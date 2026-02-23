Miqrantların 18 yaşa çatmış uşaqları Rusiyadan çıxarıla bilər

Rusiya hökuməti Dövlət Dumasına qanun layihəsi təqdim edib. Layihədə deyilir ki, Rusiyada patentlə işləyən əmək miqrantlarının uşaqları 18 yaşına çatandan sonra ya öz adlarına patent almaq üçün müraciət etməli, ya da 30 gün ərzində ölkəni tərk etməlidirlər.
Əmək miqrantının icazə sənədlərinin qüvvədə olduğu müddətdə yetkinlik yaşına çatmayan uşaqları Rusiya ərazisində qala biləcəklər. Bu zaman valideyn özü və hər bir uşaq üçün gəlir vergisi üzrə sabit avans ödəməlidir.
Qanun layihəsi patentlərin verilməsi və uzadılması üçün əlavə meyar tətbiq edir. Rusiyada işləyən əmək miqrantının gəliri özü və himayəsində olan hər bir ailə üzvü üçün hesablanan yaşayış minimumundan aşağı olarsa, patent ləğv edilə bilər.
Xarici vətəndaş patenti ilk dəfə rəsmiləşdirirsə, bu tədbir tətbiq olunmayacaq.
Vergi orqanları xarici vətəndaşların üç, altı, doqquz və 12 ay üzrə gəlirləri haqda bilgiləri Daxili İşlər Nazirliyinə avtomatik təqdim edəcək.
Rusiya ilə vizasız rejim tətbiq olunan ölkələrdən gələn vətəndaşlar əmək patenti almalıdır. Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzv Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan və Qırğızıstan vətəndaşlarından patent tələb olunmur.
DİN-in məlumatına görə, 2025-ci il ərzində Rusiyada xarici vətəndaşların sayı 10 faiz azalaraq 6.3 milyondan 5.7 milyona düşüb. Bu, ilk növbədə Rusiyada yetkinlik yaşına çatmayan xarici vətəndaşların sayının təxminən 25 faiz azalması ilə bağlıdır.
Son bir neçə ildə Rusiyada miqrasiya qanunvericiliyi sərtləşdirilib. Miqrant uşaqlarının rus dili imtahanı vermədən məktəbə qəbulu yasaqlanıb, valideynlərinə isə Rusiyada qanuni qalmanı təsdiqləmək öhdəliyi qoyulub. Nəticədə 2025-ci ilin sentyabrında miqrant uşaqlarının 87.5 faizi məktəblərə qəbul ola bilməyib.