Almaniyalı nazir Trampı Əfqanıstanla bağlı dediklərinə görə üzr istəməyə çağırıb

Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius ABŞ prezidenti Donald Trampı Əfqanıstanla bağlı dediklərinə görə üzr istəməyə çağırıb. Tramp ABŞ-nin NATO müttəfiqlərinin Əfqanıstanda ön cəbhədə xidmət etmədiyini deməklə Avropada özünə qarşı tənqidlərə yol açıb.
Tramp ötən həftə "Fox Business Network"a müsahibəsində deyib ki, ABŞ-nin transatlantik alyansa heç vaxt ehtiyacı olmayıb. O, müttəfiqləri Əfqanıstanda "ön cəbhədən bir qədər kənarda" qalmaqda ittiham edib. Bu fikirlər ABŞ müttəfiqlərinin narazılığına səbəb olub.
"Bu, düzgün deyil, müttəfiqlərinizin həlak olmuş hərbçiləri haqqında belə danışmaq hörmətsizlikdir. Onların hamısı ABŞ-nin yanında dayanıb. Bu gün bunun əksini demək, sadəcə, doğru deyil", – Pistorius yanvarın 25-də Almaniyanın ARD ictimai televiziyasına deyib.
NATO-nun Əfqanıstandakı əməliyyatlarında minlərlə alman əsgəri iştirak edib, onlardan 59-u həlak olub. Bu əməliyyatlar "Əl-Qaidə"nin 2001-ci il sentyabrın 11-də ABŞ-yə hücumlarından sonra başladılıb.
Pistorius deyib ki, ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset ilə növbəti söhbətində bu məsələni qaldıracaq. O, Trampı üzr istəməyə çağırıb.
Ondan öncə Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer və Avropanın digər siyasətçiləri oxşar bəyanatlar səsləndiriblər. Starmer Trampın sözlərini "açıq-aşkar qorxulu" adlandırıb.
Tramp yanvarın 24-də "cəsur" britaniyalı əsgərləri tərifləyib, amma əvvəlki açıqlamalarına görə üzr istəməyib. Böyük Britaniya Əfqanıstanda 457 hərbçisini itirib.
Tramp administrasiyasının rəsmiləri Avropa ölkələrini NATO-da xərcləmə hədəflərinə əməl etməməkdə, öz müdafiələri üçün ABŞ-dən həddən artıq asılı olmaqda günahlandırıblar.
Pistorius Almaniya Silahlı Qüvvələrinin yenidən qurulmasına rəhbərlik edir. O deyib ki, Avropa artıq son 70 ildə olduğu kimi ABŞ-yə arxalana bilməyəcəyini qəbul etməlidir, amma Almaniya ordusu 2029-cu ilədək tam gücünə qayıtmaq üçün "əla bir yoldadır".