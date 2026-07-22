Dünya xəbərləri
Rusiyadan gedənlərin hüquqları məhdudlaşdırılır
Rusiya Dövlət Duması ölkədən getmiş Rusiya vətəndaşlarının hüquqlarını məhdudlaşdıran qanun layihəsini ikinci və üçüncü oxunuşda qəbul edib.
Sənədə əsasən, ölkədən getmiş və hər hansı cinayət işi və ya müəyyən inzibati xətalara görə cəzanın icrasından yayınan şəxslərə bir sıra qadağalar tətbiq ediləcək.
AzadlıqRadiosunun rus xidməti yazır ki, bu şəxslərə xarici pasport almaq, Rusiya vətəndaşlığından çıxmaq üçün müraciət ünvanlamaq, "Qosusluqi" dövlət elektron xidmətlər portalından yararlanmaq qadağan olunacaq. Onlar Rusiyadakı pul vəsaitləri və əmlaklarını idarə edə bilməyəcəklər.
Rusiya diplomatik nümayəndəlikləri xaricdə saxlanılan Rusiya vətəndaşlarına hüquqi dəstək göstərməyəcək, əksər konsulluq və notariat xidmətlərini təqdim etməyəcəklər. Yalnız şəxsin sağ olduğunu təsdiqləyən sənəd veriləcək, həmçinin görmə məhdudiyyətli şəxslərin imzası təsdiqlənəcək.
Qanun ordunun "nüfuzdan salınması", Rusiyaya qarşı sanksiyalara və ölkənin ərazi bütövlüyünün pozulmasına çağırışlar, habelə "xarici agentlər" və "arzuolunmaz təşkilatlar" haqqında maddələr üzrə ittiham edilən Rusiya vətəndaşlarına şamil olunacaq.
Baş Prokurorluq bu məhdudiyyətlərə məruz qalan şəxslərin açıq reyestrini rəsmi internet səhifəsində dərc edəcək.
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Lavrov sabah Rubio ilə görüşəcəyini deyir
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bildirib ki, sabah – iyulun 23-də ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ilə görüşü razılaşdırılıb. Lavrov bu barədə Manilada keçirilən forum çərçivəsində jurnalistlərə açıqlama verib.
Rubio isə Lavrovla görüşdə Ukraynadakı müharibə məsələsini qaldıracağını bildirib. Bu haqda "Reuters" agentliyi yazır. Onun sözlərinə görə, ABŞ Ukraynada müharibənin başa çatdırılması üçün konstruktiv rol oynamaq imkanlarını nəzərdən keçirir.
ABŞ dövlət katibi Vaşinqtonun Moskva ilə digər sahələrdə də tərəfdaşlıq qura biləcəyini söyləyib.
Donald Tramp 2025-ci ilin yanvarında ikinci dəfə prezident postuna keçəndən bəri Ukrayna münaqişəsinin həllinə yönəlik səylər intensivləşmiş, bir sıra görüşlər təşkil olunmuşdu. Amma bu ilin fevralında ABŞ və İsrail İrana hava zərbələrinə başlayandan bəri görüşlər səngiyib.
Avropada ilk: Fransa parlamenti uşaqlar üçün sosial şəbəkələri qadağan etdi
Fransa parlamenti 15 yaşından kiçik şəxslərin sosial şəbəkələrdən istifadəsinə qadağa qoyulmasını təsdiqləyib. Bununla da Fransa Avropa İttifaqında (Aİ) belə bir məhdudiyyəti qanunvericilik səviyyəsində tətbiq edən ilk dövlət olacaq.
AFP agentliyinin məlumatına görə, qanun layihəsinin lehinə Milli Assambleyanın 279 deputatı səs verib, 81 nəfər isə bunun əleyhinə çıxıb. Sənəd daha əvvəl Senat tərəfindən də bəyənilib.
Bu addımı fəal şəkildə dəstəkləyən prezident Emmanuel Makron sosial şəbəkə hesabında yazıb ki, Fransa uşaqların və yeniyetmələrin qorunması məsələsində Avropada aparıcı qüvvədir. O, parlamentə təşəkkür edərək bildirib ki, qərar hələ Konstitusiya Şurasında da təsdiq olunmalıdır. Makron daha əvvəl vurğulamışdı ki, bu qadağanın artıq sentyabrdan qüvvəyə minəcəyinə ümid edir.
