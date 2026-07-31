On minlərlə miqrant İspaniyanın Seuta anklavına keçib

Son sutka ərzində on minlərlə insan İspaniyanın Afrikada yerləşən Seuta anklavına Mərakeş tərəfdən daxil olub. Miqrantlar dəniz və quru sərhəd maneələrini aşaraq əraziyə keçiblər. İspaniya güc strukturu əməkdaşlarının və ordunun onların qarşısını almağa çalışdığı bildirilir.
Əsasən gənc kişilərdən ibarət yüzlərlə miqrantın Seutaya girdiyini göstərən videolar bir gün əvvəl yayılıb. İspaniya hakimiyyəti bildirir ki, iyulun 31-nə keçən gecə də anklava insan axını davam edib. İspaniya Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, Seutaya artıq 49 min nəfər daxil olub və bu kütləvi axın hələ də səngiməyib.
Əhalisi təxminən 80 min nəfər olan şəhərdə iğtişaşlar barədə xəbərlər yayılır.
Seutanı İspaniyadan dəniz ayırır, amma bu ölkənin suveren ərazisidir, Şengen zonasının tərkibindədir. Seutadan materik İspaniyaya keçid zamanı sənədlər yoxlanır. Bu səbəbdən miqrantlar Seutadan Avropaya sərbəst keçə bilmirlər.
İtaliya Avropa İttifaqı sərhədlərinin pozulması ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib. Miqrasiya məsələsində sərt mövqeyi ilə tanınan baş nazir Corca Meloni bildirib ki, Roma İspaniyaya münasibətdə Şengen sazişinin tətbiqini müvəqqəti dayandırmağı nəzərdən keçirir.
İspaniya hökuməti isə bu yaxınlarda bəyan edib ki, ölkəyə əvvəllər qeyri-qanuni yollarla gəlmiş təxminən 500 min miqrant leqallaşdırıla bilər. Tənqidçilərin fikrincə, həm bu addım, həm də Ali Məhkəmənin dəniz yolu ilə gələn miqrantların dərhal deportasiya edilə bilməyəcəyinə dair qərarı Seutaya kütləvi keçidlərin başlamasına təkan verib.
Son sutka ərzində kiçik qayıqlarla dəniz yolu ilə Seutaya çatmağa çalışan azı 18 miqrantın həlak olduğu xəbər verilir.
İspaniya hökuməti bildirib ki, anklavdakı qüvvələri gücləndirmək üçün Seutaya 200 xüsusi təyinatlı polis əməkdaşı və 60 hərbçi göndərilib.
Bu gün, iyulun 31-də baş nazir Pedro Sançesin və daxili işlər nazirinin vəziyyəti qiymətləndirmək üçün Seutaya səfəri gözlənilir. "El País" qəzeti yazır ki, polis baş nazirin səfəri ərəfəsində miqrantları şəhərin mərkəzi küçələrindən uzaqlaşdırıb.