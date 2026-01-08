Dünya xəbərləri
38 ölkənin vətəndaşları ABŞ-yə turizm vizası üçün 15 min dollaradək depozit ödəməli olacaq
ABŞ Dövlət Departamenti turist və ya işgüzar vizalar (B-1/B-2) üçün depozit ödəməli olan ölkələrin siyahısını genişləndirib.
Yanvarın 6-da siyahıya 25 ölkə əlavə edilib. Onların sırasında Əlcəzair, Anqola, Fici, Banqladeş, Kuba, Nigeriya, Nepal, Venesuela, Qırğızıstan və Tacikistan var. Yeni tələblər yanvarın 21-dən qüvvəyə minəcək.
Türkmənistan 38 ölkənin olduğu siyahıya daha öncə salınmışdı.
Bu ölkələrin vətəndaşları 5 min, 10 min və ya 15 min ABŞ dolları depozit ödəməlidirlər. Məbləğ vizanın alınması üçün müsahibə zamanı müəyyən edilir. Amma depozit vizanın verilməsinə zəmanət demək deyil, viza tələblərinə əməl olunduğu halda, yaxud viza verilmədikdə depozit geri qaytarılacaq.
Viza alan şəxslər ABŞ-yə yalnız üç beynəlxalq hava limanı vasitəsilə daxil olub çıxmalıdırlar: Loqan hava limanı (Boston), Kennedi hava limanı (Nyu-York) və Dalles hava limanı (Vaşinqton). Bu tələbin yerinə yetirilməməsi ölkəyə girişdən imtinaya, çıxışın lazımi qaydada qeydə alınmamasına səbəb ola bilər.
Viza sahibi viza öhdəliklərini pozarsa, pozuntunun olub-olmadığını ABŞ Vətəndaşlıq və İmmiqrasiya Xidməti (USCIS) müəyyən edəcək.
ABŞ 2025-ci ilin avqustunda depozit qarşılığında giriş vizalarının verilməsi üzrə pilot proqramı işə salıb. ABŞ hakimiyyət orqanlarının mövqeyinə görə, bu ölkələrin vətəndaşları Birləşmiş Ştatlara daxil olduqdan sonra icazə verilən qalma müddətini tez-tez aşırlar.
Erməni xizəkçi kostyumundakı 'Azərbaycan' sözünü örtdüyünə görə cərimələnib
Erməni xizəkçi Mikael Mikaelyan idman kostyumunun sinəsində "Azərbaycan" sözünü örtdüyünə görə cərimələnib. Hadisə dekabrın sonunda İtaliyada "Tour de Ski" yarışmasında baş verib. Ermənistanın Xizək Federasiyası Mikaelyanı müdafiə edib, onun cəriməsini ödəməyi təklif edib.
"İdmana siyasətdən ayrı baxa bilmərəm, vətənimə təcavüzə meylli ölkənin adını örtmədən yarışa biıməzdim", – Mikaelyan AzadlıqRadiosunun erməni xidmətinə deyib.
Mikaelyan Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibənin yenidən qızışmayacağına ümidini bildirsə də, sülh danışıqlarında durumun aydın olmadığını deyib, gələcək yarışlarda da belə davranacağını əlavə edib.
Dediyinə görə, kostyumu ona yarışa iki saat qalmış veriblər və o da "Azərbaycan" sözünün üstünü örtmək qərarına gəlib.
Yarışdan sonra jüri Mikaelyanı çağırıb, ona sanksiyanın səbəbi izah olunub.
"OC Media" yazır ki, cərimənin məbləği hələlik bəlli deyil. Ermənistanın Xizək Federasiyası onu ödəməyə hazır olduğunu bildirib.
Azərbaycan beş illik tərəfdaşlıq sazişi çərçivəsində İtaliyada keçirilən turnirin sponsorudur.