Yeni qaydalara əsasən, sentyabrın 1-dən sosial şəbəkələrdə 15 yaşından kiçik şəxslər üçün yeni hesabların açılması qadağan edilməlidir. 2027-ci il yanvarın 1-nə qədər isə fransalı yeniyetmələrin mövcud hesabları tamamilə bağlanmalıdır.
Buna baxmayaraq, qadağanın pozulmasına görə uşaqlar və ya onların valideynləri üçün sənəddə hər hansı cəza tədbiri nəzərdə tutulmayıb.
Ötən ilin sonunda Avstraliya 16 yaşından kiçik uşaqlar üçün sosial medianı qadağan edən ilk ölkə olub.
FSB 'terror aktı planlaşdıran' Ukrayna əsilli şəxsi güllələyib
Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti (FSB) Tümen sakininin Uraldakı sənaye müəssisələrindən birində terror aktı hazırlayarkən "zərərsizləşdirildiyini" açıqlayıb. TASS agentliyi bu barədə qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinə istinadən məlumat yayıb.
Təhlükəsizlik orqanlarının iddiasına görə, Ukrayna SSR-də doğulmuş 60 yaşlı şəxs "Telegram" vasitəsilə Ukrayna xüsusi xidmət orqanlarının nümayəndəsi ilə əlaqə yaradıb, onun tapşırığı ilə Ural Federal Dairəsində yerləşən iri sənaye müəssisəsində terror aktı hazırlığına başlayıb.
FSB iddia edir ki, həmin şəxs saxlanılarkən əməkdaşlara atəş açıb və cavab atəşi ilə öldürülüb.
Rusiyanın İstintaq Komitəsi şübhəli şəxs barəsində terror aktına hazırlıq, odlu silah, döyüş sursatı və partlayıcı qurğuların qanunsuz dövriyyəsi, həmçinin hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının həyatına qəsd maddələri ilə cinayət işi qaldırıb.
"Vacib Hekayələr" nəşrinin hesablamalarına görə, bu, Rusiyanın Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı işğalından bəri FSB-nin əməliyyat zamanı şübhəlini öldürdüyünü açıqladığı 87-ci haldır.
Husilər Səudiyyə Ərəbistanına dəniz embarqosu elan edib
Yəməndə İranın dəstəklədiyi husi qruplaşması iyulun 20-də Səudiyyə Ərəbistanına dəniz embarqosu elan edib.
Qruplaşma bu məhdudiyyəti necə reallaşdıracağını açıqlamayıb. Bu arada Tehran ABŞ ilə yenidən tammiqyaslı müharibəyə qayıtdığını bəyan edib. Tərəflər strateji əhəmiyyətli Hörmüz boğazına nəzarət uğrunda döyüşləri davam etdirirlər.
Bəyanatdan öncə Səudiyyə Ərəbistanı və husilər son bir neçə ildə ilk dəfə qarşılıqlı zərbələr endiriblər. Bu isə 2022-ci ildə əldə olunmuş kövrək atəşkəsin pozulması ilə bağlı narahatlıqları gücləndirib.
Husilər bildiriblər ki, embarqo "gözə göz" prinsipinə əsaslanır və dərhal qüvvəyə minir.
Qərar icra olunarsa, Səudiyyə Ərəbistanının Qırmızı dəniz limanları vasitəsilə neft ixracını poza bilər. Bu marşrut krallığın Hörmüz boğazına alternativ əsas ixrac yollarından biridir. ABŞ-İran müharibəsinin şiddətlənməsi Hörmüz boğazında gəmiçiliyə təhdid yaradıb. Belə bir qadağa isə dünyanın ən böyük xam neft ixracatçısına arxalanan qlobal enerji bazarlarını daha da gərginləşdirə bilər.
BMT-nin sözçüsü Stefan Düjarrik xəbərdarlıq edib ki, bu təhdid regionda münaqişənin genişlənməsi riskini artırır.
Kir Starmer rəsmən istefa verdi. Onu Endi Börnem əvəzlədi
Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer rəsmən istefa verib. Kral III Çarlz onun istefasını qəbul edib. Starmer kralla görüşdən əvvəl Dauninq-stritdəki iqamətgahının qarşısında sonuncu dəfə mətbuat qarşısına çıxıb.
