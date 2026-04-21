2026, 21 Aprel, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 14:57
Bakı metrosunda hərəkət dayanıb [Videolar]

Sərnişinlər təxliyə olunub
Sərnişinlər təxliyə olunub

Bakı metropoliteninin bütün stansiyalarında sərnişinlərin girişinə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq edilib.

İlkin məlumata görə, bu gün, aprelin 21-də saat 12:10 radələrində "Ulduz–Nərimanov" mənzilində təmas relsinə yüksək gərginliyin verilməsində texniki nasazlıq yaranıb. Təhlükəsizlik məqsədilə "Ulduz" və "Nərimanov" stansiyalarında sərnişinlərin təxliyəsi həyata keçirilib.

"Bakı Metropoliteni" QSC-dən bildirilib ki, hazırda nasazlığın aradan qaldırılması istiqamətində zəruri tədbirlər görülür: "Metropolitenin fəaliyyətinin yaxın bir saat ərzində bərpa olunacağı gözlənilir".

