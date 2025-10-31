Vensdən xəbərdarlıq: Şatdaun davam edərsə, aviasiya fəlakətlə üzləşər

ABŞ-də hökumət bağlı qalarsa, şatdaun Şükranlıq bayramı səyahətlərinədək uzanarsa, xaos yarana bilər. Belə bir xəbərdarlıqla oktyabrın 30-da vitse-prezident Cey Di Vens çıxış edib. O, demokratları hökumətin yenidən açılmasına səs verməyə çağırıb.
Vens açıqlamanı Ağ evdə "American Airlines" və "United Airlines" şirkətlərinin rəhbərləri, həmkarlar ittifaqları və digər aviasiya sənayesi təmsilçiləri ilə görüşdən sonra verib. Onun sözlərinə görə, şatdaun noyabrın sonunadək davam edərsə, daha çox işçi çatışmazlığına, təhlükəsizlik yoxlaması növbələrinin uzanmasına, reys gecikmələrinə səbəb ola bilər.
Bu il Şükranlıq bayramı noyabrın 27-nə düşür.
"Bu, tam mənada fəlakət ola bilər. Çünki o vaxta qədər insanlar artıq üç maaş almamış olacaqlar. Onlardan neçəsi işə gəlməyəcək?", – Vens deyib.
"Reuters" yazır ki, "Delta Air Lines", "United", "Southwest Airlines" və "American Airlines" Konqresi "müvəqqəti maliyyələşdirmə qərarı" (CR) adlı qanun layihəsini tez bir zamanda qəbul etməyə çağırıblar. Bu, hökumətin fəaliyyətini bərpa etməyə, səhiyyə siyasəti üzrə müzakirələri davam etdirməyə imkan verər.
ABŞ Nəqliyyat Departamentinin məlumatına görə, 30 günlük şatdaun vaxtı dispetçerlər işə çıxmadığına görə uçuşlarda gecikmələr artıb.
"Bu, iqtisadiyyata təzyiq göstərir. Təmiz bir CR qəbul etməyin vaxtıdır", – "United Airlines"ın rəhbəri Skott Kirbi jurnalistlərə deyib. O, durumun biletlərin satışına da təsir göstərdiyini əlavə edib.
Kadr çatışmazlığı
Mənbələrə görə, hökumətin bağlanması ucbatından 13 min hava dispetçeri, Nəqliyyat Təhlükəsizliyi İdarəsinin (TSA) 50 min əməkdaşı maaşsız işləməyə məcbur olub.
Şatdaun onsuz da mövcud kadr çatışmazlığını daha da dərinləşdirib. İşə gəlməyənlərin sayı artıb. "Reuters" yazır ki, 2019-cu ildəki genişmiqyaslı pozuntuların təkrarlanma riski yaranıb. Həmin il 35 günlük şatdauna bu səbəbdən son qoyulub.
Rəsmilər bildiriblər ki, bazar günü – oktyabrın 26-da uçuşların 44 faizi, bazar ertəsi isə 24 faizi dispetçerlərin olmamasına görə gecikib. Şatdaundan öncə orta göstərici 5 faiz idi.
Artıq yüzlərlə dispetçerin aylıq ödənişləri etmək üçün ikinci iş tapdığı bildirilir. Hava şirkətləri, digər təşkilatlar hava limanlarında TSA əməkdaşlarına, federal işçilərə ərzaq yardımı göstərir.
Hazırda Federal Aviasiya Administrasiyasının (FAA) dispetçer sayı hədəf saydan təxminən 3 min 500 nəfər azdır. Onların çoxu hələ şatdaundan öncə artıq məcburi işləyirdi, həftədə altı gün işə çıxırdı.