"Mənim missiyam başa çatdı. Altı il yarım ərzində partiyamızı 2019-cu ilin tarixi məğlubiyyətindən xilas etdim. Onu ölkə maraqlarına cavab verəcək şəkildə yenidən formalaşdırdım və 2024-cü il ümumi seçkilərində inamlı qələbəyə daşıdım", – deyə Starmer bəyan edib. Onun sözlərinə görə, hakimiyyətdə olduğu müddətdə Britaniya iqtisadiyyatı güclənib, immiqrasiya əhəmiyyətli dərəcədə azalıb, ölkənin müdafiə və təhlükəsizliyi isə daha möhkəm təməllər üzərində qərarlaşıb.
Starmer 2024-cü ilin iyulundan hökumətə rəhbərlik edirdi. Leyboristlər Partiyasının qələbəsi mühafizəkarların 14 illik hakimiyyətinə son qoymuşdu. Növbəti seçkilərdə partiyaya liderlik edib-etməməsi barədə daxili müzakirələrdən sonra eks-baş nazir hələ iyunun 22-də vəzifəsindən getmək niyyətini açıqlamışdı.
İyulun 17-də Leyboristlər Partiyasına yeni lider seçilib. Bu, Böyük Mançesterin sabiq meri və İcmalar Palatasının deputatı, 56 yaşlı Endi Börnemdir. O, iyulun 20-də baş nazir postunda Starmeri əvəz edib.
Börnem ilk rəsmi çıxışında əhalinin əksəriyyətinin həyat şəraitini yaxşılaşdırmağa yönəlmiş islahatlar aparacağını vəd edib. Onun hökumət başçısı kimi imzaladığı ilk sərəncam məhz evsizliklə mübarizəyə aid olub. Yeni baş nazir Londonun Ukraynaya dəstəyini davam etdirəcəyini vurğulayıb və yaxın vaxtlarda Volodimir Zelenski ilə telefon danışığı aparacağını bildirib.
Rusiyada 'terrorçuluq' maddəsi ilə məhkum olunanların sayı bir ildə iki dəfə artıb
Ötən il Rusiyada məhkəmələr 2 min 78 nəfəri "terrorçuluq" maddələri ilə təqsirli bilib. Bu, əvvəlki illə müqayisədə iki dəfə çoxdur və 1996-cı ildə qüvvəyə minmiş Cinayət Məcəlləsinin qəbulundan bəri qeydə alınan ən yüksək göstəricidir. Bunu "Birinci şöbə" hüquq müdafiə layihəsi “Parubets Analytics” ilə birgə hazırladığı araşdırmada bildirib.
Müqayisə üçün, 2024-cü ildə həmin maddələr üzrə 1 min 21 nəfər məhkum olunub.
Rusiya Ali Məhkəməsi yanında Məhkəmə Departamenti 2025-ci ilə dair rəsmi statistikanı hələ açıqlamayıb. "Birinci şöbə" məlumatları məhkəmə kartotekaları, dövlət qurumlarının press-relizləri və media materialları əsasında toplayıb.
Layihənin hesablamalarına görə, il ərzində Rusiya məhkəmələri Cinayət Məcəlləsinin 205–205.5-ci maddələri üzrə azı 1776 hökm çıxarıb.
Ən çox tətbiq edilən 205.2-ci maddə "terrorçuluğa çağırış", "terrorçuluğa bəraət qazandırma" və ya "terrorçuluğun təbliği" ilə bağlıdır. Bu maddə üzrə həmin 2 min 78 nəfərdən 889-u, yəni təxminən hər iki şəxsdən biri mühakimə olunub.
Məhkumların azı 630 nəfəri Ukrayna vətəndaşı olub ki, bu da ümumi sayın təxminən üçdə birini təşkil edir. Onların arasında həm hərbi əsirlər, həm də mülki şəxslər var.
"Memorial" hüquq müdafiə təşkilatı mühakimə olunan 929 nəfərin işində siyasi motivli təqib əlamətləri müəyyənləşdirib ki, bu da ümumi göstəricinin təxminən 45 faizidir.
Araşdırma müəlliflərinə görə, "terrorçuluq" maddələri üzrə kəsilən cəzalar artıq dövlətə xəyanət ittihamları ilə müqayisə edilə bilər.
Hökmü bilinən məhkumların yarıdan çoxu 15 ildən ömürlük həbsədək cəzaya məhkum edilib. Məhkəmələr 15 nəfərə ömürlük həbs cəzası kəsib.
