Stomatoloqlar aksiya keçirib [Video]

Bu gün, yanvarın 7-də bir qrup stomatoloq Bakıda Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) inzibati binasının qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar deyiblər ki, aksiya keçirmələrinə səbəb ixtisar olunmalarıdır. Aksiya iştirakçıları baş verənlərə görə TƏBİB rəhbərliyini günahlandırıblar.
Əraziyə yığışanlar əlavə ediblər ki, rayonlarda stomatoloqlara ehtiyac daha böyükdür. Onların sözlərinə görə, 100-150 mindən çox əhalisi olan rayonlarda hər xəstəxanada yalnız üç stomatoloq ştatı saxlanıb.
"Niyə insanlar özəl klinikaya getməyə məcbur qalmalıdır", - etirazçılardan biri sual edib.
Hələlik etiraz aksiyasına TƏBİB-dən münasibət bildirilməyib.
Hələ ötən ilin mayında Azərbaycandakı dövlət tibb müəssisələrində çalışan stomatoloqlara yeni maddi tələblər qoyulduğu ilə bağlı yerli mediada müxtəlif iddialar yer almışdı. Amma TƏBİB-dən belə iddiaları yalanlamışdılar. Üstəlik, ayrı-ayrı stomatoloqlar şikayətlənmişdilər ki, TƏBİB-dən lazımi dəstəyi almırlar.
Daha sonra isə bəzi bölgələrdəki dövlət tibb müəssisələrində çalışan stomatoloqların ixtisar olunması ilə bağlı məlumatlar yayıldı. Yerli mediada TƏBİB-ə istinadla belə məlumatlara cavab olaraq bildirildi ki, stomatoloji xidmətlərin təşkili, keyfiyyəti, əlçatanlığı və bu sahədə şəffaflığın artırılması məqsədilə ətraflı qiymətləndirmə işləri aparılıb. "Bu qiymətləndirmələr zamanı müxtəlif regionlarda bir sıra stomatoloqların pasiyent qəbul etmədiyi, xidmət keyfiyyətinin aşağı olması, vətəndaş narazılıqları və... maliyyə uçotundan yayınması halları müşahidə edilib", - cavabda vurğulanırdı.
Əlavə olaraq vurğulanırdı ki, stomatoloji xidmətlər icbari tibbi sığorta təminatına daxil olmayan və ödənişli əsaslarla göstərilən tibbi xidmətlərdir.