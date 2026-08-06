Ukraynanın ABŞ-dəki keçmiş səfiri qanunsuz varlanmada şübhəli bilinir

Ukrayna Ali Antikorrupsiya Məhkəməsi ölkənin ABŞ-dəki keçmiş səfiri Olqa Stefanişina barəsində qətimkan tədbirinin seçilməsi məsələsinə baxır. Bu haqda "Suspilne" kanalı məhkəmənin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Məhkəmə iclası qapalı keçirilir. Stefanişinanın nədə ittiham olunduğu rəsmi şəkildə açıqlanmayıb. "Ukrainska Pravda" öz mənbələrinə istinadən onun qanunsuz varlanmada şübhəli bilindiyini yazıb.
Stefanişina bildirib ki, mediada daşınmaz əmlakı ilə bağlı yayılan iddiaların əksəriyyətinə daha əvvəl ətraflı cavab verib.
"Mənzil barədə ilk yazılardan sonra jurnalistlərə bütün zəruri sənədləri təqdim etmişdim. Gizlədəcəyim heç nə olmayıb", – o yazıb.
Ukraynanın "Hromadske" nəşri 2025-ci ilin iyununda yazıb ki, Stefanişinanın anası Nadejda Kravets 2022-ci ilin oktyabrında Kiyevdə 100 kvadratmetrlik üçotaqlı mənzili 83.2 min ABŞ dollarına alıb. Halbuki həmin yaşayış kompleksində tikinti şirkətinin belə mənzillər üçün tələb etdiyi minimum qiymət 300 min dollardan başlayırdı.
Avqustun 3-də Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Stefanişinanın səfir vəzifəsindən azad edilməsi barədə fərman imzalayıb. Bundan sonra Stefanişina öz ərizəsi ilə istefa verdiyini açıqlayıb.
Stefanişina səfir postundan əvvəl Ukraynanın ədliyyə naziri, eyni zamanda baş nazirin Avropa və Avroatlantik inteqrasiya məsələləri üzrə müavini vəzifəsində çalışıb.
Bir il öncə açılmış cinayət işi
Ukrayna mediası onun istefasının cinayət işi ilə əlaqəli ola biləcəyini yazıb. Məlumatlara görə, Ukraynanın Milli Antikorrupsiya Bürosu (NABU) və Xüsusi Antikorrupsiya Prokurorluğu (SAP) Stefanişinaya "yeni şübhə" barədə məlumat verib, amma bu şübhələrin nədən ibarət olduğu açıqlanmayıb.
2025-ci ilin iyulunda SAP-dan "Hromadske" nəşrinə bildirilib ki, həmin il iyunun 11-də Stefanişina barəsində "ağır nəticələrə yol açan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə" maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Bu iş "Ukrainska Pravda"nın dərc etdiyi araşdırmada göstərilən faktlar əsasında açılıb.
Araşdırma Stefanişinanın keçmiş əri Mixail Stefanişinlə bağlı idi. "Ukrainska Pravda" iddia edirdi ki, o, qeyri-rəsmi söhbətlərdə Ukraynanın Aktivlərin Axtarışı və İdarə Edilməsi Agentliyinin (ARMA) qeyri-rəsmi kuratoru kimi təqdim olunur və onunla bağlı şirkət artıq dörd aktivin idarəçiliyini ələ keçirib.
Stefanişina isə jurnalistlərə bildirib ki, keçmiş ərinin biznesi və ya fəaliyyəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və araşdırma dərc olunduqdan sonra onunla ünsiyyəti dayandırıb.
2023-cü ilin sentyabrında Ukraynanın Ali Antikorrupsiya Məhkəməsi 2013-2014-cü illərdə keçirilmiş tender zamanı 2.5 milyon qrivnanın (55 min ABŞ dolları) mənimsənilməsi ilə bağlı cinayət işinin icraata qəbul edildiyini açıqlamışdı. Həmin iş üzrə təqsirləndirilən şəxslərdən biri də Olqa Stefanişina idi.