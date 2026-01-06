Tramp Maduronu əslində niyə 7 il sonra yaxalatdı?
Donald Trampın birinci prezidentlik dönəmində milli təhlükəsizlik müşaviri olmuş Con Bolton bildirib ki, Maduronu devirmək planı hələ 2018-2019-cu illərdə müzakirə olunub, hazırkı əməliyyat isə dövlət katibi Marko Rubionun israrı sayəsində həyata keçirilib. "Bloomberg" yazır ki, Rubio indi prezidentsiz Venesuelanın idarə olunmasında əsas rol oynayacaq şəxsdir.