Azərbaycan 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatla ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Tərəflər ötən il Vaşinqtonda sülh sazişini paraflayıblar. Dekabrda Azərbaycandan Ermənistana ilk dəfə neft məhsulları göndərilib. Ondan öncə isə Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana Rusiya və Qazaxıstandan buğda daşınıb.
ABŞ senatoru: Tramp Rusiyayla bağlı sanksiyalar layihəsinə 'yaşıl işıq' yandırır
ABŞ-nin Rusiyaya qarşı sanksiyalar layihəsi gələn həftə Konqresdə səsverməyə çıxarıla bilər. Bunu respublikaçı senator Lindsi Qrem yanvarın 7-də bildirib. Onun sözlərinə görə, prezident Donald Tramp çərşənbə günü onunla görüşdən sonra qanun layihəsinə "yaşıl işıq" yandırıb. Hər iki partiyanın dəstəklədiyi layihə Rusiya ilə işgüzar əlaqələri hədəf alacaq.
Qrem digər respublikaçı və demokrat senatorlarla aylardır bu qanun layihəsi üzərində işləyir. Layihə Rusiya ilə iş görən ölkələrə, ondan enerji alanlara sanksiyaların tətbiqini nəzərdə tutur. Səbəb Ukrayna ilə sülh danışıqlarında Moskvanın sülh sazişi üzrə razılığa gələ bilməməsidir. Rusiya Ukraynaya 2022-ci ildə müdaxilə edib.
"Bu qanun layihəsi prezident Trampa Putinin müharibə maşınını hərəkətə gətirən ucuz Rusiya nefti alan ölkələri cəzalandırmağa imkan verəcək", - deyə Qrem Çin, Hindistan və Braziliyanı potensial hədəflər kimi göstərib.
Konqres indiyədək qanun layihəsini səsverməyə çıxarmayıb, əvəzində Tramp Hindistandan idxal olunan mallara rüsumlar tətbiq edib. Hindistan Çindən sonra Rusiya neftinin ikinci ən böyük alıcısıdır.
ABŞ rəsmisi noyabrda "Reuters"ə deyirdi ki, qanun layihəsi qəbul olunarsa, Tramp onu imzalayacaq, amma sanksiyalar üzərində nəzarətin onun əlində qalması üçün xüsusi müddəaların salınmasına israr edəcək.
Ukraynada müharibə dörd ilə yaxındır gedir. Ötən noyabrdan danışıqlar intensivləşsə də, nəticə əldə olunmayıb.
Tramp ABŞ-ni onlarla beynəlxalq və BMT qurumundan çıxarır
ABŞ prezidenti Donald Tramp yanvarın 7-də deyib ki, Vaşinqton onlarla beynəlxalq və BMT qurumundan çıxacaq. Buraya iqlim sazişi, BMT-nin gender bərabərliyini təbliğ edən qurumu daxildir. Tramp onların ABŞ-nin milli maraqlarına zidd işlədiyini söyləyib.
Tramp administrasiyasının göndərdiyi siyahıda 35 qeyri-BMT qrupu və 21 BMT qurumu var. BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyası isə 2015-ci il Paris İqlim Sazişinin əsasını təşkil edir.
Ötən il Birləşmiş Ştatlar son 30 ildə ilk dəfə olaraq BMT-nin beynəlxalq iqlim sammitini təxirə salıb.
ABŞ "BMT-Qadınlar" qurumundan və BMT Əhali Fondundan da çıxacaq. Sonuncu təşkilat 150-dən çox ölkədə ailə planlamasına, ana-uşaq sağlamlığına fokuslanır. ABŞ ötən il onun maliyyəsini kəsib.
BMT-nin baş katibi Antonio Quterreşin sözçüsü məsələni şərh etməyib.
"Reuters" yazır ki, Tramp dəfələrlə beynəlxalq qurumlara xərclənən pullar və onların effektivliyini sual altına alıb, onların ABŞ-nin maraqlarına xidmət etmədiyini deyib.
