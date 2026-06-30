Azərbaycan xəbərləri
Milli Məclis qərar verdi: Evdən imtina edən məcburi köçkünlər statusunu itirəcək
İyunun 30-da Milli Məclis məcburi köçkünlərin statusu ilə bağlı qanuna dəyişiklik edib. Yeni qaydalara görə, onlara təklif olunan yaşayış sahələrindən imtina edən məcburi köçkünlər statuslarını itirəcəklər.
Qanunun keçid müddəasına görə, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə artıq əvəzsiz ev almış şəxslərin məcburi köçkün statusu qanun qüvvəyə mindiyi gündən ləğv olunur.
Dövlətin yeni yaşayış sahəsi ilə təmin etdiyi məcburi köçkünlər zaman-zaman evlərin yeri və keyfiyyətindən şikayətlənirlər. Amma rəsmi qurumlar bu cür narazılıqları, adətən, bir o qədər də əsaslı saymırlar.
Xatırlatma
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanla Ermənistan arasında toqquşmalara yol açmış, 1990-cı illərin əvvəllərində isə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi və ətrafdakı yeddi rayonu işğal olunmuş, yüz minlərlə insan məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdü. 2020-ci ildəki 44 günlük müharibə və 2023-cü ildəki birgünlük antiterror əməliyyatı ilə Azərbaycan bütün ərazisində suverenliyini bərpa edib. Bundan sonra bölgədəki erməni əhali Ermənistana köç edib.
Keçən il avqustun 8-də Vaşinqtonda 30 ildir münaqişədə olan Azərbaycan və Ermənistan sülh müqaviləsinin mətnini paraflayıb. Sənəddə tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, qarşılıqlı iddialardan imtina edəcəklərini bildirirlər. Artıq iki ölkə arasında yükdaşımalar da bərpa edilib.
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Sertifikatlaşdırma imtahanları: 9 mindən çox müəllim işini itirdi
Sertifikasiya imtahanlarının hər iki cəhdində uğursuz nəticə göstərən ümumilikdə 9 min 334 müəllimin əmək müqaviləsi ləğv edilib.
Yerli medianın məlumatına görə, bunu iyunun 30-da elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev "Sertifikatlaşdırma: səriştəli müəllim – keyfiyyətli təhsil" mövzusunda keçirilən hesabat tədbirində bildirib.
Nazirin sözlərinə görə, ümumilikdə 91 min 407 müəllim sertifikatlaşdırma prosesini müvəffəqiyyətlə başa vurub. İmtahan nəticələrinə əsasən, 60 min 818 müəllimin əməkhaqqına 10 faiz, daha yüksək göstərici əldə edən 30 min 590 müəllimin maaşına isə 35 faiz əlavə edilib.
Xatırlatma
Azərbaycanda müəllimlər üçün sertifikatlaşdırma prosesi 2022-ci ildə başlayıb və test, müsahibə olmaqla iki mərhələdən ibarətdir. Bu prosesi müvəffəqiyyətlə başa vuran müəllimlərin maaşlarına 10 faizdən 35 faizədək əlavə edilir.
Layihənin icrası dövründə narazılıqlar da qeydə alınıb. 2024-cü ildə sertifikatlaşdırmadan keçə bilməyən müəllimlər Bakıda aksiya keçirərək nazirlik qarşısına yığışmışdılar. Onlar imtahanlarda şəffaflığın olmadığını, texniki problemlərlə qarşılaşdıqlarını bildirir və təkrar işə qəbul olunmağı tələb edirdilər.
Artıq bütün müəllimlər 2022–2026-cı illəri əhatə edən sertifikatlaşdırma imtahanlarını başa vurublar.
Azərbaycanda problemli kreditlər yenidən artır
Bu il iyunun 1-nə olan məlumata görə, ölkə banklarında vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 635.4 milyon manata çatıb. Mərkəzi Bankın hesabatına əsasən, bu göstərici mayın 1-i ilə müqayisədə 21.2 milyon manat artıb.
Apreldə isə problemli kreditlərin həcmində 5 milyon manatdan çox azalma qeydə alınmışdı.
