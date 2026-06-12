'Türkiyənin, Rusiyanın küçələrində qalmışıq' - Naxçıvan sakini
Naxçıvan sakini Raiq Abbasov iş tapa bilmədiyi üçün Rusiyaya getməyə məcbur qalıb. Onun sözlərinə görə, TikTok-da işsizliklə bağlı fikirlərini bildirdikdən sonra polis onu 30 sutka həbs edib: 'Vasif Talıbov gedəndən sonra nə qədər adam işsiz qalıb, nə qədər adam küçələrdə qalıb. Kim səsini çıxarırsa, şikayətə gedir – şər atıb içəri qoyurlar. Deyirlər, danışma, dövlətin adına xələl gətirirsən. Bütün millət qaçıb, ölkədən qaçıb. Türkiyənin, Rusiyanın küçələrində qalmışıq".