Bu maddələrlə mühakimə olunan ən gənc şəxsin isə 14 yaşı var.
İran antihökumət etirazları ilə bağlı iki nəfəri edam edib
İyulun 19-da İranın İsfahan şəhərində bu ilin əvvəlində keçirilmiş antihökumət etirazları ilə əlaqələndirilən iki nəfər edam edilib. Xəbəri İranın məhkəmə hakimiyyətinə bağlı "Mizan" agentliyi yayıb.
Edam edilənlərin Ərfan İsfəndiyari və Gül-Məhəmməd Məhəmmədi olduğu bildirilib. Onlar ötən həftə İran Ali Məhkəməsinin ölüm hökmünü qüvvədə saxladığı 12 etirazçı sırasında idi. Onlardan bir neçəsi yeniyetmədir.
"Amnesty International" insan haqları təşkilatı bundan əvvəl bildirib ki, fevralın 28-dən İranda siyasi motivli 44 edam hökmü icra olunub. Tehran ABŞ və İsrailin hava zərbələrindən sonrakı dövrü "müharibə şəraiti" adlandırır.
İyulun 19-da edam olunanların yaşı, nə vaxt saxlanıldıqları açıqlanmayıb. Məhəmmədinin Əfqanıstan vətəndaşı olduğu bildirilir.
İttihamnaməyə görə, onlar qətl səhnəsini videoya çəkərək görüntüləri xaricdə fəaliyyət göstərən televiziya kanallarına ötürüblər.
İranda kütləvi etirazlar 2025-ci il dekabrın sonunda yaşam xərclərinin bahalaşmasına etiraz olaraq başlayıb. Aksiyalar qısa müddətdə hökumət əleyhinə genişmiqyaslı nümayişlərə çevrilib. Yanvarın 8-9-da pik həddə çatan etirazları təhlükəsizlik qüvvələri amansızlıqla yatırıb.
İran hakimiyyəti iddia edib ki, 3 mindən çox etirazçının ölümü ABŞ və İsrailin təşkilatçılığı ilə törədilən "terror aktları" nəticəsində baş verib. Xaricdə fəaliyyət göstərən təşkilatlar isə təhlükəsizlik qüvvələrinin nümayişçilərə atəş açdığını bildiriblər.
O zaman ABŞ prezidenti Donald Tramp İranı hərbi müdaxilə ilə hədələyirdi. ABŞ və İsrail fevralın 28-dən İrana hava zərbələri endirməyə başlayıb. Yaxın Şərqdəki bu münaqişə hələ də davam edir.
"Amnesty International" bildirir ki, İran edamların sayına görə Çindən sonra dünyada ikinci yer qərarlaşıb. "Iran Human Rights" və digər təşkilatların məlumatına görə, 2025-ci ildə İranda azı 1639 nəfər edam edilib.
İspaniya futbolda dünya çempionu oldu
ABŞ, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatının qalibi bəlli olub.
Final oyununda İspaniya və Argentina yığmaları üz-üzə gəliblər.
Nyu-York/Nyu-Cersi stadionunda keçirilən qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayıb.
Matçın əsas hissəsində hesab açılmayıb.
Amma əsas vaxtın son dəqiqələrində Argentina yığması 1 nəfər azlıqda qalıb. Enzo Fernandez 90+3-cü dəqiqədə gördüyü 2-ci sarı kartdan sonra qırmızı vərəqə ilə cəzalanaraq oyunu tərk edib.
Əlavə vaxtın ilk hissəsi də qolsuz bərabərliklə başa çatıb.
Lakin uzatmaların ikinci yarısı başlar-başlamaz İspaniya yığması hesabı açıb. 106-cı dəqiqədə Ferran Torres fərqlənib: 1:0.
Oyun bu hesabla başa çatıb və İspaniya yığması tarixində ikinci dəfə dünya çempionatının qalibi olub.
19.07.2026
İngiltərə futbolda dünya üçüncüsü olub
Bu gün, iyulun 19-da 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatında üçüncü yerin sahibi bəlli olub.
Fransa və İngiltərə yığmaları bürünc medal üçün üz-üzə gəliblər.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 01:00-da start götürüb.
Oyun qolla başlayıb. 3-cü dəqiqədə Deklan Rays İngiltərə yığmasını hesabda önə keçirib: 1:0.