Bir il öncə ikinci dönəm prezidentliyə başlayan Tramp ölkəsinin BMT-yə maliyyəsini kəsib, BMT İnsan Haqları Şurasında işi dayandırıb, UNRWA Fələstinə yardım agentliyinə maliyyənin kəsilməsini uzadıb, BMT-nin UNESCO mədəniyyət agentliyindən çıxıb. Tramp Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Paris İqlim Sazişindən çıxacağını açıqlayıb.
ABŞ Rusiya bayrağı altında üzən neft tankerini ələ keçirib
ABŞ Venesuela ilə əlaqəli, Rusiya bayrağı altında üzən neft tankerini ələ keçirib. ABŞ rəsmilərinin yanvarın 7-də "Reuters"ə dediyinə görə, tanker iki həftədən çoxdur Atlantik okeanında təqib olunurdu. Əməliyyat İslandiya yaxınlığında aparılıb.
ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Avropa komandanlığı tankerin ələ keçirildiyini, onun Venesuela ilə bağlı sanksiya rejimini pozmağa çalışdığını qeyd edib.
Rusiyanın Nəqliyyat Nazirliyi yanvarın 7-də bildirib ki, "Marinera" gəmisinə ötən il dekabrın 25-də Rusiya bayrağı altında üzməyə müvəqqəti icazə verilib.
"BMT-nin 1982-ci il Dəniz Hüququ Konvensiyasının normalarına əsasən, açıq dənizdə gəmiçilik azadlığı rejimi qüvvədədir, heç bir dövlətin digər dövlətlərin yurisdiksiyalarında qeydiyyatdan keçmiş gəmilərə qarşı güc tətbiq etmək hüququ yoxdur", – qurum bildirib.
Tanker əvvəllər "Bella-1" adı ilə tanınıb və sanksiyalara məruz qalıb. Onun ABŞ dəniz blokadasından yayındığı, ABŞ Sahil Mühafizəsinin ötən ay gəmiyə enə bilmədiyi bildirilir.
ABŞ "Bella-1"in İrandan Venesuelaya neft dalınca getdiyini, bayraqsız üzdüyünü bildirir. Bu səbəbdən dekabrın 21-də ABŞ onu Karib dənizində ələ keçirməyə çalışıb, amma tankerin ekipajı onu yenidən Atlantik okeanına sürüb.
Dekabrın sonunda dənizçilər gəminin üzərinə Rusiyanın bayrağını çəkiblər, Rusiyanın yurisdiksiyası altında üzdüyünü bildiriblər. Kreml dekabrda ABŞ-yə diplomatik nota göndərib, tankerin təqibini dayandırmağı tələb edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) gəminin beynəlxalq dənizçilik qanunları normalarına tam əməl etdiyini bildirmişdi.
ABŞ Sahil Mühafizəsinin Latın Amerikası sularında Venesuelaya bağlı başqa bir tankeri də tutduğu bildirilir.
Yanvarın 3-də ABŞ Karakasda bir neçə saatlıq əməliyyatla ölkə lideri Nikolas Maduronu saxlayıb. O, hazırda Nyu-Yorkda həbsxanadadır. Vitse-prezident Delsi Rodriqes müvəqqəti prezident elan olunub.
Venesuela rəsmiləri Maduronun tutulmasını "adam oğurluğu" adlandırıb, ABŞ-ni ölkənin neft ehtiyatlarını oğurlamaqda ittiham edib.
Tramp və ABŞ-nin aparıcı rəsmiləri isə Venesuelanı ABŞ neftini oğurlamaqda suçlayır. Donald Tramp administrasiyası bildirib ki, Venesuela ABŞ-yə 2 milyard dollarlıq embarqolu neft idxal edəcək.
