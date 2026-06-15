Koçaryanı Ermənistandan buraxmayıblar

Ermənistanın keçmiş prezidenti, "Hayastan" alyansının lideri Robert Koçaryan ölkədən buraxılmayıb. Bu barədə ilk olaraq hökumətyönlü media məlumat yayıb, daha sonra siyasətçinin ofisinin rəhbəri Baqrat Mikoyan xəbəri təsdiqləyib.
Koçaryanı "Zvartnots" beynəlxalq hava limanında hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları saxlayıb və onun ölkədən çıxışına icazə verilməyib. Onun nümayəndəsi (və ya vəkili) Mikoyan hakimiyyətin bu qərarını "qanunsuz və əsassız" adlandırıb.
Koçaryan iyunun 14-də Facebook səhifəsində şəxsi xarakterli, çoxdan planlaşdırılmış üçgünlük səfərə çıxacağını yazmışdı. Siyasətçinin sözlərinə görə, seçkiqabağı gərgin qrafik səbəbindən bu səfər rəsmi olaraq təxirə salınmışdı. O əlavə edib ki, əvvəllər də bənzər səfərlər edib, amma son vaxtlar hakimiyyətin müxalifət təmsilçiləri barəsində yaydığı "saxta məlumatlar" səbəbindən bu dəfə öncədən açıqlama vermək qərarına gəlib. Keçmiş prezidentin oğlu Levon Koçaryan isə "Factor" telekanalına açıqlamasında atasının Rusiyaya getməyi planlaşdırdığını bildirib.
Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bundan əvvəl yaydığı videomüraciətində demişdi ki, "xalq üçbaşlı mafiyanı diz çökdürməyi və məhv etməyi tələb edir, bu isə qaçılmazdır".
AzadlıqRadiosunun erməni xidməti yazır ki, Paşinyan bu ifadə ilə birbaşa siyasi rəqibləri – Robert Koçaryanı, Samvel Karapetyanı və Qaqik Tsarukyanı nəzərdə tuturdu. Karapetyan və Tsarukyan barəsində qaldırılmış cinayət işləri ilə əlaqədar onlara daha əvvəl ölkədən çıxış qadağası qoyulub.
Ermənistanın Mərkəzi Seçki Komissiyası iyunun 14-də parlament seçkilərinin yekun nəticələrini açıqlayıb. Paşinyanın "Vətəndaş Müqaviləsi" Partiyası səslərin 49.7 faizini, Karapetyanın "Güclü Ermənistan" bloku 23.2 faizini, Koçaryanın "Hayastan" alyansı isə 9.9 faizini toplayıb. Tsarukyanın "Çiçəklənən Ermənistan" Partiyası 3.9 faiz səs qazanaraq parlamentə düşə bilməyib.