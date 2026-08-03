783 minlik yeyinti işi: 'İlk 'Səhiyyə əlaçısı' medalı alanlardan idim, indi cani oldum?!'

Səhiyyə Nazirliyinin İnformatika və Statistika İdarəsinin keçmiş rəisi Mehdi Əmrahov 783 min manatlıq yeyinti ittihamıyla özünü təqsirli bilməsə də, istintaq vaxtı Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsində ziyandan 30 min manat ödəməsini belə izah edib: “Müstəntiq dedi ki, ödəməsən, həbs olunacaqsan…”
Keçmiş idarə rəisi bunu avqustun 3-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ifadə verərkən deyib. Bəziləri öz qohumlarından ibarət olmaqla, faktiki işləməyən adamların adlarını işçi kimi rəsmiləşdirib, onların maaşlarını özü götürməklə, tenderlər vaxtı şirkətlərə köçürülmüş pulların bir hissəsini geri almaqla 783 min manat büdcə vəsaitini mənimsəməkdə ittiham olunan M.Əmrahov bunların heç birini qəbul eləmir:
“İttihamda adları yazılan adamlar onlayn qaydada işləyiblər. Bizdə bina sökülmüşdü, təmirə bağlanmışdı. Fikirləşdik ki, tələfatın qarşısını almaq üçün evdən işləsələr yaxşıdır. Kiminsə başına daş düşə bilər. Tender məsələsində də şirkətlərin hamısı qeydiyyatda olan müəssisələrdir. Mən özümü sadəcə, kifayət qədər nəzarət edə bilmədiyimə görə qismən təqsirli bilirəm”.
“Evdən işləməyə şifahi razılıq verildi”
Məhkəmədə Səhiyyə nazirinin müavini Rüfət Hacıəlibəyovun da adı hallanıb. M.Əmrahov iddia edir ki, əməkdaşların onlayn qaydada işləməsindən Hacıəlibəyov da xəbərdar idi. Onun sözlərinə görə, bu barədə yazılı şəkildə əmr və ya başqa sənəd yox idi: “O vaxt kurator Rüfət Hacıəlibəyov şifahi şəkildə dedi ki, bu məsələni nazirlə danışacaq, razılıq verilsə, evdən işləyərlər. Nazirə məruzə olundu, işin gedişinə mane olmamaq şərtilə, evdən işləməyə şifahi razılıq verildi”.
Prokuror isə bildirib ki, 2025-ci ildə bu idarədə yeyintilərin üzə çıxmasıyla nəticələnən yoxlamarın aparılmasının təşəbbüskarı R.Hacıəlibəyov olub.
R.Hacıəlibəyov 2022-ci ilin iyulundan Səhiyyə nazirinin səhiyyənin rəqəmsallaşdırılması məsələləri üzrə müşaviri olub. Bu il, iyulun 7-də Səhiyyə nazirinin müavini təyin olunub.
Cinayət işinin materiallarına əsasən, adı işçi siyahısında göstərilən, özləri isə əslində işləməyən şəxslər 2022-ci ilin mart, aprel, may, iyun aylarında “işə götürülüb”. 2025-ci ilin avqustunda – yoxlama başlayandan sonra isə “işdən çıxarılıblar”.
Maaş kartlarından pulları çıxardığı iddia edilənlərdən biri - kadrlar şöbəsinin keçmiş əməkdaşı Yeganə Eyvazova məhkəmədə şahid kimi ifadə verərkən təsdiqləyib ki, pulları gətirib Əmrahova verirdi. Niyə bu cür davranmasının səbəbinə gəlincə, o bildirib ki, əmri yerinə yetirirdi. Eyvazovanın sözlərinə görə, təkbaşına övlad böyüdür, indiki zamanda iş tapmaq da çətindir. İşini itirmək qorxusu üzündən nə əmr verilibsə, onu da icra edib. O, əlavə edib ki, heç bir maddi və ya başqa bir marağı olmayıb.
“Lazım gələndə mən də hər şeyi deyəcəm”
M.Əmrahov isə yenə də heç bir mənimsəməyə yol vermədiyini və lazım gəlsə, hər şeyi açıqlayacağını vurğulayıb:
“Azərbaycanda ilk “Səhiyyə əlaçısı” medalı alanlardan biri mən olmuşam. Bakıda bütün təcili yardım avtomobilləri dəyişdi. Bunun təşəbbüskarı mən olmuşam. Onkoloji xəstəliklər, şəkərli diabet xəstəlikləri ilə bağlı layihə hazırladım. Səhiyyə naziri həmin layihələrə görə mənə təşəkkür etdi. Bunlar deyilmir. İndi qatil, cani oldum? Bilin ki, bu gün Səhiyyə Nazirliyi ayaqdadırsa, mənim kimi… Nə isə. Lazım gələndə mən də hər şeyi deyəcəm”.
Səhiyyə Nazirliyi bu işdə zərərçəkmiş qismində tanınıb. Nazirliyin nümayəndəsi məhkəmədə 670 min manatlıq mülki iddia qaldıraraq, bu məbləğdə vurulmuş ziyanın ödənilməsini tələb edib.
M.Əmrahov ittihamlarla razılaşmadığını vurğulayaraq, mülki iddianı da qəbul etməyib.
2005-ci ildən Səhiyyə Nazirliyində çalışan Əmrahova Cinayət Məcəlləsinin 179.4 (xüsusilə külli miqdarda mənimsəmə və ya israfetmə), 308.2 (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, ağır nəticələrə səbəb olduqda) və 309 (vəzifə səlahiyyətlərini aşma) maddələrilə ittiham verilib. Bu maddələrin sanksiyasında 14 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulub.