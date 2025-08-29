ABŞ dövlət katibi USAID-in bağlandığını elan etdi

ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID) rəsmi olaraq bağlanır, - ABŞ dövlət katibi Marko Rubio bildirib.
"Yanvardan biz vergiödəyicilərə on milyardlarla dollar qənaət etdik. Əsas proqramların bir dəsti Dövlət Departamentinə ötürüldükdən sonra USAID rəsmi olaraq ləğvetmə rejiminə keçir", - Rubio X sosial şəbəkəsində yazıb.
O əlavə edib ki, ləğvetmə ilə ABŞ inzibati-büdcə idarəsinin direktoru Rassel Vout məşğul olacaq.
USAID 1961-ci ildə Konqres tərəfindən yaradılan və dünyada 10 minə yaxın işçisi olan müstəqil ABŞ hökumət agentliyidir. Bu, ABŞ hökumətinin beynəlxalq yardım üçün əsas bölməsidir. Ötən il yardım alan ilk üçlük Ukrayna, Efiopiya və İordaniya olub.
4 fevral
Rubio USAID-in müvəqqəti direktoru təyin olunub
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio fevralın 3-də bildirib ki, o, hazırda ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID)müvəqqəti direktoru vəzifəsini icra edir. Rubio agentliyin Tramp administrasiyasının siyasətinə qarşı çıxmasını "tabe olmama" kimi qiymətləndirərək buna son qoyacağını vurğulayıb.
"USAID-in bir çox funksiyası davam edəcək və Amerika xarici siyasətinin bir hissəsi olacaq, lakin o, Amerika xarici siyasəti ilə uyğunlaşmalıdır", - Rubio jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
"CBS News" adını açıqlamadığı üç ABŞ rəsmisinə istinadən xəbər verib ki, USAID Dövlət Departamentinə birləşdiriləcək, işçi heyətində isə əhəmiyyətli ixtisarlar aparılacaq. Bununla belə, agentlik humanitar yardım qurumu olaraq qalacaq.
Ukrayna vətəndaş cəmiyyətinin bəzi nümayəndələri, həmçinin Korrupsiya Əleyhinə Müstəqil Komissiyanın icraçı direktoru və Müdafiə Nazirliyi yanında Korrupsiya Əleyhinə Şuranın üzvü Olena Trequb auditin aparılmasını dəstəkləyir.
Fevralın 2-də Trequb Facebook-da yazıb ki, o, həmişə USAID-in islahata ehtiyacı olduğunu vurğulayıb. O bildirib ki, layihələrin effektivliyini qiymətləndirərkən USAID vasitəsilə ötürülən böyük maliyyə vəsaitlərinə baxmayaraq, layihələrin nəticələri tez-tez gözləntiləri doğrultmayıb.
Eyni zamanda, o qeyd edib ki, USAID Ukraynanın inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərib, əhəmiyyətli islahatları, vətəndaş cəmiyyətini, humanitar və infrastruktur layihələrini dəstəkləyib.
Tramp 'milyardlara qənaət' üçün USAID-i ləğv edir
ABŞ prezidenti Donald Trampın administrasiyası hökumət xərclərini hədəf alan bir sıra icra qərarları fonunda Vaşinqtonun əsas beynəlxalq yardım qurumunun fəaliyyətini dayandırmağa hazır görünür. Beynəlxalq humanitar təşkilatlar isə bunun fəlakətli nəticələrə səbəb ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər. BMT-nin məlumatına görə, USAID qlobal humanitar yardımın 40 faizindən çoxunu təmin edir.
ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinə (USAID) qarşı aparılan kampaniyaya rəhbərlik edən şəxs hökumət xərclərini azaltmaq üçün Trampın əsas fiqurlarından biri olan İlon Maskdır. O, administrasiyanın ABŞ büdcə kəsirini 1 trilyon dollar azalda biləcəyini iddia edir və bu təşəbbüsünü korrupsiyaya qarşı mübarizə kimi təqdim edir.
USAID-in rəsmi vebsaytı fevralın 3-dən işləmir. Tramp isə agentliyin "bir qrup radikal lunatiklər" tərəfindən idarə olunduğunu iddia edib.
"Biz onları oradan çıxarırıq, sonra isə USAID-in gələcəyi ilə bağlı qərar verəcəyik", – Tramp fevralın 2-də jurnalistlərə bildirib.
İ.Maskın özü isə Konqres tərəfindən təsdiqlənmiş on milyardlarla dollar dəyərində ABŞ xarici yardımını idarə edən USAID-i "cinayətkar təşkilat" adlandırıb və onun "məhv olma" vaxtının çatdığını bildirib.
"The Associated Press" xəbər verir ki, USAID əməkdaşlarına bazar ertəsi - fevralın 3-də agentliyin Vaşinqtondakı baş ofisinə getməmələri tapşırılıb.
USAID əməkdaşları gecə ərzində 600-dən çox işçinin qurumun kompüter sistemlərinə girişinin məhdudlaşdırıldığını bildiriblər. Hələ də sistemə giriş imkanı olan əməkdaşlara isə baş ofis binasının 3 fevral, bazar ertəsi günü bağlı olacağını bildirən e-mail-lər göndərilib.
Marko Rubionun rəhbərlik etdiyi Dövlət Departamenti yanvarın 24-də, demək olar ki, bütün ABŞ xarici yardım proqramlarına yeni maliyyə vəsaitinin ayrılmasını dayandırıb. Bu addım Tramp administrasiyasının xarici yardım proqramlarını öz xarici siyasət hədəfləri ilə uyğunlaşdırmaq təşəbbüsü çərçivəsində atılıb.
Fevralın 2-də "CBS News"a müsahibəsində Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Brayan Mast USAID-in ayrıca bir qurum olaraq ləğvini və onun Dövlət Departamentinin tərkibinə daxil edilməsini dəstəkləyəcəyini bildirib.
Senatda təmsil olunan demokratlar fevralın 2-də dövlət katibi M.Rubioya məktub göndərərək Tramp administrasiyasının bu təşkilatı hədəf alan addımları ilə bağlı "dərin" narahatlıqlarını ifadə ediblər. "USAID-in Dövlət Departamentinə birləşdirilməsi və ya daxil edilməsi cəhdləri, qanuna əsasən, Konqres tərəfindən əvvəlcədən müzakirə olunmalı, nəzərdən keçirilməli və təsdiqlənməlidir", - məktubda vurğulanıb.