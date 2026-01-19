Suriya hökuməti kürd qüvvələri ilə genişmiqyaslı inteqrasiya üzrə razılığa gəlib

Yanvarın 18-də Suriya hökuməti əsas kürd silahlı dəstəsi ilə genişmiqyaslı razılaşma əldə edib. Tərəflər kürdlərin mülki və hərbi strukturlarının mərkəzi hökumətin nəzarətinə verilməsinə razılaşıblar. Bununla da günlərdir gedən döyüşlərə son qoyulub. Suriya qoşunları əsas neft yataqları da daxil olmaqla bəzi əraziləri ələ keçirmişdi.
ABŞ-nin elçisi Tom Barrak bunu "həlledici dönüş nöqtəsi" adlandırıb. Amma onu da deyib ki, hərtərəfli inteqrasiya sazişinin detalları ilə bağlı çətin iş qarşıdadır.
"Reuters" yazır ki, razılaşmanın şərtləri kürdlərin rəhbərlik etdiyi Suriya Demokratik Qüvvələrinə (SDF) ciddi zərbə sayılır. Bu qruplaşma 10 ildən çoxdur Suriyanın şimal-şərqində yarımmuxtar bölgəni idarə edir.
SDF rəhbəri Məzlum Abdi qruplaşmanın ərəb əhalinin üstünlük təşkil etdiyi iki vilayətdən çıxmağa razılaşdığını bildirib. Söhbət ölkənin əsas neft və buğda istehsalçısı olan Deyr əz-Zor və Fərat çayı üzərində mühüm su-elektrik bəndlərinin yerləşdiyi Rəqqadan gedir.
SDF Bəşər Əsəd 2024-cü ilin sonlarında devriləndən sonra Suriyanı idarə edən islamçı hökumətə inteqrasiya olunmağa qarşı çıxırdı.
Abdi əş-Şaraa ilə görüşəcək
Suriya prezidentliyinin yayımladığı 14-maddəlik razılaşmada Suriya prezidenti Əhməd əş-Şaraa və Abdinin imzaları yer alıb. Dövlət mediası sənədin ayrı-ayrılıqda imzalandığını bildirib.
Kürd mediası yazır ki, Abdi yanvarın 19-da Dəməşqdə Şaraa ilə görüşəcək, geri qayıtdıqdan sonra razılaşmanın detallarını ictimaiyyətlə bölüşəcək. O, şimal-şərqdəki kürd bölgəsində əldə olunmuş uğurları qoruyacaqlarını bildirib: "Biz bu müharibəyə məcbur olunduq. Onun qarşısını almaq istəyirdik, amma təəssüf ki, bir çox qüvvə onu planlaşdıraraq bizə sırıdı".
ABŞ həm SDF-i, həm də əş-Şaraanı dəstəkləyir. Onların savaşı Vaşinqtonu küncə sıxışdırmışdı. ABŞ Suriyanı mərkəzi hökumətin nəzarəti altında birləşdirmək vədi verib.
Amma "Reuters" Suriya qüvvələrinin bazar günü də irəlilədiyini yazır. Razılaşma əldə olunmazdan öncə aparıcı kürd komandir agentliyə deyib ki, ABŞ döyüşləri dayandırmaq üçün daha qətiyyətlə müdaxilə etməlidir.