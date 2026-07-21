Rusiyadakı qıtlıq azərbaycanlıları da vurdu: 'Hamı nigarandır'
Ukraynanın Rusiyadakı neft emalı zavodlarına dron hücumlarını intensivləşdirməsi yanacaqdoldurma məntəqələrində uzun növbələrin yaranmasına səbəb olub. İyulun əvvəlindən etibarən ölkədə benzin satışına 20 litr, dizel yanacağına isə 50 litr limit tətbiq edilib. Rusiyada yaşayan azərbaycanlı işadamının sözlərinə görə, əhali növbəti dron zərbələrindən və qıtlığın uzun sürməsindən narahatdır: "Yanacaq qıtlığı yaranarsa və ya qiymətlər bahalaşarsa, bu, birbaşa digər sahələrə də təsir edəcək. Nəqliyyat iflic olacaq, malların daşınması çətinləşəcək və nəticədə biznes fəaliyyəti tamamilə dayana bilər".
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