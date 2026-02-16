Ukraynanın keçmiş energetika naziri ölkədən çıxmaq istərkən saxlanıb

Ukraynanın keçmiş energetika naziri Qerman Qaluşşenko fevralın 15-nə keçən gecə ölkədən çıxmaq istərkən saxlanıb. O, "Energoatom"da korrupsiya qalmaqalı ilə bağlı vəzifədən kənarlaşdırılmışdı.
Ukrayna mediasının mənbələrə istinadla yaydığı xəbəri Milli Antikorrupsiya Bürosu (NABU) təsdiqləyib.
Keçmiş nazirin "Midas" korrupsiya işi çərçivəsində saxlanıldığı rəsmən bildirilsə də, detallar açıqlanmayıb.
"Ukrainska Pravda"nın məlumatına görə, Qaluşşenko qatarın qarşısında saxlanılıb. NABU və Xüsusi Antikorrupsiya Prokurorluğu (SAP) sərhəd xidməti əməkdaşlarına sorğu göndərmişdi ki, Qaluşşenko ölkəni tərk etməyə çalışarsa, onlara informasiya verilsin.
AzadlıqRadiosunun Ukrayna xidmətinin "Sxemı" araşdırma layihəsinin mənbələrinə görə, keçmiş nazirlə bağlı Kiyevdə istintaq hərəkətləri aparılacaq, qətimkan tədbiri seçiləcək.
2025-ci il noyabrın 10-da NABU "Energoatom"da mütəşəkkil dəstənin fəaliyyətini ifşa edib. İddialara görə, sxem iştirakçıları dövlət şirkətinin təchizatçı və podratçılarından müqavilə məbləğinin 10-15 faizini rüşvət kimi tələb ediblər; artıq göstərilmiş xidmətlər üçün ödənişləri bloklamaqla təchizatçı statusunu ləğv etməklə hədələyiblər. Sxem iştirakçılarının "Energoatom"un enerji obyektlərinin Rusiya zərbələrindən müdafiəsi üçün ayrılmış vəsaitlərinin yuyulmasında da rol oynadığı bildirilir.
NABU "Energoatom" işi üzrə beş nəfəri saxlayıb. Onların arasında indiki və keçmiş vəzifəli şəxslər var. İstintaq sxem təşkilatçısının prezident Volodimir Zelenskinin biznes tərəfdaşı və "95 Kvartal" studiyasının həmtəsisçisi Timur Mindiç olduğunu bildirib. Mindiç artıq ölkəni tərk etmişdi, sonradan jurnalistlər onun İsraildə olduğunu öyrəniblər. Zelenski onun barəsində sanksiyalar tətbiq edib.
Bu iş çərçivəsində Ukraynanın keçmiş baş nazir müavini Oleksiy Çernişov iki aylıq həbsə alınıb, keçmiş müdafiə naziri Rustem Umerov dindirilib, prezident administrasiyasının keçmiş rəhbəri Andriy Yermakın ofisində axtarış aparılıb. Bir müddət sonra Yermak istefa verib.