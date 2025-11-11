Keçid linkləri

Ermənistanda Qarabağ etirafları: 'Bilirdim ki, uduzacağıq'

Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryan deyib ki, 2020-ci ildə müharibə başlayanda ölkəsinin uduzacağını dərhal anlayıb: "Mənim heç anlamadığım məsələ o idi ki, baş nazir Paşinyan oktyabrın 18-19-da Rusiyanın müharibəni dayandırmaq təklifinə niyə "yox" deyib. Azərbaycan buna razı idi".

