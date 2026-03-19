Lukaşenko ABŞ elçisi ilə siyasi məhbusların buraxılmasını müzakirə edib

Belarusun avtoritar lideri Aleksandr Lukaşenko ABŞ-nin Belarus üzrə xüsusi elçisi Con Koul ilə siyasi məhbusların buraxılmasını müzakirə edib.
"İkitərəfli əlaqələrimizi müzakirə edirik, səfirliyin normal işinin bərpasından tutmuş, "siyasi" adlanan məhbusların buraxılmasınadək. Baxmayaraq ki bizdə belə maddələr yoxdur", – "BelTA" dövlət agentliyi Lukaşenkodan sitat gətirir.
O deyib ki, ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin müavini Kristofer Smit siyasi məhbus məsələsini "çox nəzarətdə saxlayır".
"Amma sizinlə bu problemi qiyabi, yazışmalarda müzakirə etdik. Fikrimcə, əsasən müəyyən mövqeyə gəldik. Belarus tərəfi sizinlə razılaşmalarımıza əməl etməyə hazırdır. Məncə, burada xüsusi problem yoxdur", – Lukaşenko əlavə edib.
C.Koul Minskə Litvadan gedib. Orada baş nazir İnqa Ruqinene ilə görüşüb. Koulun Belarusa öncəki səfərləri zamanı siyasi məhbuslar azad edilərək Litvaya təhvil verilib. ABŞ isə cavabında Belarusa bəzi sanksiyaları qaldırıb.
"Vesna" insan haqları təşkilatının məlumatına görə, martın 18-də azı iki koloniyadan siyasi məhbuslar çıxarılıb. Litvanın baş naziri deyib ki, bu görüşün "çox yaxşı təsiri olacağını düşünməyə əsasları var".
"BelTA" Koula istinadla yazır ki, o, Lukaşenko ilə onun Birləşmiş Ştatlara mümkün səfərini müzakirə ediblər və tərəflər bunun təşkili üzərində işləyəcəklər.