18-ci dəqiqədə ingilislər hesabı 2:0 ediblər. Ezri Konsa başla fərqlənib.
37-ci dəqiqədə Bukayo Saka İngiltərənin 3-cü qolunu vurub. O, 46-cı dəqiqədə özünün ikinci, komandasının 4-cü qolunu vurub. İlk hissə 4:0 hesabıyla başa çatıb.
İkinci hissənin əvvəlində Fransa fərqi azaldıb. 48-ci dəqiqədə Kilian Mbappe fərqlənib: 1:4
54-cü dəqiqədə Barkola hesab arasındakı fərqi 2 topa endirib: 2:4.
Mbappe 66-cı dəqiqədə fərqi minimuma endirib: 3:4.
Amma 87-ci dəqiqədə Bukayo Saka het-trikini rəsmiləşdirib: 5:3.
90+6-cı dəqiqədə matçda 9-cu top qapıdan keçib. Osman Dembele Fransanın 4-cü qolunu vurub.
Amma fransızların bundan artığına təşəbbüsləri səmərə verməyib. Əksinə uzatma dəqiqələrinin sonunda İngiltərə matçda son nöqtəni qoyub. Cud Bellinqem hesabı 6:4 edib.
Bu qələbədən sonra İngiltərə Dünya çempionatının bürünc medallarının sahibi olub.
16.07.2026
Argentina İspaniyadan sonra ikinci finalçı oldu
2026-cı il dünya çempionatında yarımfinal mərhələsinin növbəti oyunu keçirilib.
Finalın ikinci iştirakçısı İngiltərə və Argentina yığmaları arasındakı matçdan sonra müəyyənləşib.
Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürüb.
Matçın ilk hissəsində hesab açılmayıb: 0:0.
İkinci hissədə İngiltərə hesabı açıb. 55-ci dəqiqədə Antoni Qordon fərqlənib: 1:0.
85-ci dəqiqədə hesab bərabərləşib. Argentinanın heyətində Enzo Fernandez bərabərlik qolunu vurub: 1:1.
Oyunun 92-ci dəqiqəsində Argentina yığması geridönüş edərək hesabda önə keçib. 90+2-ci dəqiqədə Lautaro Martinez fərqlənib: 2:1.
Matç bu hesabla başa çatıb və Argentina finala yüksəlib.
Argentina finalda İspaniya yığması ilə üz-üzə gələcək.
İngiltərə isə Fransa ilə üçüncü yer uğrunda matçda qüvvəsini sınayacaq.
15.07.2026
İlk finalçı bəlli oldu: İspaniya
ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatında ilk finalçı bəlli olub.
Yarımfinalda Fransa yığmasını 2:0 hesabı ilə məğlub edən İspaniya yığması həlledici görüşə vəsiqə qazanıb.
Hesabı 22-ci dəqiqədə penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirən Mikel Oyarsabal açıb. Digər qolu isə 58-ci dəqiqədə Pedro Porro vurub.
İspaniyanın finaldakı rəqibi Argentina - İngiltərə oyununun qalibi olacaq. Qarşılaşma bu gün saat 23:00-da başlayacaq.
Dünya çempionatına iyulun 19-da yekun vurulacaq. İyulun 19-da final, ondan bir gün əvvəl isə üçüncülük oyunu keçiriləcək.
ABŞ, Kanada və Meksikanın ev sahibliyi etdiyi bu futbol üzrə dünya çempionatı iyunun 11-də start götürmüşdü. Mübarizəyə 48 yığma qoşulmuşdu.
Bundan əvvəlki futbol üzrə Dünya Kuboku 20 noyabr - 18 dekabr 2022-ci il tarixləri arasında Qətərdə baş tutmuşdu. Onda finalda Argentina yığması Fransa yığmasını məğlub etmişdi.
Bütün dünyanın diqqət mərkəzində olan bu futbol yarışı artıq 23-cü dəfədir keçirilir.
Buna qədər Braziliya 5, Almaniya 4, İtaliya 4, Argentina 3, Uruqvay 2, Fransa 2, İspaniya və İngiltərə də hərəsi bir dəfə çempion adına yiyələnib.
