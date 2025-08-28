Keçid linkləri

2025, 28 Avqust, Cümə axşamı, Bakı vaxtı 16:25
Karikatura

Neft duası

Neftin qiyməti, deyəsən, Allaha qalıb.

