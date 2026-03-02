Rusiya ABŞ və İsraili İranda rejimi dəyişmək cəhdində ittiham edir
Rusiya ABŞ və İsraili İranda rejimi dəyişməyə çalışmaqda ittiham edib. Xarici İşlər Nazirliyi martın 2-də verdiyi bəyanatda bu iki ölkəni Tehranın ərəb qonşuları ilə münasibətlərinin normallaşması prosesini pozmaq cəhdində suçlayıb.
"Vaşinqton və Təl-Əviv suveren dövlətin rəhbərliyinin qətlə yetirilməsi kimi ən vicdansız vasitələrə əl atmaqla İranda rejim dəyişikliyinə nail olmağa, İranla onun ərəb qonşuları arasında normallaşması prosesini pozmağa çalışır", – bəyanatda deyilir.
ABŞ Mərkəzi Komandanlığı İranın zərbələrindən yaralanmış dördüncü hərbçinin də həyatını itirdiyini bildirib. Bundan öncə zərbələrdə ABŞ-nin üç hərbçisinin həlak olduğu açıqlanmışdı.
İsrail "Hizbullah"ın kəşfiyyat rəhbərini öldürdüyünü bildirir
İsrail ordusu martın 2-də bildirib ki, Beyruta zərbə nəticəsində "Hizbullah"ın kəşfiyyat qərargahının başçısı Hüseyn Makled öldürülüb.