Avstraliyanın cənubunda temperatur 40 dərəcəni keçib
Yanvarın 7-də Avstraliyanın cənub ştatlarında kəskin istilər başlayıb, temperatur 40 dərəcə Selsini keçib. Səhiyyə orqanları xəbərdarlıq səsləndirib, meşə yanğınları alovlanıb.
Meteoroloqlar vəziyyətin son altı ildə ən pis həddə çatdığını deyirlər. 2020-ci ilin "Qara yay" adını almış yanvarında istilər 33 nəfərin həyatına son qoymuşdu.
Viktoriya ştatında temperatur 44 dərəcəyə çatıb. Ştatın paytaxtı Melburnda 41 dərəcə istilik var və sakinlərə evdən çıxmamaq tövsiyə olunub.
Kitabxanalar kimi ictimai məkanlar sakinlərin sərinlənməsi üçün iş vaxtlarını uzadıblar. Monarto safari-parkı isə bağlanıb.
Adelaida şəhərində minlərlə insanın işıqsız qaldığı xəbər verilir.
Hələbdə toqquşmalarda azı dörd nəfər öldürülüb
Yanvarın 6-da Suriyanın şimalında Hələb şəhərində toqquşmalarda azı dörd nəfər öldürülüb, bir neçə nəfər yaralanıb. Hökumət və kürdlərin rəhbərlik etdiyi Suriya Demokratik Qüvvələri (SDF) zorakılığa görə bir-birini ittiham edib.
Rəsmi SANA agentliyi dünən öldürülənlərin üçünün dinc sakinlər, birinin əsgər olduğunu xəbər verir.
Yanvarın 7-də Hələbdə təhsil ocaqlarının, hökumət idarələrinin işini dayandırdığı, eləcə də Hələb aeroportuna uçuşların 24 saatlığa təxirə salındığı bildirilir.
Bu arada hökumət ABŞ-nin dəstəklədiyi SDF-i hökumət qüvvələrinə birləşdirməyə çalışır. SDF 14 illik müharibədə qazandığı muxtariyyəti əldən vermək istəmir. Bu qruplaşma hazırda "İslam Dövləti" (İŞİD) həbsxanalarına və neft resurslarına nəzarət edir. Suriyada təxminən bir il öncə Bəşər əl-Əsəd devriləndən sonra siyasi durum kövrək olaraq qalır.
Kürd qüvvələrin inteqrasiyası üzrə razılaşma 2025-ci ilin sonunadək icra olunmalı idi. Amma bu yöndə irəliləyiş olmayıb və tərəflər buna görə bir-birini qınayıb.
"Reuters" yazır ki, SDF-in Suriya ordusuna inteqrasiyası alınmasa, zorakılıq qızışa, nəticədə Türkiyə duruma müdaxilə edə bilər. Ankara terrorçu saydığı kürd silahlılara qarşı müdaxilə ilə hədələyib.
İsrail ordusu Livanda 'Hizbullah' və HƏMAS obyektlərini vurduğunu bildirir
İsrail Müdafiə Ordusu (SAXAL) Livanda "Hizbullah" və HƏMAS-ın infrastruktur obyektlərinə zərbələr endirdiyini bildirir. ABŞ və İsrail "Hizbullah"ı terror təşkilatı kimi tanıyır, Livanda isə bu silahlı təşkilat qanuni siyasi qüvvə kimi fəaliyyət göstərir. HƏMAS ABŞ və Aİ-də terror təşkilatı kimi tanınır.
SAXAL-ın məlumatına görə, zərbələrlə bir neçə silah anbarı, yerüstü və yeraltı hərbi qurğular, Livanın cənubunda HƏMAS-a məxsus silah istehsalı meydançaları hədəfə alınıb. Bu obyektlərdən hərbi gücün artırılması, İsrail hərbçilərinə qarşı terror aktlarının törədilməsi üçün istifadə edildiyi bildirilir. Obyektlərin mülki yaşayış məntəqələrində yerləşməsi isə "terror təşkilatlarının Livanın dinc sakinlərindən canlı qalxan kimi istifadəsinin nümunəsi" adlandırılır. Ordu əhaliyə xəbərdarlıq edilməsi yönündə tədbirlər görüldüyünü bildirir.