Buna baxmayaraq, vaxtı keçmiş öhdəliklərin ümumi məbləği ilin əvvəlindən bəri 78 milyon manat, son bir ildə isə 127 milyon manat artıb.
Rəsmi qurumlar problemli kreditlərdəki bu artım tendensiyasını hələlik şərh etməyiblər. Müstəqil ekspertlər isə prosesi birbaşa əhalinin maddi durumunun və alıcılıq qabiliyyətinin getdikcə pisləşməsi ilə əlaqələndirirlər.
Xatırlatma
Azərbaycanda 2015-ci ildə iki devalvasiya baş vermiş, manat iki dəfədən çox dəyər itirmişdi. O dövrdə problemli kreditlərin 2 milyard manata yaxınlaşdığı açıqlanmışdı. 2019-cu il fevralın 19-da isə prezident fiziki şəxslərin xarici valyutada olan problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı fərman imzaladı. Həmin fərmana əsasən, 10 min dollara qədər kredit götürmüş fiziki şəxslərin 2015-ci il devalvasiyaları nəticəsində yaranmış borc fərqi dövlət tərəfindən ödənildi. Bu addımdan sonra problemli kreditlər azaldı.
2021-ci ilin əvvəlində vaxtı keçmiş kreditlərin yenidən artdığı açıqlandı və bu, koronavirus pandemiyası ilə əlaqələndirildi.
2022-ci ildə isə problemli kreditlərin azaldığı vurğulanırdı.
Amma son bir ildə, əsasən, əks proses müşahidə edilir.
ABB kartlardakı texniki problemin həll olunduğunu bildirir
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB) iyunun 24-də bir çox müştərinin kartından vəsait silinməsi ilə bağlı açıqlama yayıb. Məlumata görə, bəzi kart hesablarında yaranmış müvəqqəti texniki problem artıq tam aradan qaldırılıb.
"Yaranmış vəziyyət "Azərikard" Prosessinq Mərkəzinin xidmət göstərdiyi bir sıra banklarda banklararası hesablaşma fayllarının emalı zamanı yaranmış texniki nasazlıq nəticəsində bəzi əməliyyatların müvəqqəti olaraq təkrar əks olunması ilə bağlı idi. Məsələ operativ şəkildə həll edilib və bütün hesablar tam bərpa olunub", – bankın rəsmi açıqlamasında bildirilir.
24 iyun
Bank müştərilərinin kartından təkrar pul silindi – Səbəb açıqlanıb
İyunun 24-də "Azərikard" prosessinq mərkəzi ilə əməkdaşlıq edən yerli bankların bir sıra müştəriləri kart hesablarından vəsaitlərin təkrar silindiyindən şikayətləniblər. Şikayətlər əsasən maaş kartlarını əhatə edib.
AzadlıqRadiosuna adlarının açıqlanmasını istəməyən vətəndaşlar bildiriblər ki, kartlarından 30 manat və daha çox məbləğdə vəsait silinib.
Yerli medianın sorğusuna cavab olaraq "Azərikard" MMC-dən bildirilib ki, kart əməliyyatlarında yaranan texniki nasazlıq onlarla bağlı deyil.
Azərbaycan Mərkəzi Bankından (AMB) verilən açıqlamada isə vurğulanır ki, təkrar vəsait silinməsi kibermüdaxilə və ya dələduzluqla bağlı deyil, sırf texniki xarakterli hadisədir: "Əhalinin diqqətinə çatdırılır ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının ödəniş sistemlərinin, ölkədə fəaliyyət göstərən prosessinq mərkəzlərinin, kommersiya banklarının informasiya sistemlərinin və ödəniş infrastrukturunun sabitliyi, davamlılığı və etibarlılığı ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Sözügedən texniki nasazlıq artıq tamamilə aradan qaldırılıb."
Qurum bank müştərilərini yalnız rəsmi mənbələrin yaydığı məlumatlara etibar etməyə çağırır.
Yaxınları Salayevin yenidən cərimə kamerasına salındığını deyirlər
11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində saxlanılan müxalif Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) fəalı Zamin Salayevin (Əlzamin) cərimə kamerasına salındığı bildirilir.
