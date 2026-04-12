Madyar qalib gəldi, Orban məğlub oldu

Aprelin 12-də Macarıstanda keçirilən parlament seçkilərində Peter Madyarın rəhbərlik etdiyi müxalif "Tisa" partiyası qalib gəlib.
Hakim "Fides" partiyasının lideri baş nazir Viktor Orban artıq telefonla Madyarı qələbəsi münasibətilə təbrik edib.
Səslərin 78 faizinin sayımının nəticələrinə görə "Tisa" 199 yerlik parlamentdə 138 yerə, konstitusiya çoxluğuna (2/3) iddia edir. Açıqlanmış göstəricilərdən aydın olur ki. "Tisa"nın üstünlüyü, əsasən, onun namizədlərinin birmandatlı dairələrdə liderliyi ilə bağlıdır, lakin partiya siyahıları üzrə də Madyarın tərəfdarları inamla irəlidədirlər.
Səsvermə məntəqələri bağlanmazdan yarım saat əvvəl seçici fəallığı 78 faizdən artıq olub ki, bu da əvvəlki seçkilərə nisbətən 10 faiz çoxdur. Bu, ən azı son 20 il üçün rekord göstəricidir.
Bir çox şərhçi Macarıstan seçkilərini Avropa İttifaqındakı vəziyyət və Ukraynaya dəstək kontekstində son dərəcə vacib hesab edirdi. Orban hökuməti Kiyevlə münaqişədə idi.
Orban özünü sağçı, milliyönümlü siyasətçi və ənənəvi dəyərlərin müdafiəçisi kimi təqdim edir. Opponentləri onu avtoritar meyllərdə və rusiyapərəst mövqedə günahlandırırlar. Son aylarda Budapeşt və Kiyev arasında mübahisələr kəskinləşib, buna görə Macarıstan xüsusilə Aİ-nin Ukraynaya kredit ayırmasını bloklayıb.
Madyar - Orbanın 2024-cü ildə müxalifətə keçən keçmiş müttəfiqidir. Onun kampaniyası daxili məsələlərə - səhiyyə, nəqliyyat və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə, eləcə də Brüssellə yaxınlaşmaya yönəlib. Madyar Ukraynanı dəstəklədiyini bəyan edir, eyni zamanda Kiyevlə fikir ayrılıqlarının olduğunu da bildirirdi. O, Kremlin siyasətini tənqid edib və ABŞ ilə dostluq münasibətlərini qorumağa hazır olduğunu vurğulayıb.