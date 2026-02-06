Keçid linkləri

2026, 06 Fevral, Cümə, Bakı vaxtı 22:56

'Şahdağ' kurortuna yaxın kəndlər işıqsız qalıb
Suvacal kəndi sakini: "Martda nəsə bir yarış keçiriləcək bizim Şahdağda. Ona görə yollarda bəzətmə işləri gedir, işıqları söndürürlər. Yanvarın 23-dən belə işıq yoxdur. Söndürürlər, ta axşam saat 6-ya kimi. Birinci problemlər elə məktəblərdən başlayır. Uşaqlar soyuq məktəbdə olur...".

