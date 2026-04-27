Tramp: Tehran danışmaq istəsə, 'bizə zəng edə bilər'

ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Tehran danışmaq istəyirsə, “bizə zəng edə bilər”. Ancaq əlavə edib ki, İran nüvə silahı hazırlamaq planlarından imtina etməlidir, əks halda “görüşməyə səbəb yoxdur”.
İranın xarici işlər naziri və danışıqlarda əsas təmsilçisi Abbas Əraqçi Sankt-Peterburqa gedib. Onun aprelin 27-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşəcəyi gözlənilir. Bu arada Pakistanın vasitəçiliyi ilə ABŞ-İran sülh danışıqlarının gələcəyi qeyri-müəyyəndir.
“Danışmaq istəyirlərsə, bizimlə görüşə gələ, yaxud bizə zəng edə bilərlər. Bilirsiniz, telefon var. Bizim yaxşı, təhlükəsiz xətlərimiz var”, – Tramp aprelin 26-da “Fox News”a bildirib.
“Onlar razılaşmada nələrin olmalı olduğunu bilirlər. Bu çox sadədir: Onların nüvə silahı ola bilməz; əks halda görüşməyə səbəb yoxdur”, – deyə o əlavə edib.
Tehran israrla nüvə proqramının yalnız mülki məqsədlər daşıdığını bildirir. ABŞ və İsrail isə İranı gizli şəkildə nüvə silahı hazırlamağa çalışmaqda ittiham edir.
Tramp Tehrandan bomba hazırlamağa istifadə oluna biləcək uranın zənginləşdirilməsini dayandırmağı, bu mineral ehtiyatını təhvil verməyi tələb edib. İran bundan imtina.
“Axios” nəşri aprelin 26-da nəşri yazıb ki, Tehran Pakistan vasitəçiləri ilə işləyərək ABŞ-yə yeni təklif verib. Təklifdə Hörmüz boğazının yenidən açılması və ABŞ-nin İran limanlarına blokadasının qaldırılması nəzərdə tutulur, İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlar isə sonraya saxlanıla bilər. Bunu nəşrə adı açıqlanmayan ABŞ rəsmisi və mövzuya bələd iki mənbə bildirib.
İkinci raund təxirə salınıb
Danışıqların ikinci raundunun həftəsonu Pakistanda başlaması planlaşdırılırdı. Tehran nümayəndə heyətinin amerikalılarla görüşməyi planlaşdırmadığını bildirəndən sonra Tramp Ağ evin təmsilçiləri Stiv Uitkoff və kürəkəni Cared Kuşnerin İslamabada səfərini ləğv etdiyini açıqlayıb.
Tramp sosial şəbəkədə yazıb ki, İran təmsilçiləri ilə ölkə daxilindəki hakimiyyət arasında fikir ayrılıqları var: “Səfərlərə çox vaxt getdi, iş isə çoxdur! Üstəlik, onların ‘rəhbərliyi’ daxilində böyük çəkişmə və qarışıqlıq var”.
Əraqçi aprelin 11-12-də Pakistanda danışıqların ilk raunduna parlament sədri Məhəmməd Baqir Qalibaf ilə qatılıb. Nazir hazırda İrana beynəlxalq dəstəyi gücləndirmək məqsədilə diplomatik səfərlər həyata keçirir.
O, Pakistandan sonra Omana gedib və Hörmüz boğazından keçid üçün birgə rüsum tətbiqi ideyasını irəli sürüb. Dünya ölkələrinin çoxu bu təklifi qətiyyətlə rədd edir.
Araqçi daha sonra qısa müddətə Pakistana qayıdıb, oradan Rusiyaya yollanıb. Onun prezident Vladimir Putinlə danışıqlar aparacağı gözlənilir. Qərb sanksiyalarına məruz qalan İran və Rusiya son illərdə güclü siyasi və hərbi ittifaq qurublar.
Livanda döyüşlər
ABŞ, İsrail ilə İran arasında atəşkəs qüvvədə qalsa da, İsrail-Livan razılaşması zəifləyir.
Livan rəsmilərinin bildirdiyinə görə, aprelin 26-da İsrailin zərbələrindən azı 14 nəfər ölüb, 37 nəfər yaralanıb. Bundan əvvəl İsrail ordusu sakinləri nəzarətində olan “bufer zona”dan kənardakı yeddi yaşayış məntəqəsini tərk etməyə çağırıb.
İsrail ordusu İranın müttəfiqi olan Hizbullah qruplaşmasını atəşkəsi pozmaqda ittiham edib, cavab verəcəyini bildirib.
Hizbullah silahlı qruplaşma və siyasi partiya olaraq Livanda güclü təsirə malikdir. ABŞ onu terror təşkilatı kimi tanıyır. Avropa İttifaqı isə yalnız silahlı qanadını qara siyahıya salıb.