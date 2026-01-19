ABŞ-Ukrayna danışıqları razılaşmasız bitib, müzakirələr Davosda davam edəcək

Kiyev ABŞ rəsmiləri ilə son danışıqlarda heç bir razılaşma əldə etməyib, müzakirələr yanvarın 19-da İsveçrənin Davos şəhərində Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində davam etdiriləcək. Tərəflər Rusiyanın Ukraynada qarşı dörd ilə yaxındır apardığı müharibəni sona çatdırılması üçün müzakirələr aparırlar.
Floridada iki günlük danışıqlarda Ukraynanı təmsil edən Rustem Umerov yanvarın 18-də sosial mediada yazıb ki, "ədalətli və davamlı sülh əldə etmək, Ukraynanın təhlükəsizlik təminatlarını və növbəti addımları razılaşdırmaq üçün işi davam etdirəcəyik".
Umerov Ukraynanın əsas tələblərindən birinin ABŞ və Avropadan təhlükəsizlik təminatları olduğunu vurğulayıb.
"Məzmunlu" müzakirələr
Umerov danışıqları "məzmunlu" adlandırıb, iqtisadi inkişaf və rifah planının müzakirə edildiyini bildirib. ABŞ-ni danışıqlarda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və prezident Donald Trampın kürəkəni Cared Kuşner təmsil edir.
Tramp 2025-ci ilin noyabrında Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskiyə çoxlarının Rusiyanın xeyrinə saydığı 28 maddəlik sülh təklifini qəbul etməsi üçün təzyiq göstərib. Ukrayna isə Avropa tərəfdaşları – Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya ilə alternativ plan hazırlamağa çalışıb. Onların təklif etdiyi 20 maddəlik planda Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatları, ərazi bütövlüyü nəzərə alınıb.
Tramp bugünlərdə Zelenskinin sülh müqaviləsini Rusiya prezidenti Vladimir Putindən daha çox əngəllədiyini iddia edib. Zelenski isə bu ittihamı rədd edib.
"Aydındır ki, ABŞ müharibəni sabah bitirmək istəyir. Biz isə bu müharibəni bu gün bitirmək istəyirik. Hər ikimiz buna maraq göstəririk. Və başa düşürük ki, müharibənin sona çatmamasının səbəbi Rusiyadır", - o deyib.
Diplomatiya, raket zərbələri deyil
Zelenski yanvarın 18-də gecə videomüraciətində deyib ki, "rusiyalılar müharibəni gerçəkdən dayandırmaq istəyirlərsə, raket zərbələrinə… deyil, diplomatiyaya fokuslanardılar".
Bu arada Rusiyanın hücumları paytaxt Kiyevdə enerji infrastrukturunun böyük hissəsini sıradan çıxarıb, sakinlər soyuqdan əziyyət çəkir.
Yanvarın 9-da Rusiyanın böyük bir hücumundan sonra paytaxtda çox evdə hələ də istilik və digər kommunal xidmətlər yoxdur.