Ailə üzvlərinin sözlərinə görə, onlar təxminən 10 gün ərzində Salayevlə əlaqə saxlaya bilməyiblər. Nəhayət, dünən, iyunun 24-də onun cərimə kamerasına (kars) yerləşdirildiyini öyrəniblər. Fəalın oğlu Oqtay Salayev hadisəyə belə reaksiya verib: "Atam orada da aclıq aksiyasına başlayıb. Onun səhhətindəki problemlər saymaqla bitməz. İnsanı həbsxanada belə yenidən həbs edirlər".
Hələlik sözügedən cəzaçəkmə müəssisəsindən və digər aidiyyəti qurumlardan məsələyə münasibət öyrənilə bilməyib.
Salayevin yaxınları bundan əvvəl də onun əsassız və sifarişlə cərimə kamerasına salınması ilə bağlı bəyanatlar yayıblar. O zaman da rəsmi qurumlardan şərh almaq mümkün olmayıb. Penitensiar Xidmətin rəsmiləri isə, bir qayda olaraq, məhbuslarla yalnız qanun çərçivəsində rəftar olunduğunu iddia edirlər.
Salayev 2023-cü il mayın 22-də Qaradağ rayon Məhkəməsinin hökmü ilə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, həmin il fevralın 7-də saxlanılıb və Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü (silah və ya silah qismində əşya tətbiq etməklə xuliqanlıq) maddəsi ilə ittiham olunub. AXCP fəalı ittihamı qəbul etmir.
Xatırlatma
AXCP-nin Salyan şöbəsinin sədri Zamin Salayev bundan əvvəl — 2020-ci ilin aprelində Salyan rayon Məhkəməsinin hökmü ilə 2 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Salayev həbsindən bir müddət əvvəl sosial şəbəkələrdə Salyan rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşı Həmzə Əzizovla mübahisəsinin videosunu paylaşmışdı. Həmin videoda AXCP üzvü polis əməkdaşını rayonda yaşayan bir qadına təcavüzdə ittiham edirdi. Video yayımlandıqdan sonra polis əməkdaşı Salyan rayon Məhkəməsində xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldıraraq onun həbsini tələb etmişdi.
Videoda adı çəkilən qadın isə Əzizova bıçaqla xəsarət yetirdiyinə görə 7 il həbs cəzasına məhkum edilib. O, polisin zorakı hərəkətlərindən müdafiə olunmaq üçün bu addımı atdığını bildirsə də, polis əməkdaşı onun dediklərinin həqiqəti əks etdirmədiyini söyləyib.
Salayev 2022-ci il yanvarın 19-da — Amnistiya Aktı ilə əlaqədar cəza müddətinin başa çatmasına bir neçə ay qalmış azadlığa buraxılmışdı.
İlham Əliyev Qalibafı qəbul etdi: 'Azərbaycan İranın yanında olub'
Prezident İlham Əliyev iyunun 24-də İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibafı qəbul edib. Qalibafın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasında iştirak etmək üçün gəlib.
President.az saytının məlumatına görə, Əliyev müharibə dövründə Azərbaycan xalqının və dövlətinin İranın yanında olduğunu bildirib. Regionda sabitliyin əhəmiyyətinə toxunan Əliyev deyib: "Arzu edirəm ki, bölgədə heç bir müharibə olmasın."
Xəbərə görə, Qalibaf İranın çətin günlərində prezident Əliyevin, Azərbaycan dövlətinin və xalqının göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib. O, Azərbaycanla İranın çətin anlarda da hər zaman bir-birinin yanında olduğunu vurğulayaraq bunu iki ölkənin birliyinin və həmrəyliyinin daha bir nümunəsi kimi qiymətləndirib.
Xatırlatma
Azərbaycan-İran münasibətləri 2023-cü ilin yanvarında Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə edilən silahlı hücumdan sonra xeyli gərginləşmişdi. Həmin hücum nəticəsində bir nəfər həlak olmuşdu.
Sonrakı dövrdə əlaqələrdə müəyyən yumşalma yaransa və tərəflər birgə hərbi təlimlər keçirsə də, regional geosiyasi gərginlik fonunda yeni böhranlar yaşanıb.
Xüsusilə, 2026-cı ilin martında İsrail və ABŞ-nin İranla hərbi toqquşmaları zamanı Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinə dronların düşməsi münasibətləri yenidən sınağa çəkib. Prezident İ.Əliyev bu hadisəni "terror aktı" kimi pisləyərək İrandan rəsmi üzrxahlıq tələb edib. Tehran isə qonşu dövlətləri hədəf almadığını bəyan edərək araşdırma aparılacağını bildirib. Gərginlik səbəbindən dayandırılan yük daşımaları iki ölkə liderinin telefon danışığından sonra bərpa edilib. Ardınca Azərbaycan İrana humanitar yardım göndərib.
Azərbaycanda karantin oktyabradək uzadıldı
Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti yenidən uzadılıb. Baş nazir Əli Əsədov iyunun 24-də bununla bağlı növbəti qərar imzalayıb.
Sənədə əsasən, "koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının və onun mümkün fəsadlarının qarşısının alınması məqsədilə" rejim 2026-cı il oktyabrın 1-i saat 06:00-dək qüvvədə qalacaq. Ötən qərara görə, bu müddət iyulun 1-də başa çatmalı idi.
Azərbaycanda pandemiya ilə əlaqədar 2020-ci ilin martından bəri karantin rejimi qüvvədədir. Yoluxma dinamikasından asılı olaraq qaydalar zaman-zaman sərtləşdirilsə və ya yumşaldılsa da, rejimin müddəti dəfələrlə uzadılıb.
Bu məhdudiyyətlər çərçivəsində Azərbaycanın quru sərhədləri gediş-gəliş üçün hələ də qapalı qalır. Yalnız bu il martın 26-dan etibarən istisna hal kimi Bakı-Tbilisi sərnişin qatarının fəaliyyəti bərpa edilib.
Bəzi müxalifət təmsilçiləri pandemiyanın bitməsinə baxmayaraq, quru sərhədlərinin açılmamasını hakimiyyətin siyasi və iqtisadi maraqları ilə əlaqələndirirlər. Hətta bu səbəbdən paytaxt Bakıda etiraz aksiyalarına cəhdlər də olub.
Hökumət rəsmiləri son çıxışlarında sərhəd məhdudiyyətlərini daha çox təhlükəsizlik amilləri ilə izah etsələr də, baş nazirin son qərarında bu addım sırf koronavirus təhlükəsi ilə əsaslandırılıb. Halbuki Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) 2023-cü ilin mayında pandemiyanın başa çatdığını elan edib.
Xatırlatma
Dünyada ilk dəfə 2019-cu ilin sonunda aşkarlanan koronavirusu ÜST 2020-ci il martın 11-də pandemiya elan edib. Qlobal miqyasda bu infeksiya səbəbindən təxminən 7 milyon insanın dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Rəsmi statistikaya görə, Azərbaycanda indiyədək 834 mindən çox yoluxma faktı qeydə alınıb, infeksiya qurbanlarının sayı isə 10 min 400 nəfər təşkil edir. Son illər ölkədə yoluxma halları kəskin azalıb.
Dövlət qulluqçularının sayı azalsa da, maaşları kəskin qaldırılıb
İyunun 23-ü Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Dövlət Qulluğu Günüdür. Azərbaycanda da bu gün dövlət qulluqçularının peşə bayramı kimi qeyd olunur.
Bu il ölkədə minimum əməkhaqqı və pensiyalar artırılmasa da (əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi istisna olmaqla), dövlət qulluqçularına fərqli münasibət göstərilib. Martda dövlət qulluqçularının aylıq vəzifə maaşının minimum məbləği inzibati vəzifələr üzrə 1170 manat, yardımçı vəzifələr üzrə isə 760 manat müəyyənləşdirilib.
Bununla yanaşı, bəzi dövlət qurumlarının rəhbər heyətinin maaşları da artırılıb. Baş nazir, nazirlər, icra başçıları və onların müavinləri də bu sıraya daxildir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin maaşı 3 min 60 manatdan 12 min manata, üzvlərin maaşı isə 2 min 250 manatdan 9 min manata yüksəldilib.
