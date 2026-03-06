Şahin Şıxlinskiyə 22 il həbs cəzası kəsilib

Yekaterinburqda məhkəmə Azərbaycan diasporunun yeddi üzvünü sərt rejimli koloniyada 10 ildən 22 ilədək həbsə məhkum edib. Kirov rayon Məhkəməsinin çıxardığı qərar 2001-2011-ci illərdə törədilmiş qətllərlə bağlıdır. Xəbəri Rusiyanın bir sıra xəbər agentlikləri, o cümlədən "Mediazona" yayıb.
Diasporun keçmiş rəhbəri Şahin Şıxlinski 22 il ciddi sərt koloniya cəzasına məhkum edilib. Bakir Səfərova 10 il, Məzahir Səfərova 13 il, Şücaəddin Rəcəbov və Kamal Səfərova 14 il, Ayaz Səfərova 20 il, Akif Səfərova isə 21 il həbs cəzası kəsilib.
Onlar əsasən 2001, 2010, 2011-ci illərdə yerli sahibkarlara qarşı qətllər və qətl cəhdləri ilə bağlı ittiham olunublar. İstintaqın versiyasına görə, cinayətlərə biznesdə təsir dairələrinin bölüşdürülməsi, diaspor daxilində liderlik uğrunda mübarizə səbəb olub.
E1 portalı Şıxlinskini şəhərdəki "iki ən nüfuzlu azərbaycanlıdan biri" adlandırır. Nəşr onun Sverdlovsk vilayətinin Azərbaycanlılarının Mədəniyyət, Gənclər və İdman Mərkəzinin prezidenti Vidadi Mustafayevlə münaqişəsi olduğunu bildirirdi. Sverdlovsk vilayətində təxminən 100 min etnik azərbaycanlının yaşadığı deyilir.
Ş.Şıxlinski daha bir iş üzrə də təqsirləndirilir: o, oğlu Mütvəli ilə birlikdə polis əməkdaşına zor tətbiqində ittiham olunur.
2024-cü il iyunun sonunda Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti (FSB) Yekaterinburq şəhərində əslən Ağdam rayonundan olan Səfərovlar ailəsinin yaşadığı ünvanlarda və başqa yerlərdə əməliyyat keçirib. Mənzillərə basqın zamanı Ziyəddin və Hüseyn Səfərov qardaşlarının qətlə yetirildiyi, döyülmə nəticəsində səkkiz nəfər, o cümlədən Bakir Səfərovun müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti aldığı bildirilir.
Bakı o zaman günahkarların məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edib. Azərbaycan Baş Prokurorluğu "Rusiya hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının törətdiyi işgəncə və xüsusi amansızlıqla iki və daha çox şəxsin qəsdən öldürülməsi" üzrə cinayət işi açıb.
Bundan öncə isə Bakı və Moskvanın əlaqələrində böhran yaranmışdı. Buna AZAL təyyarəsinin Rusiyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin səhvi nəticəsində qəzaya uğraması səbəb olmuşdu.