfədir bu miqyasda vəziyyət yaranır.
Rusiya qoşunları Ukraynanın energetika obyektlərini daim atəşə tutur, ölkə sakinləri elektrik və istiliksiz qalır. Yanvarın 13-nə keçən gecə Rusiya yenidən Kiyev və daha yeddi vilayəti dronlar, ballistik və qanadlı raketlərlə hədəfə alıb. Bu da elektrikin kəsilməsinə səbəb olub.
Qazaxıstan tankerlərə hücumdan sonra Avropa və ABŞ-dən kömək istəyib
Qazaxıstan neft nəqlinin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün Avropa və ABŞ-ni köməyə çağırıb. Bu çağırış Qara dənizdə Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu (CPC) terminalına gedən tankerlərə dron hücumlarından sonra edilib. Məlumatı yanvarın 14-də Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) yayıb.
Nazirlik bildirir ki, bu çağırış bir neçə Avropa ölkəsinin səfirləri, ABŞ təmsilçiləri ilə görüşlərdə səsləndirilib.
Yanvarın 13-də Qara dənizdə CPC dəniz terminalına doğru hərəkət edən üç tanker dron hücumuna məruz qalıb. Nazirlik bu hücumdan "ciddi narahatlıq" bildirib.
CPC ilə Qazaxıstanın nəhəng "Tengiz" neft yatağından xam neft Rusiya ərazisindən keçməklə daşınır. Marşrut Qara dənizdəki Novorossiysk terminalında başa çatır.
Son aylar Ukraynanın Rusiyada enerji infrastrukturuna dron zərbələri artıb və Qazaxıstan daxil digər ölkələrə də təsir göstərir.
Ukrayna CPC-ə hücumu şərh etməyib.
Tramp İranla ticarət edən ölkələrə 25 faiz tarif qoyulacağını deyir
ABŞ prezidenti Donald Tramp yanvarın 12-də bildirib ki, İranla iş görən istənilən ölkəyə ABŞ ilə ticarətdə 25 faizlik tarif qoyulacaq. Prezident bu haqda "Truth Social" platformasında yazıb.
Tarifləri həmin ölkələrdən məhsul alan ABŞ idxalçıları ödəyir.
OPEC üzvü İran illərdir Vaşinqtonun ağır sanksiyaları altındadır. Neftinin çoxunu Çinə, Türkiyəyə, İraqa, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və Hindistana ixrac edir.
Tramp bu qərarın yekun olduğunu yazsa da, əlavə detal açıqlamayıb.
"Reuters" Ağ evin saytında bununla bağlı rəsmi sənədin olmadığını yazır. Agentlik əlavə şərh də ala bilməyib.
Çinin Vaşinqtondakı səfirliyi Trampın yanaşmasını tənqid edərək bildirib ki, Pekin öz maraqlarını qorumaq üçün gərəkən bütün tədbirləri görəcək, istənilən "qanunsuz" birtərəfli sanksiyalara və ekstra-ərazi yurisdiksiyaya qarşıdır.
İranda hazırda hökumətə qarşı son illərin ən böyük etirazları keçirilir.
Tramp ABŞ ilə İran rəsmiləri arasında görüş keçirilə biləcəyini, özünün İran müxalifəti ilə təmasda olduğunu deyib, eyni zamanda Tehranı hərbi addımlarla hədələyib.
Dünya Bankının məlumatına görə, İran 2022-ci ildə 147 ticarət tərəfdaşına məhsul ixrac edib.
İranla bağlı xəbərlər fonunda neft bahalanır
Yanvarın 13-də neftin qiyməti bir qədər yüksəlib. Bu, İranla bağlı narahatlıqlar fonunda baş verir.
"Brent" markalı füçerslər 0.4 faiz artaraq bir barel üçün 64.15 dollara çatıb.