2026-cı il yanvarın 1-nə olan məlumata görə, ölkədə dövlət qulluqçularının sayı 27.3 min nəfər təşkil edir ki, onların da 31.4 faizi qadınlardır.
Dövlət qulluqçularının təxminən 30 faizi 15 və daha çox ildir ki, bu sahədə çalışır. Staj müddətinə görə bölgü isə belədir: 6.6 faizi 1 ilədək, 23.6 faizi 1 ildən 5 ilədək, 23.6 faizi 5 ildən 10 ilədək, 18.8 faizi 10 ildən 15 ilədək, 27.4 faizi isə 15 il və daha çox iş stajına malikdir.
Dövlət qulluqçularının ümumi sayı ötən illə müqayisədə 100 nəfər azalıb. Bu ilin martındakı əhəmiyyətli maaş artımı nəzərə alınmasa, 2025-ci ildə dövlət qulluqçularının orta aylıq nominal əməkhaqqı əvvəlki illə müqayisədə 4.5 faiz artaraq 2059 manat olub.
Ermənistanın interneti Azərbaycandan keçəcək
Ermənistanın beynəlxalq internet trafiki Azərbaycan üzərindən tranzit olunacaq. "AzerTelecom" MMC bu gün, iyunun 22-də, "Telecom Armenia" şirkəti ilə bu barədə müqavilə imzaladığını açıqlayıb. Bildirilir ki, bununla da Ermənistanın beynəlxalq internet bağlantısı Azərbaycan üzərindən təmin ediləcək.
Şirkətdən verilən məlumata görə, bu cür razılaşmalar regionda bağlantı marşrutlarının diversifikasiyasına, telekommunikasiya şəbəkələrinin etibarlılığının artırılmasına və bu sahədə əməkdaşlığın inkişafına xidmət edir.
2008-ci ildə yaradılmış "AzerTelecom" MMC Azərbaycanı beynəlxalq internet şəbəkəsinə birləşdirən magistral internet operatorudur.
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanla Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olmuş, 1990-cı illərin əvvəllərində isə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi və ətrafdakı yeddi rayonu işğal edilmişdi. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildəki birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini tam bərpa edib.
Keçən il avqustun 8-də 30 ildən çox münaqişədə olan Azərbaycan və Ermənistan rəsmiləri Vaşinqtonda sülh müqaviləsinin mətnini paraflayıblar. Paraflanmış mətndə tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, həmçinin qarşılıqlı iddialardan imtina olunacağı vurğulanır.
Artıq iki ölkə arasında yükdaşımalar da bərpa edilib.
6 rayonda dəniz çirkli çıxdı, çimərliklərə qadağa qoyuldu
Azərbaycanın bir çox çimərliyində dəniz suyu çirkləndiyi üçün çimmək qadağan edilib. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, Xəzər rayonunun Türkan, Suraxanı rayonunun Hövsan, Səbail rayonunun Şıx, Qaradağ rayonunun Sahil, Xaçmaz rayonunun Niyazoba qəsəbələrində, həmçinin Lənkəranın Aşağı Nüvədi qəsəbəsi, Sütəmurdov kəndi və Kiçik Bazar yaşayış massivində dəniz suyunun keyfiyyət göstəriciləri normativ tələblərə cavab vermir. Bunun səbəbi həmin ərazilərdə çimərliklərin tullantı və çirkab suları ilə çirklənməsidir.
Qurumun açıqlamasında bildirilir ki, sözügedən zonalarda fəaliyyət göstərən həm qanuni, həm də qeyri-qanuni çimərliklərdə dəniz suyundan çimmək məqsədilə istifadənin müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə qərarlar qəbul edilib.
Səhiyyə Nazirliyi bundan əvvəlki illərdə də ölkədəki bir çox çimərliklə bağlı oxşar qərarlar qəbul edib. Son monitorinqlər isə onların çoxunda vəziyyətin dəyişmədiyini göstərir.
Vətəndaşlar çimərliklərdəki sanitar vəziyyətlə yanaşı, qiymətlərlə bağlı da tez-tez şikayətlənirlər.
