Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2026, 06 Yanvar, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 23:59

#Əslində

Tramp Maduronu əslində niyə 7 il sonra yaxalatdı?

Tramp Maduronu əslində niyə 7 il sonra yaxalatdı?
Embed
Tramp Maduronu əslində niyə 7 il sonra yaxalatdı?

No media source currently available

0:00 0:08:42 0:00

Donald Trampın birinci prezidentlik dönəmində milli təhlükəsizlik müşaviri olmuş Con Bolton bildirib ki, Maduronu devirmək planı hələ 2018-2019-cu illərdə müzakirə olunub, hazırkı əməliyyat isə dövlət katibi Marko Rubionun israrı sayəsində həyata keçirilib. "Bloomberg" yazır ki, Rubio indi prezidentsiz Venesuelanın idarə olunmasında əsas rol oynayacaq şəxsdir.

Arxiv

Bütün hissələrə bax
TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG