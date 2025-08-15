Keçid linkləri

Kramatorskdakı ukraynalılar Tramp-Putin görüşünə fərqli yanaşırlar

Ukraynada ön cəbhədəki Kramatorsk şəhərində müharibədən yorulmuş ukraynalılar ABŞ və Rusiya liderlərinin 15 avqust Alyaska görüşü barədə fərqli fikirdədirlər. Bəzi yerli sakinlər Rusiya bayrağı altında yaşamağı rədd edəcəklərini deyirlər. Digərləri isə sadəcə müharibənin bitməsini istəyirlər.