"The Associated Press" yazır ki, İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Livanın cənub və şərq bölgələrinə, eləcə də ölkənin üçüncü ən böyük şəhəri olan Sidona zərbələr endirib. Zərbələrdən birinin Sidonda üçmərtəbəli kommersiya binasını tamamilə dağıtdığı iddia olunur.
Livan prezidenti Jozef Aun hücumları pisləyib. O bildirib ki, bu zərbələr həm döyüşləri səngitməyə yönəlik beynəlxalq səylərə, həm də Livanın səylərinə ziddir. Livan hökuməti uzun müddət "Hizbullah"ın nəzarətində olmuş ərazilərdə hakimiyyətini genişləndirməyə, silahlı dəstələrin tərksilah olunmasına çalışır.
Qırğızıstan da bloqerlərin fəaliyyətini tənzimləyəcək
Qırğızıstanda bloqerlər haqqında qanun layihəsi hazırlanır və sənədin 2026-cı il ərzində hazır olması gözlənilir. Bunu ölkənin mədəniyyət, informasiya, idman və gənclər siyasəti naziri Mirbek Mambetaliyev "AKIpress"ə müsahibəsində deyib.
"Bloqerlərin izləyiciləri, təsir etdikləri auditoriya var və bloqerin kim olduğunu müəyyənləşdirməliyik. O, təbii ki, kütləvi informasiya vasitələrinə aid edilməyəcək, amma əhali üzərində müəyyən təsiri var və hər hansı məlumat yayarkən məsuliyyət də daşımalıdır", – agentlik nazirə istinadla yazır.
Mambetaliyev sosial şəbəkə səhifələrində müxtəlif mal və xidmətləri reklam edən bloqerləri xüsusi vurğulayıb: "50 min -100 min, bəzən bir milyon və daha çox izləyicisi olan bloqerlər var, sahibkarlıqla məşğuldurlar, bu və ya digər məhsulu reklam edirlər. Bu da sahibkarlıq fəaliyyətidir. Ona görə də biz elə mexanizm müəyyən etməliyik ki, hər iki tərəf razı qalsın".
Qazaxıstan və Tacikistanda bloqerlər sahibkar kimi qeydiyyatdan keçməli və vergi ödəməlidirlər. Vergi Komitəsinin məlumatına görə, 2024-cü ildə Tacikistanda bloqerlər 2.5 milyon dollar qazanıblar, bunun 440 min dolları vergi və digər məcburi ödənişlərə gedib. Söhbət rəsmən vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçmiş 114 bloqerin gəlirlərindən gedir.
2025-ci ilin fevralında isə Qazaxıstanın Dövlət Gəlirləri Komitəsi bloqerlərin və onların gəlirlərini genişmiqyaslı yoxlamağa başlayıb. Qurum bildirib ki, onların nəzarət siyahısında 594 nəfər var və vergi orqanlarının fikrincə, bu şəxslər dövlətdən təxminən 106 milyon dollar gəliri gizlədiblər.
Bricit Makrona qarşı onlayn qısnamaya görə 10 nəfər məhkum edilib
Yanvarın 5-də Parisdə məhkəmə 10 nəfəri Fransanın Birinci xanımı Bricit Makrona qarşı onlayn qısnamada təqsirli bilib. Onlar Makronun transqadın olması, kişi doğulması ilə bağlı saxta iddialar yaymışdılar.
"Reuters" Bricit və əri -Fransa prezidenti Emmanuel Makronun son illər dəfələrlə saxta iddialarla üzləşdiyini yazır.
Prezident cütlüyünün 24 yaş fərqi də tənqid və ironiya mövzusu olub. Onlar uzun müddət bunu gözardı ediblər, amma son vaxtlar fəal şəkildə məhkəmələrə üz tuturlar.