ABŞ-nin "West Texas Intermediate" (WTI) markalı xam nefti isə 0.5 faiz bahalaşaraq 59.78 dollar olub.
İran OPEC-in ən böyük istehsalçılarından biridir. Ölkədə son illərin ən böyük antihökumət etirazları gedir. ABŞ prezidenti Donald Tramp etirazçılara qarşı zorakılıq baş verərsə, mümkün hərbi addımlarla hədələyib.
Etirazlarda ölənlərin sayı isə yüzlərlədir.
"Reuters" ABŞ rəsmisinə istinadla yazır ki, Tramp bu gün – yanvarın 13-də İranla bağlı variantların müzakirəsi üçün yüksəksəviyyəli məsləhətçilərlə görüşməlidir.
Bu arada bazarlara əlavə xam neftin daxil olacağı gözləntiləri də var. Bu, Venesueladan neftin ixracı ilə bağlıdır. Ölkə lideri Nikolas Maduro ələ keçiriləndən sonra Tramp bildirib ki, Karakas ABŞ-yə Qərbin sanksiyaları altında olan 50 milyon barelə qədər neft təhvil verməyə hazırlaşır.
Ermənistan Solovyova görə Rusiyaya nota verib
Yanvarın 12-də Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kopırkin Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağrılıb. Ona rusiyalı aparıcı və şərhçi Vladimir Solovyovun bəyanatları ilə bağlı "dərin" narazılığı bildirən etiraz notası təqdim edilib. Bu haqda AzadlıqRadiosunun erməni xidməti – "Azatutyun" Ermənistan XİN-in mətbuat katibi Ani Badalyana istinadla xəbər yayıb.
Badalyanın sözlərinə görə, "notada vurğulanıb ki, bu bəyanatlar Ermənistan Respublikasının suverenliyinə yolverilməz müdaxilə, düşməncəsinə ifadədir, Ermənistanla Rusiya arasında dostluq münasibətlərinin əsas prinsiplərini kobud şəkildə pozur".
Kremlin tanınmış təbliğatçılarından olan V.Solovyov özünün müəllif proqramında deyib ki, "Ermənistanı itirmək Rusiyanın maraqlarına uyğun deyil və Rusiya beynəlxalq hüququ nəzərə almadan təkcə Ukraynada deyil, həm də Rusiyanın təsir dairəsinə daxil olan ərazilərdə xüsusi hərbi əməliyyatlar aparmalıdır".
Moskva Ukraynada dörd ilə yaxındır apardığı təcavüzkar müharibəyə "xüsusi hərbi əməliyyat" deyir.
2024-cü ilin martında Ermənistan Solovyovun "RTR Planeta" kanalında yayımlanan müəllif proqramlarının translyasiyasını bloklayıb. Buna Solovyovun müəllif proqramında bir neçə dəfə Ermənistanın və onun rəhbərliyinin adını çəkərək təhqiramiz ifadələrdən istifadəsi səbəb olmuşdu.
Gürcüstanın keçmiş baş nazirinə 5 il həbs və cərimə kəsildi
Gürcüstan Prokurorluğu keçmiş baş nazir İrakli Qaribaşvili ilə prosessual razılaşma bağlandığını açıqlayıb. Qurum bildirilir ki, ona cəza növü olaraq 5 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzası təyin edilib.
Qaribaşvili xüsusilə külli miqdarda gəlirlərin leqallaşdırılmasında ittiham olunur. O, əlavə cəza olaraq 1 milyon lari (təxminən 370 min ABŞ dolları) məbləğində cərimə ödəməlidir. Bundan başqa, "cinayət fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş və yaşayış evində axtarış zamanı götürülmüş" pul vəsaiti dövlətin xeyrinə müsadirə olunacaq.
Prokurorluq İ.Qaribaşvilinin törətdiyi cinayəti etiraf etdiyini, prosessual razılaşmanın şərtləri ilə razılaşdığını bildirir. Bu razılaşma bağlanmasaydı, Qaribaşvilini 9 ildən 12 ilədək həbs cəzası gözləyirdi.