'Şahed' dronları üçün komponentlər istehsal edən şirkətlərə sanksiyalar qoyuldu
Avropa İttifaqı (Aİ) Şahed dronları üçün komponentlər istehsal edən Rusiya şirkətlərinə sanksiyalar tətbiq edib. Aİ Şurasının veb saytında deyilir ki, yeni məhdudiyyətlər Rusiyanın iyulun əvvəlində Kiyevə endirdiyi zərbələrə cavabdır.
Sanksiyalar “ABS Electro” şirkətinin direktorlar şurasının rəhbəri İrina Xarisova və bu qrupa daxil olan beş şirkətə tətbiq edilib.
“ABS Electro” Şahed (Geranium) tipli dronlarda istifadə olunan elektron və radioelektron komponentləri hazırlayır və istehsal edir.
Avropa Şurası onu da qeyd edib ki, məhdudiyyətlərin qoyulduğu bəzi zavodlar Rusiya enerji sektoru üçün avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri istehsal edir.
Sanksiya siyahılarına salınanların Aİ-yə girişi qadağandır, onların Avropa aktivləri bloklanır, Avropa şirkətlərinin bu fiziki və hüquqi şəxslərlə iş görməsi qadağan olunur.
FOM: Putinin işini bəyənənlərin sayı bir həftəyə 5 faiz azalıb
Son bir həftədə prezident Vladimir Putinin fəaliyyətini bəyənənlərin payı 5 faiz azalaraq 66 faizə düşüb
Rusiyanın İctimai Rəy Fondunun (FOM) məlumatına görə, son bir həftədə prezident Vladimir Putinin fəaliyyətini bəyənənlərin payı 5 faiz azalaraq 66 faizə düşüb. Bu, 2022-ci ilin payızında elan edilən qismən səfərbərlikdən bəri qeydə alınan ən kəskin həftəlik enişdir.
66 faizlik göstərici Rusiyanın 2022-ci ilin fevralında Ukraynaya genişmiqyaslı müdaxiləsindən bəri ən aşağı səviyyədir. İşğaldan bir həftə əvvəl Putinin reytinqi 64 faiz idi, son illər isə bu göstərici adətən 75-80 faiz həddində idi.
Putinə etimad səviyyəsi də azalıb. Son bir həftədə bu göstərici 69 faizdən 67 faizə enib. Sorğuda iştirak edənlərin 20 faizi Putinə etibar etmədiyini bildirib.
FOM, eləcə də VTsIOM sorğu şirkəti Rusiya hakimiyyətinə yaxın qurumlar sayılır. VTsIOM-un son sorğusunda da Putinin reytinqində azalma qeydə alınıb, amma belə kəskin olmayıb.
VTsIOM-un məlumatına görə, respondentlərin 65,1 faizi Putinin fəaliyyətini bəyənib ki, bu da əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0,9 faiz azdır. Putinə etimad göstərənlərin payı isə 71 faiz olub ki, bu da 1,3 faiz azalma deməkdir.
FOM və VTsIOM sorğularında Putinin reytinqi yaz aylarından düşməyə başlayıb. Şərhçilər bunu internet məhdudiyyətləri ilə əlaqələndirirdilər. FOM-un məlumatına görə, indi respondentləri əndişələndirən amillər sırasına yanacaq böhranı, müharibənin gedişi sarıdan narahatlıqlar da əlavə olunub.
VTsIOM mayın ortalarında, bir neçə həftə ardıcıl Putinin reytinqinin düşdüyünü açıqlayandan sonra sorğuların metodologiyasını rəsmən dəyişib. İndi sorğular təkcə telefonla deyil, həm də respondentlərin evlərində aparılır. Metodologiya dəyişikliyindən sonra reytinqlər qısa müddət artsa da, yenidən enməyə başlayıb.
VTsIOM-un məlumatına görə, mayın sonunda respondentlərin 73,7 faizi Putinə etibar etdiyini, 67,5 faizi isə onun prezident kimi fəaliyyətini bəyəndiyini bildirib.
FOM-un sorğularında isə Putinin fəaliyyətini bəyənənlərin payı genişmiqyaslı müharibənin başlanmasından bəri ilk dəfə 70 faizdən aşağı düşüb.
Kreml, hələlik, bu yeni sorğulara münasibət bildirməyib.
Rusiya Odessaya raket zərbəsi endirib, 2 nəfər həlak olub
İyulun 17-nə keçən gecə Rusiya qoşunları Odessaya raket zərbəsi endirib. İki nəfər həlak olub. Ölənlərdən birinin hücum zamanı uşaqları ilə parkda gəzən qadın olduğu bildirilir.
