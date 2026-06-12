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'Türkiyənin, Rusiyanın küçələrində qalmışıq' - Naxçıvan sakini

'Türkiyənin, Rusiyanın küçələrində qalmışıq' - Naxçıvan sakini
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'Türkiyənin, Rusiyanın küçələrində qalmışıq' - Naxçıvan sakini

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Naxçıvan sakini Raiq Abbasov iş tapa bilmədiyi üçün Rusiyaya getməyə məcbur qalıb. Onun sözlərinə görə, TikTok-da işsizliklə bağlı fikirlərini bildirdikdən sonra polis onu 30 sutka həbs edib: 'Vasif Talıbov gedəndən sonra nə qədər adam işsiz qalıb, nə qədər adam küçələrdə qalıb. Kim səsini çıxarırsa, şikayətə gedir – şər atıb içəri qoyurlar. Deyirlər, danışma, dövlətin adına xələl gətirirsən. Bütün millət qaçıb, ölkədən qaçıb. Türkiyənin, Rusiyanın küçələrində qalmışıq".

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