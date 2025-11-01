Keçid linkləri

İranın sifarişi ilə qətl planı: ABŞ-də iki azərbaycanlıya 25 il həbs verildi

İranın sifarişi ilə qətl planı: ABŞ-də iki azərbaycanlıya 25 il həbs verildi

41 yaşında olan "Polad qaqa" ləqəbli Polad Ömərov və 46 yaşında olan "Rim" ləqəbli Rafət Əmirov rus kriminal qruplaşmasına işləyiblər. İranın İnqilab Keşikçiləri Korpusu ABŞ vətəndaşı olan iranlı jurnalisti öldürmələri üçün onlara yarım milyon dollar boyun olub.

