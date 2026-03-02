Keçid linkləri

2026, 02 Mart, Bazar ertəsi, Bakı vaxtı 17:16
Tehrana zərbələr
Canlı İrana zərbələrdən 555 nəfərin həlak olduğu bildirilir

ABŞ və İsrail fevralın 28-də səhər İrandakı hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb. İran buna İsrail və regiondakı digər ölkələrdə ABŞ bazalarına raket, həmçinin dron hücumları ilə cavab verir.

Rusiya ABŞ və İsraili İranda rejimi dəyişmək cəhdində ittiham edir

Rusiya ABŞ və İsraili İranda rejimi dəyişməyə çalışmaqda ittiham edib. Xarici İşlər Nazirliyi martın 2-də verdiyi bəyanatda bu iki ölkəni Tehranın ərəb qonşuları ilə münasibətlərinin normallaşması prosesini pozmaq cəhdində suçlayıb.

"Vaşinqton və Təl-Əviv suveren dövlətin rəhbərliyinin qətlə yetirilməsi kimi ən vicdansız vasitələrə əl atmaqla İranda rejim dəyişikliyinə nail olmağa, İranla onun ərəb qonşuları arasında normallaşması prosesini pozmağa çalışır", – bəyanatda deyilir.

ABŞ Mərkəzi Komandanlığı İranın zərbələrindən yaralanmış dördüncü hərbçinin də həyatını itirdiyini bildirib. Bundan öncə zərbələrdə ABŞ-nin üç hərbçisinin həlak olduğu açıqlanmışdı.

İsrail "Hizbullah"ın kəşfiyyat rəhbərini öldürdüyünü bildirir

İsrail ordusu martın 2-də bildirib ki, Beyruta zərbə nəticəsində "Hizbullah"ın kəşfiyyat qərargahının başçısı Hüseyn Makled öldürülüb.