Zərbə nəticəsində 11 yaşayış binası, bir neçə avtomobil zədələnib. Son məlumata görə, 10 nəfər yaralanıb, onların arasında iki uşaq da var.
Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatına görə, Rusiya ötən gecə Ukraynaya radiolokasiya əleyhinə bir X-31P raketi, yeddi X-59/69 raketi və 130 dron buraxıb. Ukrayna ordusu beş idarəolunan raketi və 115 dronu vurduğunu bildirib. Bu məlumatları müstəqil mənbələr təsdiqləməyib.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə bildirib ki, Odessa vilayətinə "hava bazalı yüksək dəqiqlikli silahlar və zərbə dronları" ilə hücum edib. Nazirliyin iddiasına görə, Odessa və Çernomorsk limanlarında liman infrastrukturu obyektləri, dron istehsalı və yığılması sexləri, həmçinin yanğınsöndürmə kateri vurulub.
Son vaxtlar Rusiya ordusu demək olar ki, hər gün Ukraynanın limanlarına və gəmilərinə zərbələr endirir. Bu hücumlar nəticəsində üçüncü ölkələrin bayraqları altında üzən gəmilərin bir neçə ekipaj üzvü həlak olub.
Ukrayna Qara dənizdə 12 gəminin vurulduğunu bildirib
Ukrayna hərbçiləri iyulun 17-nə keçən gecə Kerçdəki dəmir yolu stansiyasına zərbə endirdiklərini, həmçinin Qara dənizdə yük gəmiləri və tankerlərə hücum etdiklərini bildiriblər.
Pilotsuz Sistemlər Qüvvələrinin komandanı Robert Brovdi ("Madyar") Qara dənizdə 9 yük gəmisinin, bir tankerin, bir qazdaşıyan gəminin və bir yedək gəmisinin zədələndiyini açıqlayıb.
Onun sözlərinə görə, iyulun 6-dan 17-dək Rusiyanın "kölgə donanması"na məxsus 159 gəmi vurulub. Bunlardan 117-si Azov dənizində, 42-si isə Qara dənizdə olub.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi ölkə üzrə, eləcə də ilhaq olunmuş Krım, həmçinin Azov və Qara dəniz üzərində ümumilikdə 243 Ukrayna dronunun vurulduğunu açıqlayıb.
Tramp: İran haqsız saxlanılan amerikalı qadını azad edib
ABŞ Prezidenti Donald Tramp iyulun 15-də bildirib ki, İran 2024-cü ilin dekabrından bəri “haqsız saxladığı” ABŞ vətəndaşının ölkədən çıxmasına icazə verib. Tramp bunu Tehranın "xoşməramlı addımı" adlandırıb.
"İran 2024-cü ilin dekabrında haqsız saxlanılan ABŞ vətəndaşının ölkəni tərk etməsinə icazə verib. O, hazırda təhlükəsiz şəkildə İranı tərk edib və vəziyyəti yaxşıdır", – Tramp “Truth Social” platformasında yazıb. O, qadının kimliyini açıqlamayıb.
"Amerika Birləşmiş Ştatları İranın bu xoşməramlı addımını yüksək qiymətləndirir!" – o əlavə edib.
Dövlət Departamenti qadının kimliyini, azadlığa buraxılmasının detallarını açıqlamayıb. Bu hadisə ABŞ-nin İrana hava zərbələrini gücləndirdiyi vaxta təsadüf edir. İrana qarşı müharibə təxminən beş aydır gedir.
Tehran isə hələlik, xəbəri təsdiqləməyib.
Dövlət katibi Marko Rubio iyunun 23-də bildirib ki, Vaşinqton xaricdə haqsız saxlanılan amerikalıların azad olunmasını prioritet sayır, amma konkret işlərdən danışmayıb.
Dövlət Departamenti hazırda İranda altı ABŞ vətəndaşı saxlanıldığını bildirir.
Onların arasında İran əsilli amerikalı jurnalist, AzadlıqRadiosunun “Radio Fərda” xidmətinin keçmiş jurnalisti Rza Vəlizadə və Nyu-Yorkdan olan İran əsilli amerikalı Kamran Hekməti də var. Onlar Tehrandakı bədnam Evin həbsxanasında saxlanılırlar.
