2025, 02 Sentyabr, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 21:36

Ukraynada 18-22 yaş arası kişilərə səyahət qadağasının ləğvi fərqli yozulur

Ukrayna hökuməti 18-22 yaş arası kişilər üçün səyahət qadağasının qaldırıldığını açıqlayıb. 2022-ci ildə Rusiyanın tammiqyaslı təcavüzə başlamasından bu yana Ukraynada həmin yaş arası kişilərin ölkəni tərk etməsi qadağan idi. AzadlıqRadiosuna danışan Kiyev sakinlərinin bəziləri xaricdə yaşamaq hüququnun vacib olduğunu, bəziləri isə xaricə gedən gənc kişilərin müharibə müddətində geri qayıtmayacaqlarından narahatlıqlarını bildiriblər.