Vəkili keçmiş baş nazirin artıq penitensiar müəssisəyə köçürüldüyünü açıqlayıb.
Daha öncə açıqlanan rəsmi bilgiyə görə, Qaribaşvili dövlət vəzifəsində olduğu dövrdə "gizli və ört-basdır edilmiş şəkildə" müxtəlif sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olub, qeyri-qanuni mənşəli xüsusilə külli miqdarda gəlirlər əldə edib, əmlak vəziyyəti barədə bəyannamələrdə düzgün olmayan məlumatlar göstərib.
2025-ci il oktyabrın 17-də Qaribaşvilinin mənzilində axtarış zamanı 6.5 milyon ABŞ dolları aşkarlanaraq götürülüb.
Oktyabrın 24-də məhkəmə onun barəsində 1 milyon lari məbləğində girov qətimkan tədbiri seçib və girov daşınmaz əmlakla təmin olunub. Onun ölkədən çıxışına da qadağa qoyulub.
İ.Qaribaşvili Gürcüstan hökumətinə iki dəfə rəhbərlik edib, milyarder Bidzina İvanişvilinin ən yaxın silahdaşlarından biri olub. 2024-cü ilin aprelində ailəsinə daha çox vaxt ayırmaq istədiyini bildirərək siyasətdən tam getdiyini elan edib.
Səmərqənddə müəllim Məhəmməd peyğəmbəri təhqir etmək ittihamı ilə 12 sutka həbs olunub
Özbəkistanın Səmərqənd vilayətində müəllim dini ədavəti təbliğ edən materialların yayılması maddəsi ilə 12 sutkalıq həbs edilib. Bu barədə "Gazeta" məhkəmə qərarına istinadla xəbər verir.
21 yaşlı müəllimə qarşı iş açılmasına onun ötən il dekabrın 30-da Telegram kanalında Məhəmməd peyğəmbər haqqında yazdığı şərh səbəb olub. Yanvarın 7-də sosial şəbəkələrdə şərhin skrinşotları yayılıb, "Şoxruxbek" istifadəçisinin "peyğəmbəri təhqir etməsinə görə" məsuliyyətə cəlb olunmasına çağırış səslənib.
Yanvarın 9-da daxili işlər orqanlarının əməkdaşları müəllimin telefonuna giriş əldə edərək şərhi onun yazdığını müəyyən ediblər. Həmin gün məhkəmə keçirildiyi və müəllimin təqsirini etiraf etdiyi bildirilir.
Məhkəmə onun telefonunun məhv edilməsi və "hüquq pozuntusunun davam etməsini önləmək" məqsədilə öz hesabından istifadənin məhdudlaşdırılması barədə qərar çıxarıb. Üstəlik, onu həbsdə saxlanılmasına görə 741.6 min sum (61 dollar) ödəniş etməyə məcbur ediblər.
Tramp Qrenlandiyanın müdafiəsi barədə: 'İki it xizəyidir'
ABŞ prezidenti Donald Tramp bir daha deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Qrenlandiyanı ələ keçirməsə, bunu Rusiya və ya Çin edə bilər, çünki adanın faktiki olaraq öz müdafiəsi yoxdur.
"Əslində, onların müdafiəsi iki it xizəyindən ibarətdir. Bunu bilirdinizmi? Onların müdafiəsinin nədən ibarət olduğunu bilirsinizmi? İki it xizəyindən", – Tramp jurnalistlərə deyib.
Trampın sözlərinə görə, Moskvanın və ya Pekinin təsirinin güclənməsini önləmək üçün Qrenlandiya razılaşma bağlamalıdır.