Son bir həftədə Vaşinqton və Tehran arasında hərbi qarşıdurma kəskinləşib.
İran əvvəllər də ikili vətəndaşlığı olan şəxsləri və xarici ölkə vətəndaşlarını təhlükəsizlik ittihamları ilə həbs edib. ABŞ və insan haqları təşkilatları bu ittihamları siyasi motivli sayırlar. Onlar Tehranı xarici vətəndaşları diplomatik danışıqlarda alver predmeti kimi istifadə etmək məqsədilə saxlamaqda ittiham edirlər.
Ukrayna Ali Radası baş nazirin istefasını təsdiqləyib
İyulun 14-də Ukrayna Ali Radası baş nazir Yuliya Sviridenkonun istefasını təsdiqləyib. Bu qərar bütün hökumətin avtomatik istefaya getməsi deməkdir.
AzadlıqRadiosunun Ukrayna xidmətinin məlumatına görə, 258 deputat qərarın lehinə səs verib.
Yuliya Sviridenko hökumətə təxminən bir il rəhbərlik edib. Parlament onu baş nazir vəzifəsinə 2025-ci il iyulun 17-də təsdiqləmişdi.
Hələlik, yeni baş nazir vəzifəsinə namizədin kim olacağı barədə rəsmi açıqlama verilməyib.
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski iyulun 12-də Nazirlər Kabinetinin yenilənməsinin vacibliyindən danışıb, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərliyində də dəyişikliklərin olacağını elan edib.
Prezident Zelenski Sviridenkoya baş nazir kimi "aydın, sabit və səmərəli fəaliyyətinə görə" təşəkkür edib, ona "əsas tərəfdaşlarla münasibətlərdə yeni mühüm istiqamətə rəhbərlik etməyi" təklif etdiyini bildirib.
Sviridenko Zelenski ilə görüşdən sonra baş nazir postunu tərk etdiyini faktiki təsdiqləyib. "Ukrainska Pravda" nəşrinin iyulun 14-də yazdığına görə, dövlət başçısına yaxın mənbələr Sviridenkonun Ukraynanın ABŞ-də səfiri vəzifəsini tutmağa hələ razılıq vermədiyini bildiriblər.
"Ukrainska Pravda" qeyd edib ki, deputat Yaroslav Jeleznyak daha əvvəl Sviridenkonun ABŞ-yə səfir təyin oluna biləcəyini istisna etməyib.
Ukrayna dronları Rusiyada neft zavodlarına zərbələr endirib
Ukrayna dronları Krasnodar diyarında yerləşən Afipski Neft Emalı Zavoduna, Başqırdıstandakı "Qazprom Neftxim Salavat" müəssisəsinə və ehtimal ki, "Rosneft-Opt" neft bazasına hücum edib.
Krasnodar diyarının operativ qərargahı Telegram kanallarında Afipski Neft Emalı Zavodunda yanğınla bağlı məlumatları təsdiqləyib. Rəsmi məlumata görə, dronların qalıqları ümumilikdə 16 ünvana düşüb.
Bir nəfər xəsarət alıb. Afipskidə fərdi yaşayış evləri, çoxmərtəbəli binalardan birində mənzil və daha bir bina zədələnib. Bundan əlavə, dron hücumu nəticəsində yerli müəssisələrdən birində yanğın baş verdiyi bildirilir.
Ukraynanın Exilenova+ OSINT kanalı Başqırdıstanda "Qazprom Neftxim Salavat" müəssisəsində yanğın baş verdiyini bildirib. Bu müəssisə Rusiyanın ən iri neft emalı və neft-kimya komplekslərindən sayılır.
Astra nəşri Salavat şəhərində "Rosneft-Opt" neft bazasının da hücuma məruz qaldığını yazır.
Başqırdıstan rəhbəri Salavatın sənaye zonasına hücumu təsdiqləyib. O bildirib ki, vurulan dron qalıqlarının düşməsi nəticəsində "bir neçə tüstülənmə ocağı" yaranıb.
Supernova+ kanalının məlumatına görə, Kerçdə enerji körpüsündə yanğın baş verib. Bundan əlavə, Azov dənizinin akvatoriyasında Rusiyanın "kölgə donanması"na aid tankerlərə yenidən hücum edildiyi bildirilir.