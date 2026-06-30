'Səfərdə insan haqlarını açıq danışın' – həbsdəki jurnalistlərdən Ursula fon der Lyayenə çağırış

"AbzasMedia işi" üzrə həbs olunan jurnalistlər Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula fon der Lyayenin Azərbaycana gözlənilən səfəri ərəfəsində ona müraciət ünvanlayıblar.
Məktubda Azərbaycanda tənqidi səslərin sistemli şəkildə susdurulduğu, müstəqil jurnalistlərin, siyasi fəalların və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin saxta ittihamlarla həbs edildiyi bildirilir. Jurnalistlər Avropa Komissiyasının rəhbərini Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərində insan haqları pozuntularını gündəmə gətirməyə, bu barədə yalnız qapalı qapılar arxasında deyil, həm də ictimai şəkildə danışmağa çağırıblar.
Məktubda vurğulanır ki, Aİ Azərbaycanla enerji və iqtisadi sahədə əməkdaşlıq edərkən insan haqları məsələlərini arxa plana keçirməməlidir.
Bənzər məzmunlu digər bir məktubla çıxış edən bir qrup fəal isə rəsmi Bakı ilə Aİ arasında son dövrlərdə müşahidə olunan müsbət dinamikanı məmnunluqla qarşıladıqlarını qeyd ediblər. Bununla belə, onlar dayanıqlı və etibarlı tərəfdaşlığın yalnız strateji maraqlar üzərində qurulmamalı olduğunu bildiriblər: "İnsan hüquqlarına hörmət, qanunun aliliyi və fundamental azadlıqlar bu əməkdaşlığın ayrılmaz, əsas sütunlarından biri olmalıdır. Sizi bu məsələni Azərbaycan rəhbərliyi ilə aparacağınız müzakirələrin mərkəzində saxlamağa çağırırıq".
Hələlik sözügedən müraciətlərə nə Avropa Komissiyasından, nə də Azərbaycan rəsmilərindən münasibət almaq mümkün olub.
"Abzas Media işi"
"AbzasMedia" müstəqil nəşrinə qarşı həbslər 2023-cü ilin noyabrında qaçaqmalçılıq və digər ittihamlarla başlayıb. Ötən ilin iyununda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin çıxardığı hökmlə nəşrin direktoru Ülvi Həsənli, baş redaktoru Sevinc Vaqifqızı, jurnalist Hafiz Babalı və iqtisadçı Fərid Mehralızadə 9 il, jurnalistlər Nərgiz Absalamova ilə Elnarə Qasımova 8 il, direktor müavini Məhəmməd Kekalov isə 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum ediliblər.
Hüquq müdafiəçilərinin hesabatlarına görə, hazırda Azərbaycanda 328 siyasi məhbus var. Rəsmi Bakı isə, bir qayda olaraq, ölkədə siyasi məhbusların olmadığını bildirir və yerli, eləcə də beynəlxalq təşkilatların bu istiqamətdəki mövqeyini rədd edir. Rəsmilərə görə, siyasi məhbus siyahılarına salınan şəxslər sırf törətdikləri əməllərə görə məhkum ediliblər.
Azərbaycan-Aİ münasibətləri
Azərbaycan Aİ ilə əməkdaşlığı 2009-cu ildə təsis edilmiş "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramı çərçivəsində yürüdür. Proqramın digər üzvlərindən Ukrayna, Moldova və Gürcüstan artıq namizəd statusu alıblar. Amma Gürcüstanın qəbul etdiyi mübahisəli qanunlar və parlament seçkilərindən sonrakı gərginlik səbəbindən Tbilisinin inteqrasiya danışıqları dayandırılıb. Belarus isə proqramdakı iştirakını dondurub. Ermənistanla illər öncə hərtərəfli tərəfdaşlıq sazişi imzalansa da, Azərbaycanla bənzər sənəd üzrə 2017-ci ildən bəri aparılan danışıqlar hələ də yekunlaşmayıb.