Bugünkü məhkəmə qərarı isə Makronların mövqeyini gücləndirir. Onlar ABŞ-də sağçı influenser və podkaster Kendis Ouensə qarşı böhtan maddəsi ilə məhkəmə iddiası qaldırıblar. O da B.Makronun kişi doğulduğunu iddia edib.
Səkkiz kişi və iki qadın B.Makronun cinsi və seksual kimliyi barədə zərərli şərhlər verməkdə, hətta onun əri ilə yaş fərqini pedofiliyaya bərabər tutmaqda təqsirli biliniblər. Onlara səkkiz aya qədər şərti cəza kəsilib, - Fransız mediası məlumat verib.
Finlandiyada azərbaycanlı Baltik dənizində kabelin zədələnməsinə görə həbs edilib
Finlandiya məhkəməsi "Fitburg" yük gəmisinin heyət üzvü olan Azərbaycan vətəndaşının həbs edilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. "Yle" qəzeti onun Helsinki və Tallin arasında "Elisa" şirkətinin kabelini zədələməkdə şübhəli bilindiyini yazır.
Gəminin saxlanılması xəbəri yanvarın 1-də yayılıb. İstintaq məlumatlarına görə, gəminin 14 heyət üzvü Rusiya, Gürcüstan, Qazaxıstan və Azərbaycan vətəndaşları olub. Finlandiya onların hamısını saxlayıb, dörd nəfərə ölkədən çıxmaq qadağan edilib.
Polis bildirib ki, gəmidən götürülən materialların təhlili bir neçə həftə çəkə bilər. Gəmidə istintaq tədbirləri davam edir.
LSEG-nin məlumatına əsasən, gəmi Karib dənizində yerləşən Sent-Vinsent və Qrenadinin bayrağı altında üzürdü. Kabel zədələnəndə "Fitburg" Sankt-Peterburqdan Hayfaya (İsrail) doğru hərəkət edirmiş.
İlk dəfə deyil Baltik və Şimali dənizlərində kabel zədələnməsi, yaxud kəsilməsi Rusiya ilə əlaqələndirilir. 2024-cü ilin dekabrında Finlandiya "Eagle S" tankerini saxlayıb. Tanker Kuk adaları bayrağı altında Rusiya nefti daşıyırdı. Ölkə təhqiqatçılarına görə, tanker 11 ton ağırlığında lövbərini Fin körfəzinin dibi ilə 90 km sürükləyərək "Estlink 2" Finlandiya-Estoniya elektrik kabelini və dörd internet xəttini zədələyib. Onlar tankerin "kölgə donanmasına" aid olduğunu bildiriblər. Tankerin kapitanı və Gürcüstan vətəndaşı olan birinci köməkçisinə ittiham irəli sürülüb, amma məhkəmə onları rədd edib. Məhkəmədə cavabdehlər gəminin lövbərinin təsadüfən düşdüyünü bildiriblər.
2025-ci ilin yanvarında isə Latviyanın tələbi ilə Norveçdə "Silver Dania" gəmisi rusiyalı ekipajla birlikdə saxlanıb: gəmi Latviya və İsveç arasında olan sualtı fiberoptik kabelin zədələnməsində şübhəli bilinib. Gəmi Sankt-Peterburq və Murmansk arasında hərəkət edirdi.
Zelenski prezident administrasiyası rəhbərliyini Budanova təklif edib
Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski prezident administrasiyasının rəhbəri vəzifəsini Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Kirilo Budanova təklif edib.
K.Budanov Telegram-da yazıb ki, Zelenskinin təklifini qəbul edir. "Ukrayna üçün tarixi bir zamanda dövlətimizin strateji təhlükəsizliyi ilə bağlı son dərəcə vacib məsələlərə fokuslanmaq mənim üçün həm şərəf, həm də böyük məsuliyyətdir", – o qeyd edib.