Prezident onu da vurğulayıb ki, söhbət məhz ABŞ-nin Qrenlandiyanı ələ keçirməsindən gedir. Onun iddiasına görə, əks halda, bunu Rusiya və ya Çin edəcək. "Prezident olduğum müddətdə bu, baş verməyəcək", –Tramp deyib.
Tramp bundan öncə də ABŞ-nin Danimarka Krallığına məxsus muxtar ada üzərində nəzarətinin qurulmasının zəruriliyini Rusiyadan, Çindən gələn təhdidlərlə əsaslandırıb. "The Financial Times" isə Şimali Avropa ölkələri diplomatlarının Trampın Qrenlandiya yaxınlığında Rusiya və Çin gəmilərinin mövcudluğu ilə bağlı iddialarını təkzib etdiyini yazır.
ABŞ prezidentinin dediyi it xizək dəstələri Danimarka Hərbi Dəniz Qüvvələrinin elit "Sirius" bölməsinə aiddir. Bu bölmə XX əsrin ortalarından Qrenlandiyanın şimal-şərq hissəsində patrul xidməti aparır.
ABŞ Venesuela neftinin satışından gəlirləri dondurub. Kubaya çağırış
ABŞ prezidenti Donald Tramp Venesuela neftinin satışından əldə olunan gəlirlərin Maliyyə Nazirliyinin hesablarında saxlanılan hissəsinin məhkəmə yolu ilə həbsini, müsadirəsini və ya tutulmasını bloklayan sərəncam imzalayıb. Sənəd bu vəsaitlərlə xüsusi icazə olmadan istənilən əməliyyatı qadağan edir.
Ağ ev bildirib ki, bu gəlirlər Venesuelanın mülkiyyətidir, ABŞ hakimiyyətinin idarəçiliyində saxlanılır. Onların kreditorlar və fiziki şəxslərin iddiaları əsasında müsadirəsini önləmək üçün isə qorunması zəruridir.
Vaşinqton sərəncamın "Amerika və Venesuela xalqlarının rifahı naminə" imzalandığını bildirir. Bundan öncə isə Venesuelanın neft resursları üzərində ABŞ-nin nəzarətinin gücləndirilməsinə yönəlik bəzi addımlar atılıb. Yanvarın 3-də ölkə lideri Nikolas Maduro ələ keçirilib, Venesuelada neft hasilatı və ixracına ABŞ nəzarət etməyə başlayıb.
ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent bildirib ki, artıq bu həftə Vaşinqton Venesuelaya bəzi sanksiyaları ləğv edə bilər. Məqsəd neft satışını asanlaşdırmaq, ölkənin iqtisadi bərpasını dəstəkləməkdir. Bessent Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı ilə onların Venesuela iqtisadiyyatının bərpasında iştirak imkanlarını müzakirə edəcəyini deyib.
Prezident Tramp isə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb ki, Kuba artıq Venesueladan pul və neft almayacaq. Onun sözlərinə görə, Kuba Venesueladan gələn vəsait və neft hesabına yaşayırdı.
"Əvəzində Kuba son iki Venesuela diktatoruna "təhlükəsizlik xidmətləri" göstərirdi, amma bu, artıq olmayacaq! Keçən həftə ABŞ-nin hücumunda bu kubalıların əksəriyyəti həlak oldu. Venesuelanı artıq onu illərlə girov saxlayan quldurlardan və reketçilərdən qorunmağa ehtiyacı yoxdur. İndi Venesuelanın onu qoruyacaq ABŞ kimi, dünyada ən güclü orduya (böyük fərqlə!) malik müttəfiqi var və biz onu qoruyacağıq. Kubaya daha nə neft, nə də pul veriləcək – olmayacaq!", – Tramp yazıb.
ABŞ prezidenti həmçinin Havanaya "nə qədər gec deyil", ABŞ ilə razılaşma bağlamağı tövsiyə edib.
Tramp dövlət katibi Marko Rubionu Kuba prezidenti etmək ideyasını bəyəndiyini də yazıb.