Məsələyə cavabdeh rəsmi qurumlardan əlavə şərh almaq mümkün olmayıb.
Azərbaycanda ənənəvi çimərlik mövsümü iyunun 15-də rəsmi olaraq açıq elan edilib.
Dübəndidə Xəzər dənizinə neft axıb: 'Səbəb gəmi lövbəri ola bilər'
Sosial şəbəkələrdə Bakıdan 40 kilometr aralıda yerləşən Dübəndi qəsəbəsi sahilində Xəzər dənizinin geniş ərazisində qara maye ilə çirklənməni əks etdirən görüntülər yayılıb.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) məlumatına görə, Pirallahı adası ilə Dübəndi arasındakı akvatoriyada gəmilər və helikopter vasitəsilə aparılan ilkin baxış zamanı neft ləkəsi aşkar edilib. Nəzarətli diaqnostik yoxlama nəticəsində çirklənmə mənbəyinin "Azneft" İstehsalat Birliyinə məxsus sualtı neft kəmərlərindən biri olduğu müəyyən edilib.
SOCAR-dan verilən açıqlamada bildirilir: "Sızma mənbəyi müəyyənləşdirildikdən dərhal sonra həmin sualtı kəmərlə neftin nəqli dayandırılıb. "Azneft" İB-nin dalğıc xidmətinin araşdırmaları nəticəsində sualtı neft kəmərində mexaniki zədələnmələr aşkarlanıb. İlkin qiymətləndirməyə əsasən, bu xəsarətlər xarici predmetlə — ehtimal ki, gəmi lövbəri ilə təmas nəticəsində yaranıb. Zədələnmə aşkar edildikdən sonra təmir-bərpa işlərinə başlanılıb".
Xatırlatma
Bu hadisə Xəzər dənizinin ekoloji durumu ilə bağlı narahatlıqları yenidən gündəmə gətirib. Son illər ekoloqlar davamlı olaraq dənizin çirklənməsinə diqqət çəkirlər. Ekspertlərin fikrincə, Xəzərin ekoloji böhranı əsasən qurudan daxil olan çirkab suları, sənaye tullantıları və neft hasilatı ilə bağlı qlobal problemdir.
Ekoloqlar sahilyanı ölkələrin çirklənmə ilə mübarizəsini yetərsiz sayır.
Xəzər dənizi beş ölkə – Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan və İran ilə əhatə olunub.
AXCP-də həbslər var
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) fəallarından Anar Ərkivanın 30 sutka həbs edildiyi bildirilir. O, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin (İXM) 535.1 maddəsi (Polis işçisinin və ya hərbi qulluqçunun qanuni tələbinə qəsdən tabe olmama) ilə təqsirləndirilib. Bu barədə AXCP məlumat yayıb.
Partiyadan vurğulandığına görə, dünən, iyunun 16-da şəxsi avtomobilini idarə edən zaman Dövlət Yol Polisinin (DYP) əməkdaşı onu saxlayaraq telefonla danışmaqda günahlandırıraq cərimələmək istəyib. O, isə avtomobili idarə edən zaman telefonla danışmadığını deyib: “Yazılacaq cəriməyə etirazını bildirib. DYP əməkdaşı əlavə qüvvə çağıraraq Anar bəyə zor işlədib, onu Nərumanov rayon Polis İdarəsinin 17- ci polis şöbəsinə gətiriblər . Bir sutka orada saxlandıqdan sonra bu gün Nərimanov rayon Məhkəməsinin qərarı ilə 30 sutka inzibati qaydada həbs olunub".
Hələlik, bu məlumata rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Anar Ərkivan bu ilin fevralında da polisə müqavimət və xırda xuliqanlıq ittihamı ilə 30 sutka həbs edilmişdi. Yaxınları onda da onun şərləndiyini açılamışdılar.
AXCP-dən yayılan məlumata görə, ötən həftə isə Masallı Rayon Şöbələrinin fəalı Əlixan Rəcəbov narkotik ittihamı ilə həbs olunub. Partiyadan bu il yanvarın 7-də saxlanan Əlixan Rəcəbovun 1 il 6 ay həbs cəzası aldığını açıqlayıblar.
