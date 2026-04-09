İsrailin Livana zərbələrindən azı 250 nəfər həlak olub

Aprelin 8-də İsrailin Livana zərbələrindən 254 nəfər öldürülüb, azı 1100 nəfər yaralanıb. Açıqlamanı Livanın mülki müdafiə xidməti yayıb. Təkcə paytaxt Beyrutda 91 nəfər həlak olub. Səhiyyə Nazirliyi isə ölkə boyunca 182 nəfərin öldürüldüyünü, bunun yekun rəqəm olmadığını bildirmişdi.
İsrail ordusu Beyrutda, Bekaa vadisində və Livanın cənubunda İranın dəstəklədiyi "Hizbullah" qruplaşmasının 100-dən çox komanda mərkəzi və hərbi obyektinə zərbə endirdiyini bildirib.
Bu hücumlar aprelin 7-si gecə Vaşinqton və Tehranın əldə etdiyi atəşkəs razılaşmasını, İranın yenidən açdığı Hörmüz boğazında gəmilərinə hərəkətinə təhlükə yaradır.
İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi aprelin 8-də Pakistanın yüksəkrütbəli hərbi rəhbəri ilə "İsrailin İran və Livanda atəşkəsi pozması"nı müzakirə edib. Xəbəri AFP İran XİN-ə istinadla yayıb.
İranın "Tasnim" agentliyi adını açıqlamadığı mənbəyə istinadla bildirib ki, İsrail Livana hücumları davam etdirərsə, İran atəşkəs razılaşmasından çıxacaq. Yarırəsmi "Fars" agentliyi isə İsrailin bombardmanları nəticəsində İranın Hörmüz boğazından neft tankerlərinin hərəkətini dayandırdığını yazıb.
Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif deyib ki, atəşkəs razılaşması Livanı da əhatə edir. İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu isə bunun əksini bildirib.
ABŞ-nin PBS ictimai yayım qurumunun Ağ ev üzrə müxbiri X-də yazıb ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp aprelin 8-də ona Livanın razılaşmaya salınmadığını deyib, çünki orada ABŞ-nin terror təşkilatı kimi tanıdığı "Hizbullah" fəaliyyət göstərir.
Makron: Atəşkəs Livanı da əhatə etməlidir
Fransa prezidenti Emmanuel Makron İran prezidenti Məsud Pezeşkian və ABŞ lideri Donald Trampla ayrı-ayrılıqda danışdığını bildirib, onlara atəşkəsi qəbul etməyin ən doğru mümkün qərar olduğunu deyib.
Makron həmçinin atəşkəsin Livan daxil, bütün münaqişə bölgələrini əhatə etməsini istədiyini vurğulayıb.
"Bu, atəşkəsin etibarlı və davamlı olması üçün zəruri şərtdir", – Makron X-də yazıb.
Makron Qətər, BƏƏ, Livan və İraq liderləri ilə də danışdığını bildirib.
ABŞ və İranın iki həftəlik müvəqqəti atəşkəs elan etməsindən bir gün keçməmiş qeyri-sabitlik yaranıb: İsrail Livanda İranın müttəfiqlərinə qarşı geniş hücumlar həyata keçirib, Tehran enerji obyektlərinə zərbələr endirildiyini iddia edib və Fars körfəzi ölkələrindəki neft mərkəzlərinə hücum həyata keçirib.
Vens: İran atəşkəsi səhv anlayıb
ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens deyib ki, onun fikrincə, İran Pakistanın vasitəçiliyi ilə əldə olunan atəşkəs razılaşmasının şərtlərini səhv anlayıb, Livanın da bu razılaşmaya daxil olduğunu düşünüb.
Vens aprelin 8-də Budapeştdə jurnalistlərə deyib ki, İran neft və qaz daşınması üçün əsas marşrut olan Hörmüz boğazını açmalıdır.
"İranlıları danışıqlara ciddi yanaşmağa çağırıram", – deyə Vens xəbərdarlıq edib ki, Tehran razılaşmanı pozarsa, ciddi nəticələrlə üzləşəcək. O, aprelin 10-da İslamabadda planlaşdırılan danışıqlarda ABŞ nümayəndə heyətinə rəhbərlik edəcək.
Vitse-prezidentin sözlərinə görə, razılaşmanın əsas məqamlarından biri ABŞ-nin atəşkəs və danışıqlara razılaşması, İranın isə Hörmüz boğazını açmağa razılıq verməsidir. Fevralın 28-də ABŞ və İsrailin hava zərbələrindən sonra Tehran boğazı faktiki bağlamışdı.
"Fikrimcə, iranlılar düşünüblər ki, atəşkəs Livanı da əhatə edir, amma belə deyil. Əgər İran bu danışıqların Livan məsələsinə görə dağılmasını istəyirsə, bu onların seçimidir", – Vens bildirib.
O, detallı danışmasa da əlavə edib ki, "İsraillilər, bildiyimə görə, danışıqların uğurlu olması üçün Livanda özlərini müəyyən qədər cilovlamağa hazır olduqlarını bildiriblər".