Ukraynanın Prezident Aparatının rəhbəri vəzifəsini daha öncə Andriy Yermak tuturdu. O, noyabrın 28-də korrupsiya qalmaqalı fonunda ofisində axtarışlardan sonra istefa verib.
Xersona dron zərbəsində 27 nəfər həlak olub
Ukraynanın Xerson vilayətinin Rusiyanın nəzarətində olan hissəsinə dron hücumu nəticəsində qurbanların sayı 27-yə çatıb. Həlak olanlar arasında iki azyaşlı uşaq da var. Məlumatı Rusiyanın İstintaq Komitəsi yayıb.
31 nəfər, o cümlədən beş uşaq xəsarət alıb. Onlar Xerson vilayəti və ilhaq olunmuş Krımda müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanalara yerləşdirilib.
Xersonun "Most" portalı xəbər verib ki, Xorlı kəndində "Ukrayna Evi" restoranı və "Leo" oteli hədəfə alınıb. Rusiya Federasiya Şurasının üzvü Dmitri Roqozin və hərbi bloqer Aleksandr Şeptura yanğın yerindən görüntüləri paylaşıb. Şepturanın sözlərinə görə, Rusiya hərbçiləri də yanğının söndürülməsi zamanı həlak olub.
İstintaq Komitəsinin bildirdiyinə görə, yanvarın 1-nə keçən gecə binada azı 100 nəfər olub. Komitə əlavə edib ki, təhqiqatçılar bir neçə dronun fraqmentlərini götürüblər. Rusiyanın təyin etdiyi region rəhbəri Vladimir Saldo isə hücumu üç dronun gerçəkləşdirdiyini, birində yandırıcı maddə olduğunu deyib.
Saldo yanvarın 1-də Rusiya prezidenti Vladimir Putinə telefonla durum barədə məlumat verib. O, hücumu "qəddarlıq, insafsızlığa görə 2014-cü il mayın 2-də Odessada insanların yandırılmasına bərabər" adlandırıb.
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının nümayəndəsi Dmitro Lixoviy isə Ukrayna hərbçilərinin bu hücumla əlaqəsi iddialarını təkzib edib. "Ukrayna müdafiə qüvvələri beynəlxalq humanitar hüquq normalarına sadiqdir, yalnız düşmənin hərbi hədəflərinə, Rusiya Federasiyasının yanacaq-energetika kompleksinə, digər qanuni hədəflərə zərbələr endirir", – o deyib.
İsveçrədə beşgünlük matəm elan edilib
İsveçrədə dağ-xizək kurortunda yanğında ölənlərə görə beşgünlük matəm elan edilib. Yanğında təxminən 40 nəfər həlak olub, 115-dən çox insan ciddi yanıq xəsarətləri alıb.
"Reuters" xəbər verir ki, qurbanların yekun sayını müəyyənləşdirmək bir neçə gün çəkə bilər.
İtkin düşən yeniyetmələrin valideynləri, xarici səfirliklər vətəndaşlarının qurbanlar, yaralılar arasında olub-olmamasını öyrənməyə çalışır. Rəsmilər ekspertlərin yanmış cəsədlərdən diş və DNT nümunələrini araşdırdığını bildirib.
Yerli xəstəxanaların ağır yanıq xəsarətləri alanlarla dolu olduğu xəbər verilir.
Təhqiqatçılar terrorçuluq, qəsdən yandırma əlamətlərinin olmadığını bildiriblər. Yerli media yanğına pirotexnikanın səbəb olması ehtimalından yazıb. Şahidlərə görə, ofisiantlardan biri, əlində pirotexnika və ya benqal şamı tutan iş yoldaşını tavana çox yaxınlaşdırıb, bu isə yanğına səbəb olub.
