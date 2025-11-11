Ermənistanda Qarabağ etirafları: 'Bilirdim ki, uduzacağıq'
Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryan deyib ki, 2020-ci ildə müharibə başlayanda ölkəsinin uduzacağını dərhal anlayıb: "Mənim heç anlamadığım məsələ o idi ki, baş nazir Paşinyan oktyabrın 18-19-da Rusiyanın müharibəni dayandırmaq təklifinə niyə "yox" deyib. Azərbaycan buna razı idi".
Arxiv
-
-
Oktyabr 29, 2025
'Türk, çıx get' - Monteneqroda türklərin obyektlərinə hücum
-
Oktyabr 29, 2025
Ermənistan Yerasx-Sədərək yolunun açılmasını istəyir
-
Oktyabr 28, 2025
Moskvada miqrantların davası: Armaturlarla bir-birinə hücum
-
Oktyabr 27, 2025
Monteneqroda onlarla türkiyəli və azərbaycanlı saxlanılıb
-
Oktyabr 27, 2025
PKK döyüşçülərini Türkiyədən çıxartdı