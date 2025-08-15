Kramatorskdakı ukraynalılar Tramp-Putin görüşünə fərqli yanaşırlar
Ukraynada ön cəbhədəki Kramatorsk şəhərində müharibədən yorulmuş ukraynalılar ABŞ və Rusiya liderlərinin 15 avqust Alyaska görüşü barədə fərqli fikirdədirlər. Bəzi yerli sakinlər Rusiya bayrağı altında yaşamağı rədd edəcəklərini deyirlər. Digərləri isə sadəcə müharibənin bitməsini istəyirlər.
Arxiv
-
Avqust 15, 2025
Kabildə yaşasaydım, həyatım necə olardı?
-
Avqust 14, 2025
Bəxtiyar Ərsay Türkiyədə Birinci Ordu Komandanı təyin edilib
-
-
Avqust 11, 2025
İrandan 'Tramp yolu'na qarışıq reaksiya
-
Avqust 09, 2025
Yerevan sakinləri yolların açılacağına inanır?
-