AXCP bildirir ki, o, sərt tənqidlərinə görə cəzalandırılıb.
Amma rəsmi qurumlar isə bir qayda olaraq ölkədə siyasi həbslərin olması ilə bağlı deyilənləri əsassız sayırlar.
Xatırlatma
Son illər AXCP-nin bir çox üzvləri vaxtaşırı inzibati qaydada həbs edilir. Hazırda partiyanın 20-i civarında üzvü isə uzunmüddətli həbsdədir. Onların arasında AXCP sədri Əli Kərimli də var. Həmin şəxslər müxtəlif ittihamlarla üzləşsələr də, partiya onların siyasi sifarişlə həbs edildiyini açıqlayıb.
Hüquq müdafiəçilərinin hazırladığı siyahıya görə, Azərbaycan həbsxanalarında hazırda ümumilikdə 328 siyasi məhbus var. Amma rəsmilər, bir qayda olaraq, ölkədə siyasi fəaliyyətə görə həbslərin olması ilə bağlı deyilənləri əsassız sayırlar. Onlar vurğulayırlar ki, həmin şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.
Azərbaycanda Media və Yayım Şurası yaradılır: iki qurumun funksiyaları birləşir
Azərbaycanda yeni dövlət qurumunun – Media və Yayım Şurasının yaradılması nəzərdə tutulur.
Bu, iyunun 16-da Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsində müzakirə olunan "Dövlət qulluğu" və "Media" qanunlarına düzəlişlər layihəsində öz əksini tapıb.
Qanun layihəsinə əsasən, Media və Yayım Şurası ölkədə bu sahə üzrə səlahiyyətli dövlət orqanı olacaq. Yeni qurum Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) və Audiovizual Şuranın funksiyalarını üzərinə götürəcək.
Qanun layihəsində yeni təsis ediləcək quruma daha iki mühüm və geniş səlahiyyətin verilməsi təklif olunur:
Rəqəmsal məzmunun təhlili: sosial şəbəkə platformalarında və mediada yayımlanan rəqəmsal materialları təhlil etmək və nəticələrinə uyğun tədbirlər görmək.
Qanun pozuntularına qarşı müdaxilə: Media subyektlərinin fəaliyyətində qanun pozuntuları aşkarlandıqda müvafiq sanksiyaların tətbiqi üçün aidiyyəti dövlət orqanlarına rəsmi müraciət etmək.
Müstəqil ekspertlərin tənqidləri
Bir sıra müstəqil ekspertlər isə dəyişikliklərin cəmiyyətin inkişafına töhfə verəcəyinə şübhə ilə yanaşırlar. Onlar hesab edirlər ki, bu addım ictimai nəzarət və özünütənzimləmə mexanizmlərini tamamilə sıradan çıxarır. Ekspertlərin fikrincə, layihədəki bir çox bənd mürtəce xarakter daşıyır.
Dörd il əvvəl ölkədə "Media haqqında" yeni qanun qəbul edilərkən də həm yerli, həm də beynəlxalq mütəxəssislər tərəfindən ciddi tənqidlər səsləndirilmişdi. Onlar xüsusilə Media Reyestrinin tətbiqini müstəqil media orqanlarının fəaliyyətinin tam məhdudlaşdırılması kimi dəyərləndirmişdilər.
Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) dövlət başçısının "Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında" 2021-ci il 12 yanvar tarixli fərmanı ilə yaradılıb. Milli Televiziya və Radio Şurasının xələfi olan Audiovizual Şuranın isə 24 illik fəaliyyət tarixi var.
Hazırda Azərbaycanda 20-dən çox jurnalist əsasən qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbsdədir. Media Reyestrində əsasən yer almayan həmin jurnalistlər ittihamları qəbul etmir və həbslərini birbaşa peşə fəaliyyətləri ilə əlaqələndirirlər.
Rəsmilər isə, bir qayda olaraq, iddia edirlər ki, jurnalistlər tənqidi yazılara görə deyil, konkret qanunsuzluqlara yol verdikləri üçün məsuliyyətə cəlb olunublar.