1 yanvar
İsveçrədə dağ-xizək kurortunda partlayış olub. Ölənlər var
İsveçrənin Kran-Montana dağ-xizək kurortundakı "Le Constellation" barında partlayış və sonrakı yanğın nəticəsində azı 40 nəfər ölüb, təxminən 100 nəfər yaralanıb.
"Reuters"in məlumatına görə, partlayış yerli vaxtla saat 01:30 radələrində Yeni ilin gəlişinin qeyd olunduğu barda baş verib. Polis rəsmisinin sözlərinə görə, hadisə zamanı içəridə 100-dən çox insan olub.
Hüquq-mühafizə qurumları partlayışın mənbəyinin araşdırıldığını bildiriblər. Jurnalistlərin məlumatına görə, partlayışa pirotexnikadan istifadə səbəb ola bilərdi.
Barın ətrafı mühasirəyə alınıb, ərazi üzərində uçuşlar qadağan edilib. RTS telekanalının xəbərinə görə, İsveçrənin cənub-qərbindəki xəstəxanalar "ağır yanıqları olan xəstələri" müalicə etmək üçün səfərbər olunub.
Kran-Montana kurortu İsveçrə Alp dağlarının mərkəzində, Vale kantonunda yerləşir.
Mamdani Qurana and içərək Nyu-York meri vəzifəsinə başlayıb
Nyu-Yorkun seçilmiş meri Zöhran Mamdani Yeni il gecəsi rəsmən vəzifəsinin icrasına başlayıb. Andiçmə mərasimi Yeni ilin ilk dəqiqələrində Manhettendə, şəhərin ən qədim stansiyalarından biri, artıq fəaliyyətini dayandırmış "City Hall" metro stansiyasında keçirilib.
Mamdaninin yanında xanımı Rama Duvaci də mərasimdə olub.
"Nyuyorklular, Yeni iliniz mübarək, həm bu tuneldə, həm də onun üstündə olanlar", – Mamdani deyib.
Şəhər tarixində ilk dəfə Nyu-York meri Qurana and içib. Mamdani üç Qurandan istifadə edib: atasının saxladığı Quran, XVIII və ya XIX əsrin əvvəllərinə aid kiçik Quran, nənəsi və babasının yadigarı Quran. Əvvəllər mer vəzifəsinə seçilənlər İncilə and içiblər. Amma qanunla andiçmədə dini kitabdan istifadə tələbi yoxdur.
Nyu-York ştatının qanunlarına görə, yeni mer yanvarın 1-də vəzifəsinin icrasına başlayır, mərasimin gecə yarısından sonra keçirilməsi adət halını alıb.
Demokrat partiyasından olan Z.Mamdani sosialistdir, 34 yaşı var. O, müsəlmandır, Uqandada doğulub. Nyu-York meri seçkiləri 2025-ci ilin noyabrında olub.
Mamdaninin qələbəsi Konqresə bu ilin noyabrında keçiriləcək aralıq seçkilərinə təsir göstərə bilər. Bu seçki ABŞ Konqresinə nəzarət məsələsini həll edəcək. Mamdani seçki kampaniyasında, əsasən, yaşayış səviyyəsi ilə bağlı məsələlərə fokuslanıb, respublikaçı prezident Donald Trampı sərt tənqid edir. Ötən bir ildə Trampın reytinqi iqtisadi problemlərdən dolayı düşüb.
Mamdani andiçmədən sonra çıxışında seçki kampaniyasının əsas vədlərinə – məhdudiyyətsiz uşaq baxımı, əlçatan kirayələr, pulsuz avtobus xidmətinə toxunub.
"Biz bütün nyuyorklulara cavab verəcəyik, demokratiyamızı satın ala bildiyini düşünən milyarder, yaxud oliqarxa yox. Demokrat sosialist kimi seçilmişəm, demokrat sosialist kimi idarə edəcəyəm", – o deyib.
Nyu-Yorkun əhalisi 9 milyondur.