ABŞ Suriyada 'İslam Dövləti'nin obyektlərini vurub
ABŞ müttəfiqləri ilə birgə Suriyada terrorçu "İslam Dövləti" (İŞİD) qruplaşmasının obyektlərinə genişmiqyaslı zərbələr endirib. Məlumatı ABŞ Mərkəzi Komandanlığı yayıb.
Prezident Donald Tramp zərbələrin endirilməsi haqda yanvarın 10-da göstəriş verib. Komandanlıq bildirir ki, hücum dekabrın 13-də cihadçıların Palmira şəhərində Suriya-ABŞ birgə patruluna hücumuna cavab olaraq başladılan "Şahin zərbəsi" əməliyyatı çərçivəsində gerçəkləşdirilib. Həmin hücumda üç amerikalı – iki hərbçi və bir mülki tərcüməçi həlak olub.
Əməliyyat zamanı ABŞ hərbçiləri və onların müttəfiqləri 35-dən çox hədəfə 90-dan artıq yüksəkdəqiqlikli döyüş sursatı buraxıblar. "CBS News"un məlumatına görə, əməliyyatda 20-dən çox təyyarə iştirak edib. Zərbələrin dəqiq harada endirildiyi hələlik açıqlanmayıb. İtkilər haqda məlumat verilməyib.
İŞİD 2019-cu ilədək İraq və Suriyanın bir hissəsinə nəzarət edib. O vaxtdan Qərb ölkələri qruplaşmanın yenidən dirçəlməsini önləmək üçün bölgədə müşahidə və kəşfiyyat fəaliyyətlərini davam etdirirlər. BMT hazırda İŞİD-in İraq və Suriyada 5 mindən 7 minədək üzvü olduğunu bildirir.
2025-ci ilin noyabrında Suriya ABŞ-nin rəhbərlik etdiyi İŞİD ilə mübarizə üzrə beynəlxalq koalisiyaya qoşulub, onun 90-cı üzvü olub.
2025-ci ilin dekabrında Pentaqonun rəhbəri Pit Heqset "intiqam əməliyyatı"nın başladığını elan edib. Bu əməliyyat çərçivəsində ABŞ hərbçiləri Suriyada İŞİD-in onlarla obyektinə zərbələr endiriblər. Yanvarın 4-də Böyük Britaniya və Fransa "İslam Dövləti"nin Palmira yaxınlığında silah anbarını vurub.
İsrailin zərbələrindən Qəzzada 11 nəfər həlak olub
Yanvarın 8-də İsrailin zərbələrindən Qəzza zolağında azı 11 fələstinlinin həlak olduğu bildirilir. Ordu anklavdakı silahlıların uğursuz raket buraxmasına cavab verdiyini açıqlayıb.
Qəzzanın müxtəlif yerlərinə zərbələrdə yaralananlar da var.
İsrail ordusu HƏMAS-ın bir neçə silahlısını, raket buraxılan yerləri, "terror" infrastrukturunu hədəf aldığını bildirib. Buna Qəzza şəhərindən İsrailə doğru raket atılmasının səbəb olduğu deyilir. Ordunun bildirdiyinə görə, raket Qəzzada xəstəxanaya düşüb. İsrail HƏMAS-ı atəşkəsi pozmaqda suçlayıb.
ABŞ və Aİ HƏMAS-ı terrorçu kimi tanıyır.
Oktyabrda tərəflərin əldə etdiyi atəşkəs birinci mərhələdən irəli gedə bilməyib. Böyük döyüşlər dayanıb, İsrail Qəzzanın yarıdan az hissəsindən çəkilib, HƏMAS isə fələstinli məhbusların əvəzində girovları qaytarıb.
ABŞ prezidenti Donald Trampın planına HƏMAS-ın tərksilahı, İsrailin daha da geri çəkilməsi, beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsi və Qəzzanın bərpası daxildir.