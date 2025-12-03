Keçid linkləri

2025, 04 Dekabr, cümə axşamı, Bakı vaxtı 01:14

Paşinyan Qarabağla bağlı 26 ildir gizli saxlanan sənədləri açdı

Baş nazir Nikol Paşinyanın Qarabağ danışıqlarına aid 1999-cu il sənədlərini açıqlaması Ermənistanda müzakirələrə səbəb olub. Açıqlanan 13 sənəd arasında ATƏT-in Minsk qrupunun Qarabağ probleminin həllinə dair verdiyi son təkliflər də var.

