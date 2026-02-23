Macarıstan 'Drujba' neft kəmərinə görə Rusiyaya sanksiyaları bloklayacaq

Macarıstan Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiyalar paketinin təsdiqlənməsini bloklamaq niyyətindədir. Səbəb isə "Drujba" boru kəməri ilə Rusiya neftinin tranzitinin dayandırılmasıdır.
"Ukrayna "Drujba" boru kəməri vasitəsilə Macarıstan və Slovakiyaya neft tranzitini bərpa etməyənədək Kiyev üçün vacib qərarların irəliləməsinə icazə verməyəcəyik", – Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto X sosial şəbəkəsində yazıb.
Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiyaya yeni sanksiyaları fevralın 23-də Xarici İşlər Şurasının iclasında qəbul etməyi planlaşdırır. Sabah, fevralın 24-də Rusiyanın Ukraynaya genişmiqyaslı müdaxiləsinin dördüncü ili tamam olur.
Bundan əvvəl Macarıstan və Slovakiya Ukraynaya elektrik enerjisi tədarükünü dayandırmaqla hədələmişdi. Onlar Kiyevdən Rusiya neftinin tranzitinin bərpasını tələb edirlər. Siyarto Avropa Komissiyasının öncədən təsdiqlədiyi, Ukrayna üçün 90 milyard avro həcmində Aİ kredit paketini bloklamaq niyyətini açıqlayıb.
Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) bu bəyanatları "şantaj" adlandırıb. "Rusiyanın Ukraynanın enerji infrastrukturuna kütləvi və məqsədli zərbələr endirdiyi, Moskvanın ekstremal şaxtalarda ukraynalıları işıqsız, istiliksiz və qazsız qoymağa çalışdığı bir şəraitdə bu cür addımlar təxribat xarakterli, məsuliyyətsizdir, bütün regionun enerji təhlükəsizliyinə risk yaradır", – qurum bəyanatında deyilir.
Nazirlik Ukraynanın Rusiya mənşəli olmayan neftin tədarükü üçün alternativ marşrutlar təklif etdiyini bildirib. Odessa-Brodı marşrutlardan biridir.
Ukrayna hakimiyyəti "Drujba" boru kəməri ilə neft tədarükünü Rusiyanın bombardmanlarının pozduğunu bildirir. Kiyev vurğulayır ki, Macarıstan və Slovakiya Rusiya nefti və qazını almaqla Rusiyanın Ukraynadakı təcavüzkar müharibəsinin maliyyələşdirilməsinə kömək edir.
Macarıstan və Slovakiya isə Ukrayna hakimiyyətini tədarükün bərpasına qəsdən mane olmaqda ittiham edir. Hər iki ölkə enerji resurslarının idxalında bu neft kəmərindən xeyli asılıdır.