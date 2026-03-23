Trampın qoyduğu möhlət daralır, İsrail müharibənin 'həftələrlə' çəkəcəyini deyir

İsrail ordusu vətəndaşlarına İran və Hizbullahla qoşa müharibənin "həftələrlə" çəkəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bu arada ABŞ Prezidenti Donald Trampın İrana Hörmüz boğazını açması üçün qoyduğu möhlət azalır.
"İsrail vətəndaşları, bizi İran və Hizbullahla həftələrlə çəkəcək döyüş gözləyir", – ordunun sözçüsü, briqada generalı Effi Defrin martın 22-də televiziya ilə çıxışında deyib. O, hər keçən gün Tehran rejimini zəiflətdiklərini bildirib.
General-leytenant Eyal Zamir isə deyib ki, "Hizbullah terror təşkilatına qarşı əməliyyat yeni başlayıb... Bu, uzunmüddətli əməliyyatdır".
ABŞ Hizbullahı terror təşkilatı kimi tanıyır, Aİ isə qrupun siyasi deyil, hərbi qanadına sanksiya tətbiq edib.
Möhlət daralır
Bu arada müharibənin müddəti ilə bağlı ABŞ-dən ziddiyyətli açıqlamalar gəlir.
Prezident Tramp martın 21-də Vaşinqton vaxtı ilə saat 19:44-də Tehrana növbəti ultimatum verib. ABŞ prezidenti Tehrandan Hörmüz boğazını 48 saat ərzində "tam açmağı" tələb edib, əks halda ağır nəticələrlə üzləşəcəyini bildirib. Bu, artıq nəzarətdən çıxmaq üzrə olan müharibədə böyük eskalasiya deməkdir.
"İran Hörmüz boğazını 48 saat ərzində TAM ŞƏKİLDƏ, TƏHDİDSİZ AÇMASA, Amerika Birləşmiş Ştatları onların ən böyük elektrik stansiyasından başlayaraq müxtəlif elektrik stansiyalarını vurub məhv edəcək", – Tramp özünün “Truth Social” platformasında yazıb.
Bundan bir gün öncə Tramp ABŞ-ın əksər məqsədlərinə çatdığını deyərək hərbi əməliyyatları "dayandırmağı" düşündüyünü deyib. Pentaqonun isə regiona minlərlə əlavə quru qüvvəsi göndərdiyi bildirilir.
İran Trampın elektrik stansiyaları ilə bağlı təhdidinə qarşı qisasla hədələyib. Dövlət mediası İranın hərbi komandanlığına istinadla bildirib ki, İranın yanacaq və enerji infrastrukturu hücuma məruz qalarsa, ABŞ-nin regiondakı enerji infrastrukturu hədəfə alınacaq. İran həmçinin duzsuzlaşdırma qurğularınun vurulacağını bildirib.
İran parlamentinin spikeri Məhəmməd Baqer Qalibaf isə ayrıca xəbərdarlıq səsləndirib. "Ölkəmizdəki elektrik stansiyaları və infrastruktur hədəfə alındıqdan dərhal sonra regiondakı həyati əhəmiyyətli infrastruktur, enerji və neft infrastrukturu qanuni hədəflər sayılacaq, qətiyyətlə məhv ediləcək", - o deyib.