Azərbaycan və İran Araz çayının suyunu bölüşdürəcək
Araz çayının su ehtiyatlarının bölüşdürülməsi ilə bağlı Azərbaycan-İran birgə iş rejimləri təsdiq edilib.
Azərbaycan-İran daimi Birgə Komissiyasının 55-ci iclası İranda baş tutub. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, iclasda Araz çayının su ehtiyatlarının iki ölkə arasında bölüşdürülməsinə dair birgə iş rejimləri hazırlanıb və təsdiq edilib.
Bununla yanaşı, çaydan götürülən suyun monitorinqi, keyfiyyətə nəzarət, müasir suölçmə qurğularının quraşdırılması və qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Görüşün yekununda tərəflər arasında müvafiq protokol imzalanıb.
Araz çayının bir hissəsi Azərbaycanla İran arasında dövlət sərhədindən keçir.
Xatırlatma
Azərbaycan-İran münasibətləri 2023-cü ilin yanvarında Tehrandakı səfirliyə edilən silahlı hücumdan sonra kəskin gərginləşmişdi. Həmin hücum nəticəsində bir nəfər həlak olmuşdu.
Sonrakı dövrdə əlaqələrdə müəyyən yumşalma yaransa və tərəflər birgə hərbi təlimlər keçirsə də, regional geosiyasi gərginlik fonunda yeni böhranlar yaşanıb. Xüsusilə, 2025-ci ilin martında İsrail və ABŞ-nin İranla hərbi toqquşmaları zamanı Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinə dronların düşməsi münasibətləri yenidən sınağa çəkdi. Prezident İlham Əliyev bu hadisəni "terror aktı" kimi pisləyərək İrandan rəsmi üzrxahlıq tələb etdi. Tehran isə qonşu dövlətləri hədəf almadığını bəyan edərək araşdırma aparılacağını bildirdi. Gərginlik səbəbindən dayandırılan yük daşımaları iki ölkə liderinin telefon danışığından sonra bərpa olundu. Ardınca Azərbaycan İrana humanitar yardım göndərdi.
Parlamentdə sayı azalan kitabxanaların 'inkişafı'ndan danışıblar
"Sovetlərdən qalma kitabxana sistemində həm infrastruktur, həm də məzmun baxımından bir çox problemlər var". AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, bunu mədəniyyət naziri Adil Kərimli iyunun 10-da Milli Məclisdə "Kitabxana sisteminin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri" mövzusunda keçirilən ictimai müzakirədə bildirib.
Nazir qeyd edib ki, kitabxana sisteminin təkmilləşdirilməsi və optimallaşdırılmasının ilk hüquqi əsası prezident İlham Əliyevin 2019-cu ildə imzaladığı fərmanla qoyulub: "Həmin sənəddə kitabxana sisteminin təkmilləşdirilməsi, optimallaşdırılması və yeni yanaşmalar əsasında yenidən qurulması ilə bağlı həm Mədəniyyət Nazirliyinə, həm də hökumətə konkret tapşırıqlar verilib. Bu, ilkin hüquqi baza kimi çıxış edir. Eyni zamanda, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, “Azərbaycan Mədəniyyəti – 2040” Mədəniyyət Konsepsiyasında da bu istiqamətdə xüsusi tapşırıqlar müəyyən olunub. Ümumilikdə, yeni mədəniyyət modelinin yaradılmasının əsas prinsiplərindən biri əlçatanlığın təmin edilməsidir".
Xatırlatma
Son iki onillikdə Azərbaycanda kitabxanaların sayında kəskin azalma qeydə alınıb. Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) hesabatına görə, 2005-ci ildə ölkədə 4004 kitabxana fəaliyyət göstərdiyi halda, 2015-ci ildə bu rəqəm 3242-yə, 2024-cü ildə isə 2914-ə düşüb.
2025-ci ilin göstəriciləri isə hələlik açıqlanmayıb. Hazırda elə kəndlər var ki, orada kitabxanalar tamamilə fəaliyyətini dayandırıb. Ekspertlər bu tendensiyanın əhalinin mədəni səviyyəsinə mənfi təsir göstərəcəyindən narahatdırlar.